Diego Castañón entrega 15 nuevas y equipadas patrullas en Tulum

El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, entregó ayer miércoles, 15 nuevas y equipadas patrullas a los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reforzando la estrategia del programa “Blindaje Tulum” con la clara advertencia: la seguridad es nuestra prioridad absoluta.

De acuerdo con el comunicado, enarbolando el mismo sentido, el Capitán de Corbeta, José Roberto Rodríguez Bautista, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció que hoy se refuerza a la corporación y no fallarán en garantizar resultados.

Sin titubeos, Diego Castañón, enfatizó que su administración tiene un sentido amplio; blindar Tulum, garantizar su seguridad, proteger la paz y asegurar el bienestar de todos hasta lograr el municipio que se sueña: un Tulum seguro, unido y próspero.

“Hoy, entregamos 15 patrullas completamente equipadas, herramientas que permitirán a nuestra Policía Municipal desempeñar su labor con la eficacia, rapidez y profesionalismo que Tulum exige. Pero estas patrullas no son solo vehículos; son símbolos de lo que estamos construyendo juntos: un municipio en el que no hay espacio para el miedo, un Tulum donde los delincuentes no tienen cabida y donde cada ciudadano puede caminar por sus calles con la certeza de que está seguro. Seguiremos invirtiendo en la seguridad de Tulum, porque seguimos construyendo el blindaje de nuestro municipio. Hoy, estamos blindando el futuro de nuestra comunidad. Y no vamos a dar ni un paso atrás”, agregó.