Diana Karen 'presume' cuerpo fitness

CANCÚN, Q. Roo.- Detrás de cada campeón, siempre hay una historia que contar. Diana Karen Abarca Ortiz tiene la suya, y la comparte con Novedades Quintana Roo.

“La idea de incursionar en el fitness, inició realmente hace dos años. Me gustaba ir al gym de vez en cuando, pero no tenía ninguna constancia, fue hasta que lo hice con mi esposo (Pierre de Laet, de 28 años, quien radica y también participa por Quintana Roo), nos gustó mucho y se nos ocurrió la idea de crear algo juntos en esta industria. En ese momento, vivíamos en Bélgica, donde empezamos con dietas, suplementos, etcétera", señala.

"Después, decidimos mudarnos a México y hace un año que llegamos a Cancún. Nos percatamos que el nivel era más alto del que estábamos acostumbrados, así que me puse las pilas para transformar y detallar mi cuerpo”, confiesa.

Acepta que fue un enorme reto personal que estaba dispuesta a cumplir; "me fui motivando más hasta que también decidí que quería competir".

“Pierre comenzó con esta idea antes que yo, cuando conoció a Alfredo Muñoz, quien lo preparó para su primer evento, en agosto. A raíz de eso, me motivé muchísimo y decidí platicar con el mismo Alfredo para que me entrenara. En seis meses tuve mi preparación y me encantó la experiencia de ver todos los cambios. En realidad, Pierre y yo siempre tuvimos la intención de llevarlo a algo más profesional. Todo lo que hacemos es alrededor del fitness, pues como comentaba anteriormente, en noviembre abrimos una tienda de suplementos. Queríamos que todo fuera un mundo fitness para ambos”, destaca.

Advierte que la fuerza de voluntad es indispensable para lograr tus objetivos.

“La alimentación es lo que hará la diferencia. Tuve que dar un giro total a lo que estaba acostumbrada. Soy muy antojadiza y de buen comer, nunca tuve complejos con mi cuerpo. No me consideraba ni gorda ni flaca, pero al ver cómo podías cambiarlo por medio de la dieta, ¡me encantó!

Dejé azúcar y carbohidratos, a comer entre cinco y seis veces al día. Necesitas muchísima organización para tus comidas, esa es la base, organizarse y comer realmente lo que tu cuerpo necesita".

"Ese fue mi logro personal, tener un cuerpo de competencia en tres meses cuando supe que participaría en el Cuarto ‘Mr. México’ Principiantes y Novatos ‘Estrellas del Futuro’. Fue mi primer certamen, quería vivir la experiencia, estar en un escenario. A la postre, gané el primer lugar en Novatas (Bikini Wellness). Sin duda, una enorme felicidad”, estima.

Diana comparte su pasión por esta disciplina con su esposo, el también fisicoconstructivista, Pierre de Laet, ganador del primer lugar (categoría Novatos, Mens Physique hasta 1.70 y más).