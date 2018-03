Detectan irregularidades en guardería donde se escapó un bebé

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), inició verificaciones en estancias infantiles del poblado de Puerto Aventuras, luego que hace tres semanas una madre de familia evidenció cómo en uno de estos establecimientos, un menor de edad salió ante el descuido de una trabajadora.

Ismael Sauceda Hernández, director general del DIF, comentó que la estancia infantil denominada “Niños del Sol”, le encontraron anomalías y tendrá cinco días para subsanar las fallas, de lo contrario Protección Civil procederá a sancionar con la colocación de sellos de suspensión.

También te puede interesar: Más de mil guarderías privadas de Cancún no tienen supervisión

En este establecimiento, el pasado 22 de febrero, alrededor de las 11 horas, una madre de familia que pasaba por la estancia, grabó con su celular cuando un niño fue recuperado luego de haberse escapado; de acuerdo con lo que se observa en el video, que circuló por redes sociales, una de las encargadas al saber que estaba siendo filmada, realiza señas con la mano a la madre de familia.

No es la primera vez que sucede este incidente en ese mismo establecimiento, según testimonios de vecinos de Puerto Aventuras, por lo que al enterarse las autoridades de esta anomalía, emprendieron una investigación.

“Protección Civil encontró registros que no tenían tapa y que estaban expuestos con electricidad, nosotros encontramos que la norma para cuidar a los niños que es una maestra por cada cinco niños, no se cumple, ahí son dos maestras por 25 niños, entonces esto no permite tener el cuidado para que los menores sean bien supervisados, quizá fue lo que ocurrió y un niño se escapó del lugar y si no cumplen en el plazo que se les dio será sancionado”, mencionó Sauceda Hernández.

Este es apenas el inicio de verificaciones aleatorias que realizarán a las estancias infantiles en el municipio, donde hay 44, según Protección Civil. Sauceda Hernández dijo que es la primera ocasión en la presente administración municipal que detectan irregularidades en las guarderías. Exhortó a la población a realizar denuncias a través de la página de Facebook del DIF de Solidaridad.