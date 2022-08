Cuando se planteó la Reforma Energética, Peña Nieto dijo que no se trataba de privatizar nada, que ni un tornillo, y están ya vendidos los ductos, está ya en desaparición la CFE y Pemex.

Cuando se reformó la Ley, aquí, la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, se dijo que era necesario que entraran los agentes, los agentes migratorios norteamericanos a México, en nuestras propias instalaciones, y que estarían armados nada más porque el uniforme de los agentes migratorios norteamericanos tenía que tener la pistola y con eso se abrió el país para que en todas nuestras instalaciones migratorias estén los Estados Unidos ejerciendo una función estratégica del estado mexicano.

Cuando se dijo que se requería elevar las penas en materia de ductos porque se estaban robando la gasolina de manera escandalosa, que estaba limitado a eso, presentaron una iniciativa de encarecimiento de todos los delitos en materia de hidrocarburos, ya no sólo por lo que decían los mentirosos que subieron a decir que era nada más para proteger los ductos. ¡Mienten!

Se estableció el terrorismo en materia de plantas energéticas, etc., también se mintió y así es como han estado destruyendo este país ¡a base de mentiras! de mentiras que surgen de la presidencia de la república y que aquí las avalan de una manera absolutamente irresponsable. ¡Absolutamente irresponsable!

Ahora nos vienen a decir que esa Reforma en materia de Marina, de Puertos y de manejo de las capitanías de puerto, no cambia nada, y es otra mentira más, es sin duda alguna, la militarización de todos los puertos de este país, es absolutamente cierto, y hay que leerla porque no leen y aquí viene el cambio de lo que se modifica y obviamente se está entregando a la Secretaria de Marina Armada de México, el control de todos los puertos del país.

Mienten cuando dicen que no se militariza ¡Claro que se militariza! Y hay que ver todo lo que se está cambiando en este dictamen que es una batea de babas, he. Yo no sé cómo se atreven a hacer este tipo de dictámenes, dice, es solo una reorganización, vamos a mejorar la distribución de las funciones. ¡No señores! ¡No mientan! Se trata de la militarización a través de la Armada de México de todos los puertos del país. Y sigue la militarización, que ya están preparando, estableciendo nuevas leyes, para permitir que el ejército mexicano se mantenga ocupando al propio país el Ejército.

Están jugando con fuego, están jugando con fuego y ustedes los están ayudando, he. No tienen idea de lo que es vivir en un régimen militar, no tienen idea.

El Ejército y la Marina es un Ejército, la Marina, la Armada de México o es militar, el Ejército tiene una función letal en todos los países del mundo, no es una organización administrativa como les he dicho, no se va a militarizar nada, van a quedarse ¡No es cierto! Es la militarización de los puertos mexicanos y van hacia la regularización de la ocupación del ejército mexicano del país, de nuestro país. Y vamos a vivir en un régimen militar.

Eso es lo que están haciendo, pero como no analizan las cosas cómo se dan, eso es por pedacitos, así como apareció el que nos va a invadir, cuando se les dé la gana, el sistema migratorio norteamericano en México, verdad, ahora establece por aquí una función de reorganización administrativa. ¡Qué vergüenza! Y se atreven a venir a decir aquí mentiras en esta tribuna, verdad, porque así lo manda Peña Nieto.

Y les voy a decir otra cosa, no es ni siquiera Peña Nieto, verdad, la ocupación ahora, militar de los puertos, es una instrucción de los Estados Unidos. Eso es a través de las fuerzas armadas que están militarizando todo el continente porque con eso se garantizan sus inversiones y el manejo de sus negocios en México.

Es lo que están haciendo, ustedes, los que aquí vinieron y los que van a votar, al servicio de los intereses norteamericanos bélicos para controlar a México a través de la militarización de todo el país. Y eso es la militarización de los puertos.

Si siguieran y estudiaran lo que está pasando en este país, claro, se darían cuenta de que los puertos mexicanos ya están siendo asignados, los puertos mexicanos, lo hemos dicho, ya están siendo asignados a las empresas norteamericanas que se van a establecer en México.

Esto está dicho en el Congreso de los Estados Unidos, ¿qué nos informan? Porque aquí lo que menos importa es informarse, hay que votar esta batea de babas en donde se dice que es una reorganización de las funciones, cuando es una militarización de los Puertos de México, de todos sus Puertos de México.

El designio de la Reforma Energética, verdad, es no llevarse el petróleo, no llevarse la electricidad, no es utilizar el territorio nacional, es utilizar los ductos, la explotación del petróleo y la electricidad para favorecer a las empresas transnacionales que ya están designadas para ocupar los puertos de México.

Estamos perdiendo el territorio nacional, en consecuencia no es nada más la militarización lo que es la realidad y no la mentira que vienen aquí a decir con una desvergüenza increíble, verdad, eso, ¡eso!, está controlado por el extranjero.

Ya se lo dijimos aquí a la secretaria de Relaciones Exteriores hace muy poco, cuando vino, no, para hacerle ver que lo que pasa en este país es que todos los días están entregando a los intereses norteamericanos. Y le platicamos a la señora secretaria y a ustedes, que no atienden y no les importa nada, verdad, que el Secretario de Marina y el Secretario de la Defensa ya están al servicio de los intereses norteamericanos.

¡Ya! nuestras fuerzas armadas, por conducto de las cúpulas, no los soldados mexicanos que son explotados como todos los mexicanos que están bajo sueldos ínfimos, no, cuando se cambió, verdad, el mando del comando norte de los Estados Unidos ahí estaban sentados el Secretario de la Defensa y el Secretario de Marina, ya se los dijimos, y ahí el Secretario de la Defensa de los Estados Unidos dijo que agradecía a este par de funcionarios mexicanos que estaban ya operando a nivel mundial en la defensa de los valores de la libertad, lo que ellos dicen siempre, pero ahí estaban sentaditos los dos, aceptando qué sus funciones ya están vinculadas a los intereses norteamericanos.

Pero aquí no se dan cuenta de nada, aquí no se defiende al país, aquí se vota de manera absurda, de manera ignorante e irresponsable, y lo que están ustedes haciendo senadores y diputados que van a votar por esto, sin haber leído y lo puedo apostar he, el dictamen este que no dice lo mismo, “hay una reorganización”, ¡no!, hay un traslado de las funciones principales a la Secretaria de Marina y por tanto a la Armada de México. Eso es lo que están haciendo. Y están llevando a México a un régimen militar policiaco ¡Ustedes! Aceptando, aceptando esos mandatos absurdos antinacionales traidores a la patria, del presidente de la república que es el que está impulsando todo esto y nuestros hijos y nosotros mismos, vamos a vivir bajo un régimen militar.

¿Qué no saben lo que es eso? ¿Qué no saben lo que significa estar bajo un control militar?

Pero eso es lo que le interesa a las inversiones norteamericanas, eso es, están jugando con fuego, dense cuenta, verdad, no atienden, platican, ahí en la burbuja del PRI, verdad, están muy ocupados en lo que sea, verdad, menos en la defensa de los intereses nacionales.

Militarizar los puertos de México es una amenaza más a la militarización de este país, es la verdad. Hay que votar en contra, hay que decirle al presidente que está entregando el país, hay que pararlo y no estar aquí de obsequiosos, ignorantes, sin leer nada, participando en una conjura contra la democracia mexicana que es la militarización y establecimiento claro de un régimen policiaco militar al cuál se van, ustedes, a ver sometidos, a sus hijos, a sus familias y están jugando con fuego con el apoyo del senado de la república que no cumple sus funciones sino se convierte en un palero de los intereses extra nacionales del presidente de la República.

Muchas gracias.

Recordemos que “no hay mal que dure cien años” y este ya está por terminar

Es importante que quede muy muy claro, que lo que está diciendo este señor Bartlett, es una realidad y que los diputados, quienes hicieron un juramento de honrar a la Constitución, lamentablemente han equivocado su juramento ya que en lugar de trabajar para el país, se han dedicado a limpiarle el cu… al presidente, a quien claramente están confundiéndolo con un emperador, este hecho los convierte en traidores hacia la Constitución, hacia México y hacia los electores, quienes les dieron la posibilidad de demostrar que querían estar donde están para trabajar y servir al país, no para un cretino beligerante narcisista, para alguien que ha demostrado que no tiene la posibilidad de ser o hacer nada y es por ello que ha tenido la posibilidad de adquirir un nuevo apodo “el automático”, ya que cada vez que abre la boca en automático solo dice puras pen… dejadas en todos lados.

El Ejército que siempre ha jurado defender a la Patria y a la Constitución, ha sido objeto de un cambio ya que desde el principio se han burlado de todo, pero principalmente de la dignidad y respeto a nuestros principios constitucionales.

No puede ser, no es posible que se haya llegado a confiar en una persona y en un grupo, que ahora son sus esclavos, quienes solo ha demostrado que no tienen nada a favor, pero será pronto cuando este cuento se acabe y cada uno de ellos deberá responder y probablemente hasta será encarcelado, por haber traicionado al país y faltado a su juramento.

El señor Bartlett tiene razón, indiferentemente de todo lo que haya hecho negativo, con esta reflexión demuestra que tiene sentido común, recordemos que nunca es tarde para corregir el camino, así deberían de pensar muchos, pero lo básico y más importante es tomar acción para detener la destrucción de nuestro país, y debemos recordarles a los supuestos diputados y senadores que serán sus hijos los que van a ser señalados como “hijos de traidores a sus juramentos”.

Es triste reconocer que la oportunidad que tuvieron de hacer algo por el país se ha desvirtuado con sus mediocres confusiones y actuaciones, por ello sería obligación de la cámara de diputados vetarlos y sacarlos de ahí, para que de esta manera la bola de barberos e ineptos sigan aplaudiendo a un presidente cretino, quien se ha convertido en la burla del mundo.

Y si él se quiere suicidar, pues podría usar el balcón de Palacio para hacerlo ya que si le gusta ese lugar para vivir, probablemente también le gustaría para dejar de existir.

Y de verdad que deseamos con todo el corazón, que tanto él como toda la bola de patéticos e ineptos diputados y senadores, ya dejen de destruir al país y a los mexicanos, que no se les olvide que serán juzgados por la traición y por ello quedarán tatuados por siempre.

Nunca más debemos de permitir que este tipo de “bichos raros” vuelvan a tener la posibilidad de destruir a nuestra hermosa República Mexicana y principalmente por alguien que no respeta la Carta Magna, ya que está entendido esto es la más grave traición.

Esperamos y deseamos que pronto, muy pronto, caigan todos los que deben, al escusado del que se salieron, para después poder verlos flotando en las aguas del caño, como la escoria que son.

Llegó el momento de actuar en la unión de todos los partidos opositores, para que al unísono detengan a estos infames traidores de la nación.

¡Nos dan asco! ¡Nos dan lástima! “saluden a sus mamas”.

El día que AMLO exhortó a regresar al Ejército a los cuarteles: “No podemos aceptar un gobierno militarista”

En medio de la polémica por la integración de la Guardia Nacional a la Sedena, críticos de AMLO han evocado al video expresó su rechazo por usar al ejército para “suplir las incapacidades de los gobiernos civiles”.

El ojo del huracán ha regresado al presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al blanco de las críticas por el posible decretazo que interpondrá para incorporar a la Guardia Nacional (GN) a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Y es que -según las críticas- este acto no sólo invalida al Poder Legislativo, también vislumbraría el inicio de un gobierno autoritario y refrenda la percepción de un país militarizado, donde se ha concedido a los militares más de 30 tareas ajenas a la materia de seguridad.

Bajo ese tenor es que algunos críticos (tales como Víctor Trujillo o Denise Dresser) han incluso tachado de “incongruente” a López Obrador al exponer que la respectiva incorporación contravendría a lo que él mismo había reclamado en un video publicado hace 12 años.

Hay que regresar el ejército a los cuarteles

Corrían los primeros meses del 2010: justo en la recta final del entonces sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), caracterizado por el incremento de violencia a raíz de la llamada Guerra contra el narco.

Fue ante la posible entrada de una reforma para otorgar al ejército más facultades en el combate de la delincuencia, que Andrés Manuel salió a expresarse - de nueva cuenta - en contra de la “fallida estrategia de seguridad” emprendida por la administración calderonista.

Con ese ángulo, y entre otros argumentos, López Obrador lanzó el expreso llamado a regresar al Ejército a los cuarteles; esto, tras defender que el cuerpo militar “no debe utilizarse para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles”. Ideología que - a ojo crítico - estaría violando con la incorporación de la GN, inicialmente fundada con un carácter civil, a las filas de la Sedena.

“No es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad (...) No podemos aceptar a un gobierno militarista”, aseveraba el 26 de abril del 2010, abogando por una de las enseñanzas de Benito Juárez: “No apostar a una República militar, sino civilista”.

Cabe señalar que, en el audiovisual, Andrés Manuel expone planteamientos que hasta hoy en día sostiene, tales como el rechazo a medidas coercitivas de seguridad; el combate a las problemáticas sociales, o la protección de la imagen y el bienestar de los militares.

Sin embargo, una de las propuestas que ha contradicho con sus actos fue la modificación del Gabinete de Seguridad, pues, en el clip, López Obrador aseguraba que dicho equipo debía conformarse por los titulares de las Secretarías del Desarrollo Económico, Salud o Educación (por mencionar algunos), y no por los de las Fuerzas Armadas.

Esto, en efecto, resulta incoherente al considerar que, en su ejercicio como presidente, no ha dudado en expresar su confianza a los cuerpos militares. Tanto así que, incluso, ha negado los señalamientos en los que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó, precisamente, a la Guardia Nacional y a la Sedena de ser los principales violadores de derechos humanos (DDHH).

“Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad”.

Y, como si se matara dos pájaros de un tiro, este rechazo también transgrede a la preocupación que expresó en 2010 por las violaciones a los DDHH, a raíz del otorgamiento de facultades excesivas al ejército.

“Esto no le conviene a la misma institución militar. Se ha deteriorado mucho la imagen del ejército (...) Hay que cuidar a esa institución. Esto es un asunto que se debe resolver de otra manera”, finalizó el mismo político que, actualmente, se niega a modificar su estrategia de seguridad, pese al incremento de homicidios dolosos o episodios de violencia como lo visto en Texcaltitlán y San Cristóbal de las Casas.

Dos Bocas, sin dinero; piden más

Para cubrir este año obras no contempladas al principio de la refinería, mayores costos de plantas y el arranque de las unidades, Pemex aprobó solicitar al gobierno federal otros 6 mil 500 millones de dólares.

La refinería en construcción, pero ya inaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Tabasco pidió esta semana cerca de 6 mil 500 millones de dólares más al gobierno para cubrir este año obras no contempladas inicialmente, mayores costos de plantas y el arranque de unidades.

Según un documento visto por la agencia de noticias Reuters y dos fuentes con conocimiento del tema, el consejo de administración de la petrolera estatal Pemex aprobó esta semana –con voto mayoritario pero no unánime- pedir al gobierno 5 mil 618 millones de dólares para continuar con las obras y 853 millones de dólares para la puesta en operación de la refinería Olmeca –conocida como Dos Bocas- de acuerdo al documento y las fuentes.

De acuerdo a varios medios nacionales que reprodujeron la información de la agencia Reuters, entre ellos Reforma y Forbes, el monto se suma a los ocho mil 900 millones de dólares que fueron aprobados por el consejo en 2020, pero que fue subiendo sin autorización expresa de esa autoridad. Reuters reportó a finales de abril que el presupuesto se había agotado y se habían solicitado más recursos.

La decisión de solicitar más recursos se da luego de meses de discusiones internas entre la Secretaria de Energía, encargada del proyecto, la Secretaría de Hacienda, y Pemex, que tomará la administración de la nueva refinería, que se sumará a las otras siete que tiene la petrolera.

Esto demuestra que las matemáticas no se les dan ni a su equipo ni a las gentes cercanas que tiene con él, deberían de hacerlo responsable en el sentido de responder por esos fondos, ya que la prioridad en cuanto a gastos debe ser para con el país y no para sus estúpidos planes viscerales que nada más han estado mal gastando y de los que no se ha visto que todo esté bien construido.

Senadora Kenia López deja en ridículo a Mario Delgado y varios morenistas

Presidente quiero empezar solicitándole, si es tan amable, de hacer una moción de ilustración y pedirle a la mesa directiva si puede leer el concepto de tirano de la rae, por favor.

Tiene seis acepciones y las voy a leer todas:

Concepto: Dicho de una persona que abusa de su poder superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario.

Gracias. Un tirano es quien abusa de su poder, ¿cuándo López Obrador se volvió un tirano? ¿Cuándo el presidente de la república dejó de defender las causas de los mexicanos para abusar de su poder y volverse un tirano? ¿Cuándo el presidente de la república dejó de pensar en la democracia y se volvió un tirano? ¿Cuándo López Obrador dejó de creer en aquello que luchaba? Y se volvió un tirano.

Es terrible ver a un presidente obsesionado con aplastar a los demás poderes.

Es una vergüenza ver como López Obrador quiere aplastar al poder Legislativo y ustedes en Morena se lo permiten.

Es inentendible ver como el presidente de la república a través de un decretazo o a través de un acuerdo quiere militarizar al país cuando claramente al artículo 21 Constitucional establece que el mando de la policía de las fuerzas de seguridad en este país sean civiles.

Como se atreve a querer militarizar a México cuando los organismos internacionales de derechos humanos han dicho que los militares deben estar en los cuarteles.

¿Cómo se atreve a no obedecer a la Constitución?

¿Saben porque lo hace? Porque es un tirano.

¿Saben porque lo hace? Porque ustedes en Morena están calladitos y obedeciendo.

¿Saben porque lo hace? Porque lamentablemente engañó al pueblo mexicano diciendo que los militares se iban a regresar a sus cuarteles.

Es evidente que el presidente de la república no entiende que su estrategia de inseguridad ha generado muerte en este país.

Es evidente que el presidente de la república no ve, no escucha, no siente el dolor de la familia de más de 124 mil asesinados en México en su gobierno corrupto e ineficiente.

Es evidente, compañeras y compañeros…

El diputado Eduardo Zarzosa, le solicitó responder una pregunta; es evidente que este gobierno sufre el síndrome de “la Chimoltrufia” porque como dice una cosa, dice otra, a penas en el sexenio pasado se rasgaban las vestiduras porque decían que no lo iban a permitir, militarizar al país, e incluso veíamos a quien hoy es su dirigente nacional de Morena con cartelones que decían: “No a la militarización”, entre otros personajes y hoy pues son fieles defensores de esta estrategia. ¿Cuál es su parecer acerca de este doble discurso, de esta doble moral?

La senadora Kenia responde inicialmente con la muestra de unos videos donde se menciona:

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, civil, no militar. Mario Delgado. Presidente de Morena.

Es esa necedad de meter al ejército donde no debe de estar y poner en riesgo al país, seriamente analicen porque si se va a militarizar al país: Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad.

Esto viene aceitándose desde hace varios sexenios, es una política de seguridad, hay la violación de derechos humanos en este país que se intentan legalizar con esta ley, que se intenta fortalecer al darle más poder a las fuerzas militares. Con mucha responsabilidad digo que prácticamente esta sería la puerta a instaurar un fascismo en nuestro país Citlalli Hernández, Senadora y Secretaria General de Morena.

Sin embargo el presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar sino a una república civilista.

Esta es una enseñanza mayor, nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad ni de violencia. Que no se utilicen para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Continúa su exposición la senadora Kenia: Que incongruente no, diputado, que incongruente el gobierno de Morena porque esto lo decían siendo oposición y hoy que son gobierno están generando muerte y aspiran a militarizar a México. Evidentemente, no funciona su estrategia.

Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados de Morena ¡No funciona y está generando muerte! Y el presidente López Obrador actúa como un tirano porque quiere aplastar la Constitución.

Porque quiere demostrar que su capricho inicial no está en un error y claramente es errónea la estrategia.

Nosotros aquí deberíamos estar discutiendo lo que ha generado en México que haya desaparecidos, 30 mil, 30 mil en su gobierno ineficiente y corrupto, uno de cada tres mexicanos ha desaparecido en este gobierno de López Obrador.

Deberíamos discutir aquí sobre las nueve o lastimosamente diez mujeres que mueren diario.

¿Por qué de eso no quieren hablar? ¿Por qué no quieren hablar de lo que antes argumentaban y hoy no están dispuestos a hacer?

Saben porque, porque están bajo el régimen de un TIRANO.

Empleo juvenil, el eslabón más débil en la recuperación del mercado laboral (El Economista)

El empleo juvenil ha sido el más castigado por el impacto de la pandemia y su recuperación no sólo ha sido más lenta que la de otros renglones de la población, también corre el riesgo de llevar a más hombres y mujeres a una espiral de informalidad y bajos salarios. Esta realidad, además, elevó la población joven que no trabaja ni estudia a sus niveles más altos en 15 años, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el marco del Día Internacional de la Juventud que se conmemora el 12 de agosto de cada año, la OIT presentó el informe Tendencias mundiales del empleo juvenil 2022, en el cual advierte que el desempleo entre este renglón de la población a nivel global, que abarca a personas económicamente activas de entre 15 y 24 años de edad, sigue todavía por arriba de lo observado antes de la pandemia de Covid-19.

Para el cierre de este año se calcula que la tasa de desocupación entre los jóvenes será de 14.9%, todavía superior al nivel de 13.5% reportado para 2019, antes de la emergencia sanitaria. Esto implica que en la actualidad hay 6 millones de personas jóvenes desempleadas más que antes de la pandemia, para sumar un total de 73 millones de personas.

Para el caso de México, los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) destacan que durante el primer trimestre del año había 8.9 millones de personas jóvenes en algún empleo, cifra 2.3% menor a la reportada a finales de 2019, es decir, 205,649 jóvenes menos.

“Los jóvenes que pierden su empleo o no consiguen uno son especialmente vulnerables a la ‘cicatrización’, el fenómeno por el que sus resultados futuros en el mercado de trabajo son peores que los de sus compañeros, incluso cuando las condiciones macroeconómicas vuelven a mejorar. Pueden acabar aceptando un trabajo para el que están excesivamente cualificados, con lo que corren el riesgo de quedar atrapados en una trayectoria laboral que implica informalidad y bajos salarios”, advirtió la OIT.

La investigación del organismo destaca que las cifras de desocupación entre los jóvenes fueron mucho más amplias que las de la población adulta. Por ejemplo, en 2020, el momento de mayor impacto de la pandemia por el cierre de actividades económicas no esenciales, mientras la tasa de desempleo general subió a de 6.6%, la de los trabajadores jóvenes lo hizo a un nivel de 15.2 por ciento.

El doble impacto de la pandemia entre los jóvenes

Además del efecto en el mercado laboral, las personas jóvenes resintieron el impacto de la emergencia sanitaria en sus programas educativos por el cierre de las escuelas y universidades y el cambio al aprendizaje virtual. “La crisis de la Covid‑19 no sólo ha incidido en las perspectivas de empleo de los jóvenes, sino que también ha perturbado la calidad y la cantidad de la educación y la formación”.

Este panorama, detalla la OIT, incrementó “de forma alarmante” la población de jóvenes que no trabaja ni estudia, la cual llegó a un nivel de 23.3%, un incremento de 1.5 puntos porcentuales respecto a lo observado antes de la Covid-19, registrando el mayor nivel en 15 años. En esta condición se encuentran actualmente 282 millones de jóvenes en el mundo.

“El citado grupo de jóvenes, en particular, corre el riesgo de que sus oportunidades y logros en el mercado de trabajo sigan viéndose mermados en el futuro a raíz de los efectos a largo plazo del aumento del desempleo juvenil”, se advierte en el reporte.

Una realidad que no se puede obviar, puntualizó Martha Newton, directora general adjunta de Políticas de la OIT, es que la crisis por la Covid-19 puso en evidencia serias deficiencias en la forma de atender los problemas que enfrentan los jóvenes, tanto para su ingreso y permanencia en el mercado laboral como en el sistema educativo.

"La necesidad más acuciante de los jóvenes es contar con un mercado de trabajo eficaz, que brinde oportunidades de empleo decente a los jóvenes que ya forman parte de ese mercado de trabajo, y oportunidades de educación y formación de calidad a aquellos que aún no se han incorporado al mismo”, expresó.

Ante este contexto, y al tratarse de un problema generalizado en todo el mundo, la OIT llamó a los gobiernos a revisar sus políticas públicas para implementar medidas intencionales para crear mayores oportunidades laborales para la población joven.

Entre éstas, recomendó impulsar los empleos verdes, incrementar la inversión en tecnologías digitales y robustecer el presupuesto destinado para la formación de nuevas habilidades y para reforzar la red de cuidados, tareas que les impiden a muchos jóvenes, en su mayoría mujeres, insertarse en el mercado laboral.

Estas medidas, puntualiza el organismo, “darían lugar a un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial de 4.2% y contribuirían a crear 139 millones de nuevos empleos para personas de todas las edades en todo el mundo (en esta década), de los cuales 32 millones corresponderían a empleos para jóvenes”.

Ay, Trump... FBI encuentra cajas de documentos clasificados en redada a Mar-a-Lago (Por EFE)

La Fiscalía de Estados Unidos pidió a un juez que permitiera el registro a la vivienda de Donald Trump en Florida alegando la posible violación de la Ley de Espionaje por parte del expresidente al sustraer documentos clasificados al abandonar la Casa Blanca.

Así consta en la orden de registro y en el inventario de lo requisado en la redada que el FBI hizo el pasado lunes en Mar-a-Lago, que ya son públicos una vez que el fiscal general de EU, Merrick Garland, pidió que dejaran de estar bajo secreto de sumario y que el propio Trump no ha objetado.

Entre la documentación requisada figuran 26 cajas etiquetadas cada una con un número, así como varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de ‘alto secreto’ o ‘confidencial’.

Entre ellos aparece un documento bajo el título ‘presidente de Francia’ y otro sobre la petición de indulto de Roger Stone, confidente de Trump, así como numerosos documentos confidenciales sin descripción.

¿Qué se podía llevar el FBI de Mar-a-Lago?

La orden aprobada por el juez de Palm Beach Bruce Reindhart fue firmada el 5 de agosto, tres días antes de la redada, y daba al FBI de plazo hasta el 19 de este mes para efectuar el registro. En el documento figura lo que el FBI podía requisar:

Cualquier documento o caja con marcas de ‘clasificado’.

Cualquier indicio de transmisión de datos o información sobre seguridad nacional.

Cualquier archivo presidencial creado entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021, los cuatro años de mandato de Trump.

Cualquier prueba de destrucción de documentos de la Presidencia.

La orden detalla las características de Mar-a-Lago, una mansión con “aproximadamente 58 dormitorios y 33 baños”, situada en una propiedad de 6.8 hectáreas y en la que se podía también revisar “la oficina 45″, en alusión al número que ocupa Trump como presidente de EU.

La residencia de Donald Trump fue registrada el pasado lunes en medio de la investigación que el FBI hace sobre la supuesta sustracción de documentos por parte del expresidente.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, explicó este jueves que autorizó personalmente la decisión de solicitar la orden de registro y pidió al juez que se hiciera pública tras varios días de críticas de los republicanos, que han acusado al Gobierno de Joe Biden de persecución política.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 46 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]