Cancunense se integra a las 'Aguilas' Sub-15

CANCÚN.- Contempla con ilusión los colores de su vistoso plumaje. Se enfunda la piel azulcrema con el orgullo de convertirse en el cancunense que formará parte de la Sub-15 de las Águilas del América.

Sí, el ‘sueño gigante’ de Diego Gálvez Cervantes se hizo realidad. “Es una alegría muy grande, pues en estos cuatro, casi cinco años que llevo en el fútbol, se ha convertido en mi sueño. De hecho, le voy al América y por supuesto, me encantaría llegar al primer equipo. Estaría genial”, confiesa a Novedades Quintana Roo.

Diego, lateral derecho de 14 años de edad, quien cursa el segundo de secundaria en el Colegio Benjamín Franklin, es uno de los talentos de la Cantera Cancún Centro de Formación Deportiva, que pertenece a la red de Canteras México ‘Coca’, resultado del trabajo del profesor, Miguel Gómez Acosta.

“A los diez años me empezó a gustar esto del fútbol. Al principio, reconozco, lo practicaba por deporte. Después, mi gusto fue creciendo, hasta despertar la atención, y fue así que mi papá me consiguió la oportunidad de las visorías.

Fui a México y me quedé, lo mismo que en una segunda visita. En enero me van a hablar para saber qué día tengo que reportarme. “Nunca pensé en lograrlo rápido. Fue impresionante, pues no esperaba quedarme en mi primera oportunidad. Ahora mi sueño es ser alguien grande.

Es una felicidad enorme”, destaca. El talentoso ‘carrilero’, como en la actualidad son identificados los laterales para incorporarse al ataque, no oculta su pasión por el Real Madrid, pero en especial, por la calidad de Marcelo, uno de sus laterales, aunque en el caso de éste, su posición es por izquierda.

“Como le voy al Real Madrid, mi ídolo número uno es Marcelo, pero él por izquierda, ya que por derecha admiro a Dani Alves”, señaló.