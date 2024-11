Difieren audiencia por violencia familiar y abuso sexual contra menor en Cancún

En lo que va del año en que el juzgado penal oral difiere la audiencia a la señora Damaris Lagunes Reyes, quien lleva un proceso judicial en contra de su ex esposo por presunta violencia familiar en contra de ella y de presunto abuso sexual en contra de su sobrino.

En rueda de prensa afuera de las puertas de los juzgados orales penales, la entrevistada explicó que en esta ocasión cambiaron la fecha de la audiencia por omisiones.

“La audiencia no se tenía que haber diferido porque tendrían que haber notificado a la Fiscalía, a mi asesor, y no lo hicieron, no le notificaron, les estuve diciendo que por favor lo hicieran, que la comunicación siempre fuera por vía electrónica o por celular, porque por seguridad no me encuentro aquí en Cancún, ni el niño, ni mi mamá, tampoco porque son y hemos sido amenazadas por Martín ‘N’ (acusado de ambos delitos)”.