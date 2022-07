Diana Corzo aún cree en los amores bonitos

Con el tema “Te me vas a la fregada”, la cantante busca empoderar a mujeres que han sido

víctimas de abuso verbal o físico. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, desde San

Francisco, California, comparte los detalles de este quinto sencillo, preámbulo del lanzamiento de

su nuevo disco.

“Este es mi quinto sencillo, se llama Te me vas a la fregada, o bueno, algo un poco más fuerte, es

una historia de engaño y maltratos y al final la chava se empodera y dice, ya estuvo suave, yo

merezco algo mejor…”, comenta Diana, quien asegura aún existen buenos amores, solo no hay

que perder la fe.

“Es algo diferente a lo que he hecho, da un mensaje de igualdad a todas esas mujeres que han

tenido que superar el machismo o cualquier tipo de abuso verbal o físico en sus relaciones. Es una

manera de motivar a que las mujeres alcen la voz, que busquen un amor que las merezca, es un

canto de esperanza a que sí hay hombres buenos y amores bonitos”.

Con este reciente sencillo, sin duda, surgirán las comparaciones con la diva de la banda Jenny

Rivera, una de sus inspiraciones en el género de banda; sin embargo, Diana asegura que solo esta

canción va duro y contra ellos, ya que tiene canciones de muchos otros temas.

“Es bonito que comparen mi música con las canciones de despecho de Jenny Rivera; sin embargo,

he tenido canciones que hablan de amor, de historia, de migración, hay diferentes tipos de

mensajes en mi música, aunque esta vez quise hacer algo para esas guerreras hermosas que

merecen un poco más y que buscan una voz en este tipo de situaciones”.

Pretende regresar a México

“Me encantaría llevar mi música a México de nuevo, he estado dos veces antes con mi primer

sencillo Mi Caballero y luego La Bestia, me dieron una buena bienvenida en la Ciudad de México y

me encantaría volver al resto del país. Es muy bonito tener el cariño de México y estar

compartiendo más música con otros países como Colombia, Los Ángeles, Texas y todos los Estados

Unidos, la band regional, corridos y mariachi son géneros hermosos en los que estoy trabajando”.

Después de este quinto sencillo, Diana lanzará su nuevo disco y algunas interesantes

colaboraciones.