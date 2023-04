Diego pinta con causa por los animales y el autismo

Desde muy pequeño, Diego dio señales de ser diferente; su memoria privilegiada fue una de las pistas que su mamá siguió para descubrir que tenía autismo y también le ha servido para hacer donativos a 12 organizaciones, gracias a los maravillosos dibujos que hace.

Diego Von Jezierski Ugalde tiene 18 años, pero desde los 13 se ha dedicado a recaudar fondos, que consigue con la venta de sus cientos de ilustraciones plasmadas en tazas, cuadros, rompecabezas, camisetas y otras prendas de ropa.

Su mamá, Rosaura Ugalde es su agente de logística, representante y sobre todo, su principal cómplice.

“Yo notaba algo diferente en Diego; desde muy chiquito le fascinaba ir con un vasito de plástico a buscar bichitos, gusanos, arañas, ciempiés y observarlos”.

El pequeño Diego pasó varios años sin desarrollar el lenguaje hablado, pero su memoria no dejaba de sorprender a su familia: empezó a hacer trazos cada vez más detallados que no eran comunes en personas de su edad.

“Poco a poco hacía dibujos más elaborados; el diagnóstico de autismo llegó, más o menos como a los 10 años”,

comparte su mamá.

Mientras todo esto pasaba, el niño seguía creciendo y con él su amor por los animales.

“Un día me preguntó ¿por qué los perros están en la calle, por qué no tienen un hogar? Entonces siempre quería llevarles croquetas a los perritos de la calle, eso le fascinaba, ya no era nada más observar a los animales, sino ya hacía un acto”.

Paralelamente, seguía replicando figuras de animales, que traza desde una computadora, con ayuda de un programa que abre desde internet, a los cuales da forma con el mouse.

“Ya tenía decenas de dibujos y la gente nos decía, oye, ¿por qué no me vendes uno? Están padrísimos, me gustaría mucho uno en mi recámara, mi oficina; entonces una cosa me llevó a la otra y pensé que podría ser una buena idea que esos dibujos se imprimieran en tazas o en playeras y con ese dinero Diego pudiera comprar más croquetas para los perros de la calle”,

comparte Rosaura.

Es influencer por su activismo para concienciar sobre el autismo

A partir de esto, Rosaura, puso manos a la obra y desde entonces se ocupa de toda la logística para la impresión de las obras de su hijo en diferentes formatos y productos, así como de la difusión de toda esta noble labor.

Y casi sin proponérselo, Diego se ha convertido en un influencer por su protección a la fauna y por difundir información sobre el autismo; su página de Facebook cuenta hasta hoy con 9 mil 499 seguidores.

“Desde que nosotros supimos que tenía autismo, a su nivel y con las palabras que pudimos explicarle, le dijimos: Diego tienes autismo; el autismo pues una forma diferente de ver el mundo y eso no es nada malo. Eso no te hace valer menos, eres igual de valioso y te amamos tal cual eres, yo no cambio nada de ti. Tú eres para mí lo más maravilloso que me ha pasado en la vida”,

relata Rosaura.

De este modo, entre ambos han logrado reunir donativos, de alrededor de 10 mil pesos cada uno, a 12 fundaciones; la primera beneficiada fue una organización que apoya a personas de bajos recursos a recibir pláticas de apoyo por el diagnóstico de sus hijos con autismo.

“Mi causa actual, es mi décimo tercera causa, es a la Fundación Invictus, que es un hospital de alta especialidad para felinos del mundo”,

afirma con orgullo Diego, quien quiere continuar con su activismo y convertirse en un ilustrador profesional.