Tras el sueño de ‘La Academia’, Diego se queda en México

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Diego Almonte, el chileno de “La Academia”, abandonó la casa el pasado domingo y ahora, feliz de haber vivido esta experiencia no sabe qué camino tomar; sin embargo, algo que tiene claro y bien decidido es que no regresa a su país natal, pues pretende triunfar en México.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, aseguró que así será, además de revelar que para él “La Academia” fue como vivir en un sueño. “Estuvimos tres meses viviendo el momento, aprendiendo lo que más se pudo y ahora que salgo me pongo a pensar en lo que viene, en tomar decisiones inteligentes y en concreto lo único que quiero en este momento es quedarme en México, no tengo intenciones de volver a Chile, mi papá me dijo cuándo me despidió en el aeropuerto: ‘hijo, mucho éxito y no vuelvas’, así que seguiré su consejo (ríe)”, comentó entusiasmado el chico que dejó su país natal para perseguir un gran sueño.

“Siento que no tengo espacio para la tristeza porque estuve meses viviendo un sueño, esta experiencia me va a marcar para toda mi vida, literal fue como un sueño, en los ensayos miraba para todos lados y me preguntaba si lo que estaba viviendo era real, todo fue demasiado bueno, conocí una familia que fueron mis compañeros, me llevo una familia de maestros que son excelentes, me llevo la relación con Ana, crecimiento, personal, espiritual, emocional y me siento afortunado a más no poder”, detalló Diego Alberto Almonte Arcos, de 22 años.

Durante 13 semanas Diego demostró avances y conquistó al público con sus diversas interpretaciones como “Dile al amor”, de Aventura; “Sé que te duele”, de Alejandro Fernández; “Amor del bueno”, de Reyli Barba; “Aire”, de Intocable; último tema que interpretó dentro de “La Academia” y el cual representó un gran reto por el género musical; a pesar de que era uno de los favoritos del público, él mismo decidió que no llegaría a la final.

“Me siento muy agradecido porque el proyecto en sí funciona si le gustas o no a la gente, y que el público me haya permitido llegar a la semifinal y estar tres meses no sé cómo pagarles. Ahora veo la realidad, tengo muchas ganas de vivir este sueño al lado de Ana, es una aventura que ojalá pueda pasarla de la mejor manera, tengo mucha fe de que todo pueda salir bien y pueda estar con ella pronto”, expresó el cantante, que además de todo encontró el amor en este reality show.