Dime con quién andas y te diré cuánto tienes

"Hagan la cuenta, vean el reportaje, no es nada (el monto de 100 millones de pesos), es desesperación, es calumnia. (No hay conflicto de interés), nada, absolutamente, no hay ningún problema. Que porque el primo del amigo, de la hermana, que es amiga de Andrés. ¿Y? Nada. Véanlo ustedes mismos, hagan el análisis del reportaje", eso fue lo que comentó López Obrador en conferencia, pero habrá que recordarle que aquí la Ley marca que cualquier robo que este arriba de 15 mil pesos no alcanza fianza, y aquí esto es un delito federal al erario, porque es dinero del gobierno.

Estas acciones demuestran claramente porque le tiene tanto miedo al INAI, por eso es necesario recordarle que ese instituto fue una propuesta hecha por el PRD, cuando él estaba en ese partido, según ellos para que “no robaran los políticos”.

Lamentablemente hemos visto, vemos y seguiremos viendo como este señor está teniendo muchísimos problemas tanto con su familia como con todas las gentes que colaboran con él, en cuanto a concesiones y principalmente de dinero, ya que de usar lo que es para el país y para el pueblo se convierte en un delito, es un robo federal el cual se persigue de oficio.

Ya estamos cerca del momento en que llegue a su final esta pesadilla y es ahí donde los mexicanos tendremos la oportunidad de ver cuáles serán las penas que van a ir recibiendo cada una de las gentes que están involucradas en la “mafia narco-política” que por ahora existe en el país.

Y resulta bastante claro, que todo lo que estamos oyendo y viendo, forma parte de lo que él está tratando ya sea de ocultar o cuando menos de aminorar, pero debe tener bien presente que un delito, es un delito y por ahora este ya fue concebido.

El gobernador de Florida reclamó que AMLO tiene a los cárteles totalmente fuera de control

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó las duras restricciones migratorias en Estados Unidos, el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, se pronunció al respecto.

En conferencia de prensa desde Fort Myers, el mandatario republicano arremetió contra el gobierno de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) al asegurar que en México hay un “desastre” por el control que tienen los cárteles del narcotráfico.

Además, reprochó que el país permita el ingreso de oleadas de migrantes ilegales, sobre todo de Centroamérica y Sudamérica, para que crucen el territorio hasta la frontera norte, en busca del “sueño americano”.

“Tenemos a este presidente mexicano que está criticando a Florida por promulgar leyes contra la migración ilegal. Me parece que él tiene un desastre en sus manos. Tiene cárteles totalmente fuera de control que gobiernan su país y todos los millones de personas que vienen a nuestro país, todos están pasando por su país. ¿Qué clase de país permite que millones de personas atraviesen así?”.

Por ello, dijo que además de construir un muro fronterizo para mitigar el ingreso de refugiados, enviaría a los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente de regreso a su país de origen, basándose en el Título 8, norma que entró en vigor en Estados Unidos la noche de este jueves.

“No consideraríamos ninguna de estas solicitudes de asilo falsas en la frontera. También deben solicitar asilo en un país seguro (en este caso México), su primer país seguro al que llega. Si alguien cruza cinco países para llegar a nuestra frontera sur, eso no es asilo válido”.

El pasado 10 de mayo, DeSantis promulgó una ley que obliga a las empresas de Florida a utilizar el programa de verificación de empleo E-Verify para detectar a trabajadores indocumentados, también para incrementar los fondos públicos para trasladar a migrantes ilegales a estados gobernados por el Partido Demócrata.

Ante esto, López Obrador criticó tal política ya que Florida es un estado lleno de migrantes y lo que hace el gobernador es “tomar medidas represivas, inhumanas en contra de los migrantes en Florida, porque quiere ser candidato”.

DeSantis es el principal rival dentro del partido republicano del ex presidente Donald Trump rumbo a las elecciones de 2024.

Es difícil de creer que no solo en México sino que ahora en otros países se estén dando cuenta de la realidad en la que vive nuestro país, porque resulta que le están diciendo sus verdades.

Es bueno que escuche lo que piensan de este gobierno las gentes que viven aquí, a quienes él llama “mafias conservadoras”, también es bueno que escuche lo que dicen fuera de nuestro territorio, ya que son gentes que están en contra de su inaceptable actuación que está demostrando como narco-político.

Rebelión en la granja, hace pedazos Layda a López

La vileza de un hombre débil, arrodillado ante los Estados Unidos y el poder militar.

Quiten los estertores de su desprestigiado mandato, vino aquí a sembrar miedo, impotencia y rabia, es preludio de dictadura, es la militarización del país lo quieran reconocer o no.

Se le entreguen a los militares las áreas productivas estratégicas de México y además pues del ya desmesurado poder militar y político, los “consen” de los Estados Unidos, hoy se les da mayor poder económico y se les convierte en otro poder factico subordinando la autoridad civil a la autoridad militar.

Ya la Marina demostró, en 40 años que tuvo las administraciones portuarias, que son unos ineptos, esto es una puñalada por la espalda, no solamente al país, también hoy un homenaje a la Marina Mercante.

La militarización del país es consecuencia de tener un presidente débil e inútil que se atemoriza cuando lo sacan de su palacio y, como si no tiene montado un set televisivo, un teleprompter a la vista, no sabe qué hacer.

Está muerto de miedo y por eso vive arrodillado ante los militares, presto a acatar sus órdenes, a las que viene aquí este Senado a apoyar y avalar.

Aquí el Senado solo trabaja para responder a las consignas de su amo.

Militarizar el país, es empedrar los caminos a la dictadura, parece que no saben lo que hacen, estamos creando un gran monstruo, su hambre de poder no va a saciarse nunca y sólo podremos acabar con él, el día que despertemos, dándole de beber de nuestra propia sangre y de la sangre de nuestros hijos. Creo que entonces será muy tarde.

Gracias.

Continuo enfrentamiento entre AMLO y Santiago Creel

El enfrentamiento entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, lleva días suscitándose, sobre todo ante los nuevos deseos del mandatario federal para reformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Recientemente el titular del Ejecutivo indicó que, ante el revés de la primera parte del Plan B electoral por el máximo tribunal, buscaría implementar un Plan C, es decir, una reforma constitucional para la elección de los ministros y ministras que integran la SCJN a partir de una votación.

Estas declaraciones causaron el enojo de los partidos de la oposición, los cuales se lanzaron con críticas y señalamientos al líder de la Cuarta Transformación (4T) y a sus integrantes.

No obstante fue el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) quien, durante distintas declaraciones, señaló que la propuesta de Andrés Manuel era absurda y sin sentido, pues considero que no hay precedentes ni fundamentos constitucionales ni electorales para votar por los ministros.

“¿Cuál sería la plataforma de campaña de estos candidatos? ¿Quién los financiaría? ¿Quién pagaría una elección? Una elección que vale alrededor de cinco o seis millones de pesos, si es una elección con todas las urnas en todo el país”, destacó el diputado blanquiazul.

Días antes de estas declaraciones, Santiago Creel habría retado al presidente López Obrador, una vez más, a un enfrentamiento discursivo sobre los temas que aquejan al país. En un video mensaje publicado en redes sociales, el diputado destacó sus problemas con el gobierno de la 4T, así como sus integrantes.

“Mi problema es contigo, con tu gobierno y las corcholatas. El que miente y traiciona no quiere al pueblo solo lo usa. Cuando quieras lo aclaramos en persona y si le sacas al debate que entren tus corcholatas”, sostuvo el presidente de la Cámara Baja.

Esta serie de declaraciones no pasaron desapercibidas por el primer mandatario federal quien, en la mañanera del 11 de mayo, respondió a las peticiones de Santiago Creel de manera irónica y lo reto a “trabajar juntos” para mejorar al máximo tribunal de justicia.

El presidente destacó que los integrantes del Poder Judicial gozan de distinto privilegios, por lo que, y ante las críticas de la oposición por su reciente iniciativa, invitó a Santiago Creel a eliminar los fideicomisos que tienen los ministros y donarlos a estudiantes de escasos recursos.

“A ver Santiago Creel: vamos a hacer algo juntos. Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial, que ronda los 20 mil millones de pesos, que se entreguen a estudiantes de familias pobres, que se les entreguen becas. A ver qué resuelve”, señaló con tono de burla el presidente del país.

No obstante, la respuesta no tardó en llegar por parte del Creel Miranda quien, durante la rueda de prensa de la Cámara de Diputados, respondió a los retos de AMLO eludiendo sus propuestas e invitándolo mejor a hacer un análisis a los problemas de su gobierno.

“Yo le digo al presidente de la República que mejor voltee él a ver al pueblo. Que voltee a ver el número de pobres que ha generado su gobierno, que voltee a ver el número de homicidios violentos que sobrepasan los 150 mil durante su administración, 40 mil desaparecidos, 15 mil feminicidios. Eso es el pueblo, presidente y el pueblo además no es su pueblo, somos todos”, señaló Santiago Creel.

Cabe destacar que los retos, críticas y señalamientos entre el diputado blanquiazul y el primer mandatario federal no han cesado desde las últimas semanas, cuando Creel Miranda salió a la defensa del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, por una supuesta persecución política por parte de la 4T tras la polémica del cártel inmobiliario.

AMLO no aceptó una entrevista con Carlos Loret de Mola

Algunos de los temas más relevantes que se han visto en los últimos días, en la conferencia de prensa mañanera, son sobre el Plan B, y sobre una serie de retos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha lanzado con el periodista Carlos Loret de Mola.

Justamente este par de temas fueron tocados este jueves por el comunicador en su columna Historias de Reportero, a la que tituló El presidente del “hago lo que quiero”. En ella, Loret de Mola señala que en este milenio, más que nunca, las personas buscan que sus gobernantes cumplan la ley y rindan cuentas.

“Las mañaneras de antier y ayer -con los ataques a la Suprema Corte y los insultos a un periodista que le pidió una entrevista- son una muestra de que el presidente de México cabalga en contra del signo de los tiempos”, señala en su texto el columnista.

También menciona que una de las frases que seguirán al presidente López Obrador por el resto de su carrera política, es la de “no me vengan con que la ley es la ley”, pues, señala, esta es una de las “radiografías más diáfanas” del pensamiento del mandatario federal.

“Es una tomografía política”, señala. Loret menciona que el presidente quiere hacer lo que “le dé su regalada gana”.

También habla sobre el ataque de AMLO a la Suprema Corte, y señala que esto fue en venganza porque “sepultaron” su Plan B de la reforma electoral, y, dice, es una especie de Ley de Say política: la oferta crea la demanda.

“Si lo ofreces, entonces lo van a querer. Elegir a los ministros de la Corte no es en lo absoluto una prioridad para la ciudadanía. No es como conseguir medicinas o resolver la inseguridad. Pero si el presidente pregunta a su pueblo, ¿quieren elegir a los ministros? La respuesta popular puede ser obvia: ¡claro!”.

Loret menciona que la especialidad del gobierno del presidente es simplificar el debate al extremo y faltarle al respeto a la gente librándola de argumentos sofisticados. También explica que López Obrador no dice que en ningún país de los que son ejemplos de democracia y prosperidad, los ministros de la Corte hacen campaña y se someten a elecciones, y, dice, esto es porque entonces quedarían a merced de hacer los compromisos sucios y alianzas que suelen hacer los políticos para encumbrarse, como aliarse con grupos de interés, con partidos a los que les deben todo, con empresarios que los financian, o con narcos que los impulsan.

“Nadie quiere eso en un ministro”, señala.

Sobre el tema de la entrevista que solicitó al presidente y que éste último rechazó, recordó la respuesta que dio el mandatario: “No lo quiero ver”, y, dijo, “soltó el veneno con más ira que nunca”.

Mencionó que AMLO lanza acusaciones contra él sin una sola prueba, pues sabe que lo que dice de él es mentira, además de que, según el texto, no tiene cómo contestar sus investigaciones.

Señala que el mandatario no quiere la entrevista que le solicitó porque no tiene cómo justificar sus escándalos, además que teme quedar acorralado con preguntas sobre sus hermanos, sus hijos, el tráfico de influencias, los negocios al amparo del poder, el desabasto de medicamentos, los 800 mil muertos de la pandemia, la inseguridad récord y los abrazos al narco.

Dice que si el presidente quisiera rendir cuentas ante la sociedad, vale más una entrevista así que mil mañaneras con preguntas a modo. “Su único recurso es el insulto y la calumnia, potenciados en el monólogo de la mañanera. Me resisto a normalizar el creciente tono de sus agresiones. Y dejo constancia de un presidente cada vez más violento”, concluye.

Es una pena ajena ver como ese señor va perdiendo la vergüenza, lo que lo convierte en un sinvergüenza, pero lo que sí se puede perder será la libertad, porque quien sabe si todavía tenga la oportunidad de defenderse, lo que se ve muy difícil, ya que la realidad verdadera es una y lamentablemente otra es su realidad que alucina en todas sus mañaneras.

Es importante mencionar que ya llegó a cerca de medio millón de mentiras, por lo que será recomendable ver cuantas mentiras más cerraran este gobierno.

Creemos que muchos comparten esta misma opinión en cuanto a decir que tanto él, como el señor Trump, definitivamente son unos cretinos.

La personalidad del Ejecutivo en la ley

El Derecho Positivo Mexicano, que resulta de importancia conocerle, refiere que la personalidad jurídica del Poder Ejecutivo Federal representa el orden jurídico, el cuál es personificado por Andrés Manuel López Obrador y, debe de constituir la voluntad colectiva.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cita a las personas jurídicas de derecho público en múltiples ocasiones y es muy clara, además, de referir el régimen jurídico de ellas.

En primer término y como algo primordial señala al propio Estado, como la más importante personalidad jurídica y fuente a la vez de las demás personas jurídicas. Así quedó asentado en nuestra Carta Magna desde el lejano -pero cercano- 1917 en el precepto 27.

Consecuentemente la Federación resulta ser el órgano más importante de la vida política y administrativa y esa Federación se encuentra perfecta e indiscutiblemente regulada en sus arábigos 39, 40 y 41. Es muy sabido por aquellos que se adentran en el estudio de la Carta de Carranza que en reiteradas ocasiones se alude al concepto de Nación como sinónimo de Federación y por excepción, de Estado.

Continuando con el tema de referencia, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, debe puntualizar que la personalidad del Estado es única. El hecho de que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos actúe o pretenda actuar con una personalidad jurídica diferente en el cumplimiento de sus fines y obligaciones no lo faculta para desacatar el espíritu del propio Pacto Federal. La administración pública en el texto de la Ley Suprema se entiende como el Poder Ejecutivo Federal. Ésta tesis encuentra encuadre en que “la función administrativa es una función del Estado como personalidad jurídica”.

Con base a lo expuesto en el párrafo antepuesto para el Derecho Positivo Nacional la administración pública es una persona jurídica.

Acorde con nuestra estructura constitucional, el Estado se integra -entre otras- con la Federación y ella actúa por medio de su Poder Fundamental, cuyo punto más importante es el Poder Ejecutivo representado a la cabeza por el Presidente Constitucional, en éste caso Andrés Manuel López Obrador.

La personalidad jurídica del Poder Ejecutivo; es un principio jurídico aceptado, sin más, por todos. Sin embargo, esa personalidad jurídica no debe de ser destruida por nadie, ni aún por ocurrencias, de acuerdo ello con nuestros sagrados principios constitucionales.

Entiendes ello Andrés Manuel o ¿Se te explica con peritas y manzanas?

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Carta dirigida al ex presidente traidor Antonio López de Santa Ana

(Hablando de un posible familiar tuyo) Carlos Alazraki

Detestable basura:

Te dedico mi carta semanal simplemente para platicarte lo que ha pasado en este sexenio de tu posible familiar y posible tata, tata, tataranieto Andrés López.

No me lo vas a creer, este gobierno ha sido un sinfín de desastres, de traiciones, de corruptelas y corrupciones como no te imaginas.

Esta porquería de gobierno, le ha mentido al pueblo bueno como no tienes idea y lo peor del caso, este pobre pueblo le cree casi a todas sus historias y a todas sus mentiras.

Pero eso no es todo, la cosa es que a cinco años de su gobierno a tu posible tata, tata, tataranieto las cosas se le han puesto de color negro.

Fíjate que estamos viviendo en un régimen democra-borrego, un nuevo sistema que tu tata, tata, tataranieto inventó cuando obtuvo legalmente la mayoría simple en los dos congresos.

Pues resulta que estos borregos, llegaron a la cámara para obedecer simplemente las ordenes de su pastor.

Estas bestias, reciben una iniciativa de ley, la medio leen, la aprueban en diez minutos sin fumar a los legisladores normales de la oposición y cuando empieza la votación en el pleno estos traidores en lugar de decir si, dicen beeee.

Ya te imaginaras por donde voy, ¿verdad?

Exactamente, viene la orden desde tú tata, tata, tataranieto y estas iniciativas de ley que tu tata, tata, tataranieto manda a los dos congresos, son aprobadas a pesar de que en nuestra constitución estas iniciativas no pueden pasar sin la aprobación del setenta por ciento de todos los congresistas y que por supuesto nunca lo obtuvieron.

Total y como era lógico, los congresistas formales de la oposición apelan esta ley y se la mandan a la Suprema Corte de Justicia para que de la última palabra.

Y mientras la Suprema Corte de Justicia estudia estas acusaciones, el grupo de traidores de tú tata, tata, tataranieto, como tu posible tata, tata, tátara sobrino Adán López, una zombi que de cariño le dicen “Titina” que repite y repite lo que a tu tata, tata, tataranieto dice.

Además de “Titina” otros nefatos personajes agarran el micrófono y sin soltarlo difaman y difaman a los diputados, senadores normales y obviamente a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Te hago un paréntesis, de los once ministros que componen la Suprema Corte de Justicia, tres mujeres y un hombre, fueron recomendados por Andrés.

Obviamente pensó Andrés, los mando para que me obedezcan y manipulen las decisiones por mayoría.

Pero ¿qué crees que pasó?

De los cuatro ministros que Andrés mandó, dos de los cuatro le salieron éticos y honestos, sumándose a los otros seis ministros honestos.

Pero resulta que las otras dos ministras salieron igual de traidoras y deshonestas que tú y tus familiares.

Fíjate que una de las dos ministras está casada con el constructor favorito de tu familiar, además de tener más lana que Alí Babá.

Y la otra ministra, está casada con el biógrafo de Andrés, además de tener un puesto político en el gabinete.

Al ser estos dos matrimonios brothers de Andrés y su mujer ¿qué crees que la esposa del constructor favorito de Andrés hizo?

¿Estás sentado?, se plagió dos tesis, no una, dos, y a pesar de esto sigue ahí sentada sin ningún rubor y votando a favor de Andrés, con los otros diez magistrados cómo si no pasara nada.

Y la otra ministra nada más por joder, vota todo a favor de Andrés, igual que la rata para que su marido no la regañe.

Ya sé que a ti no te importa porque todos estos son como tú, pero a muchísimos mexicanos, como yo, sí.

Y así con esta bola de basuras y traidores estamos viviendo en nuestro México lindo y querido.

¡Qué asco! Verdad.

La Ley

Edmund Burke fue un político inglés, considerado como el precursor del liberalismo conservador británico, nació en 1729 y falleció en 1797 y su pensar fue ampliamente influenciado por Aristóteles, Séneca y Montesquieu en su conocida obra de Indagaciones Filosóficas (1757) escribió: “La ley y el poder arbitrario se hayan en eterna discordia”.

Quienes respetan al derecho saben que la ley aparece definida en diccionarios jurídicos como “el precepto dictado por la suprema autoridad en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados”. Pero, en la realidad de ésta Cuarta Transformación de la Nación, la ley para su existencia no requiere armonía de la justicia con el Poder Ejecutivo Federal, ni la bondad y deseo de Andrés Manuel López Obrador para respetarla.

Las exigencias de lo que debe ser la ley en el México de hoy no son cubiertas. Si se cumpliera con dichas reivindicaciones tendríamos una suntuosa aplicación del orden jurídico, sin embargo, en el presente sólo existen caprichos u ocurrencias surgidas a raíz del pensar del Primer Magistrado de la Nación.

Ilustres catedráticos de nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a mediados de los lejanos años sesentas, con sus conocimientos nos hicieron comprender que la ley es la expresión de la voluntad del pueblo, manifestada a través de la interpretación adecuada de los órganos jurisdiccionales competentes, para regular la vida de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a los principios jurídicos, políticos y sociales, contenidos en la Carta Magna.

Para que la ley obligue su cumplimiento o la abstención de lo que prohíbe hace falta que Andrés Manuel López Obrador, deje de pensar en que “no me vengan con esos cuentos de que la ley es la ley”. Todos los juristas y estudiantes de derecho sabemos que una vez aprobada una ley hay que cumplirla, iniciando por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en razón a que él juramentó acatarla. Este requisito es esencial para tener un México de justicia y prosperidad, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de conocer lo que es la ley, de no ser así resulta monstruoso, como lo fue la expresión asentada y referida a la toga del Primer Magistrado de la Nación.

Es muy sabido por el Derecho que si el Poder Ejecutivo no conoce la ley, porque no se ha enterado de su contenido y obvia así su aplicación, ello destruye la democracia y conduce sólo a la anarquía más absoluta.

Por ello mediante éstas breves líneas la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., en estrecha hermandad con las togas de la Barra Nacional de Abogados insta a Andrés Manuel López Obrador se aplique en el estudio de nuestras leyes y se abstenga de menospreciarlas.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Será el 29 de mayo, cuando el Banco Nacional de Datos Forenses comience a operar: FGR

La creación del Banco Nacional de Datos Forenses ha sido por muchos años un reclamo de decenas de miles de personas que buscan a sus familiares desaparecidos y de organizaciones de derechos humanos.

La Fiscalía General de la República (FGR) dijo el jueves, en un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que a finales de mayo comenzará a operar el primer Banco Nacional de Datos Forenses en México, en medio de la crisis de desaparecidos que rebasa las 112,000 personas.

El registro estará "interconectado" con diversas bases de datos existentes como: el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, el Registro Forense Federal, la Base Nacional de Información Genética, el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares, entre otros, detalló FGR en el documento.

La creación del Banco Nacional de Datos Forenses, que iniciará sus operaciones el 29 de mayo, ha sido por muchos años un reclamo de decenas de miles de personas que buscan a sus familiares desaparecidos y de organizaciones de derechos humanos.

A la fecha, en México tiene un registro de 112,181 personas desaparecidas y no localizadas. La gran mayoría de los casos fueron reportados en regiones violentas del país donde grupos criminales se pelean las rutas para tráfico de droga, secuestros, y otros delitos.

"Aunque es una buena noticia, para que el banco de datos con información forense funcione todos los estados en el país deben tener digitalizada su información y aún no es así, hay miles de casos en papel", dijo Fernando Ocegueda, presidente de la asociación Unido por los Desaparecidos, en el norteño estado Baja California.

La creación de dicha base de datos había sido requerida por ley desde 2017, pero se estancó hasta que un juez ordenó que se renovara en octubre pasado.

Juez instruye investigar trabajo de López-Gatell por las miles de muertes de mexicanos en la pandemia

El subsecretario de Salud es señalado de no haber cumplido con sus obligaciones teniendo como resultado la muerte de miles de mexicanos

Un juez instruyó al Ministerio Público (MP) investigar el actuar del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell Ramírez, como encargado de la emergencia sanitaria por Covid-19 en México, esto debido a las omisiones en las que habría incurrido el funcionario durante la pandemia, de acuerdo con un comunicado del abogado Javier Coello.

El litigante señaló que se investigó y denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) las conductas omisas que cometieron tanto López Gatell en su calidad de subsecretario y otros por su falta de deber de cuidado, negligencia con relación a la pandemia ocasionada tanto a nivel nacional como internacional, por el virus denominado SARS-CoV-2 (Covid-19).

La pandemia de covid-19 en México fue desastrosa en términos sociales y económicos, pero poco se ha comentado desde la vertiente jurídica. Los datos son irrefutables, miles de personas fallecidas, miles de muertes de personal sanitario, miles quedaron huérfanos y a la niñez mexicana se le negó su derecho a la salud a través de la vacunación. Cada uno de estos actos y omisiones afectaron -y siguen afectando- a los sectores más vulnerables de la sociedad; en México la política se impuso como estrategia antes que la información médico-científica y jurídica.

El presidente es el principal responsable de las decisiones que le aprobó a López Gatell, por ello debería ser levantada una investigación por lesa humanidad al pueblo mexicano, ante la Corte Penal Internacional, a quien compete investigar y procesar a presuntos autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, desde 2018, crímenes de agresión en situaciones en las que autoridades nacionales no pueden o no están dispuestas a actuar como deberían.

O por otra parte también podría ser la Organización Mundial de la Salud, la que podría llevar a cabo la investigación pertinente a este caso, ya que ellos son el Organismo especializado de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el máximo grado de salud.

Se advierte un posible caos financiero si no se eleva el límite de endeudamiento de EU: Yellen

Estados Unidos podría enfrentar un default por primera vez en la historia si el Congreso no eleva el límite de endeudamiento, advierte la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

La carrera contrarreloj para evitar un default de Estados Unidos echó a andar: Joe Biden organiza un, cara a cara, con los jefes de la oposición parlamentaria para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la mayor deuda pública del mundo.

El presidente estadounidense se reunirá con su principal adversario en este tema, el jefe de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, así como con Mitch McConnell, líder de la minoría conservadora en el Senado.

En juego: la reputación financiera de Estados Unidos y también mucho prestigio político.

El demócrata de 80 años sabe que la forma en la que gestione esta crisis pesará sobre su campaña de reelección en ciernes.

Kevin McCarthy, quien resultó electo in extremis para dirigir la exigua mayoría opositora en la cámara baja, también se juega un partido importante para su liderazgo político.

Biden reiteró el viernes su mantra sobre este delicado asunto del endeudamiento, al señalar que los republicanos toman de "rehén" la economía al condicionar el aumento del límite de endeudamiento del país, o su suspensión, a recortes "draconianos" del gasto público.

"Estos asuntos no están vinculados", afirmó Biden.

Para el presidente, el respeto por los compromisos financieros acumulados por el país es una obligación para los legisladores de ambos partidos, en tanto el presupuesto anual puede ser objeto de un debate político.

El demócrata recuerda siempre que el techo de la deuda fue subido tres veces durante el mandato de su predecesor republicano Donald Trump.

El domingo 7 de Mayo, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, volvió a advertir que, a menos que el Congreso actúe pronto, "se producirá un caos financiero y económico" con consecuencias en todo el mundo.

"Es inaceptable que el Congreso amenace con una calamidad económica para los hogares estadounidenses y el sistema financiero mundial", declaró Yellen a la cadena ABC.

Hasta la Presidencia de Barack Obama, esta votación era una formalidad. Pero en un Estados Unidos polarizado, ya no es el caso.

La Casa Blanca y los republicanos del Congreso ya no tienen demasiado tiempo para lograr un acuerdo.

Consecuencias: El Tesoro de Estados Unidos ha advertido que sin aprobación del Congreso antes del 1 de junio, el gobierno deberá recortar gastos y prestaciones sociales si quiere continuar honrando sus obligaciones con acreedores.

El tope de endeudamiento de 31.4 billones de dólares, el más alto en valor absoluto entre todos los países del mundo, se alcanzó en enero. Pero el gobierno federal estableció medidas contables excepcionales para sobrellevar la situación.

Estados Unidos no sólo podría ser incapaz de pagar sus cuentas y los salarios de los empleados públicos, sino también de reembolsar a sus acreedores.

Por primera vez, tenedores de bonos del Tesoro estadounidense, la inversión considerada más segura del mundo que permite a Estados Unidos financiarse a tasas bajas, sufrirían un impago.

Según la Casa Blanca, un default terminaría con la reactivación económica de la cual Biden se atribuye el mérito, los mercados se derrumbarían, la recesión sería histórica y el desempleo se dispararía, con consecuencias sobre toda la economía mundial.

El calendario comprime los plazos: la Cámara de Representantes sesionará solamente 12 días en lo que resta de mayo. Y Biden parte en dos semanas en una gira diplomática de varios días por Japón y Australia.

Algunos comentaristas creen que la administración Biden podría, en caso de un estancamiento total de la discusión, autorizar unilateralmente más emisiones invocando la Enmienda 14 a la Constitución. Este texto establece que "la validez de la deuda pública de Estados Unidos (...) no debe ser cuestionada".

"Todavía no llegué a eso", dijo Biden a MSNBC, sin descartar formalmente esta opción.

El Insabi, una historia de retrocesos y simulaciones presupuestarias

De acuerdo con analistas, bajó el presupuesto destinado a proporcionar servicios de salud a personas sin seguridad social; se dispararon las salidas trimestrales de dinero del Fonsabi, lo cual ocasionó que hoy tenga 30% menos recursos de los que había en 2018; el subsidio a consultas de ese instrumento financiero bajó 97.24% y menos del 5% de los gastos del Fondo se han dedicado a la atención de enfermedades catastróficas y construcción de infraestructura.

Los tres años de vida del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) exponen una historia de retrocesos y simulaciones en materia del presupuesto destinado a atender con servicios de salud a la población mexicana sin afiliación a instituciones de seguridad social.

Bajó la cantidad de recursos asignados a ese rubro, se dispararon las salidas trimestrales de dinero del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi); lo cual ocasionó que hoy tenga 30% menos recursos de los que había en 2018. El subsidio a consultas de ese instrumento financiero bajó 97.24% y menos del 5% de los gastos del Fondo se han dedicado a la atención de enfermedades catastróficas y construcción de infraestructura. Todo ello enmarcado en una estrategia de franca simulación en el gasto, exponen especialistas.

Creado por decreto presidencial el 29 de noviembre de 2019 y extinguido por el Congreso de la Unión en abril pasado (falta se oficialice mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación), el Insabi tuvo como objetivo remplazar a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, mejor conocida como Seguro Popular, el programa de política pública implementado por el presidente Vicente Fox en 2003, para brindar protección financiera a la población que carece de seguridad social, con el objetivo de garantizar su acceso a servicios de salud.

Además de los recursos que venían directamente del presupuesto, el Seguro Popular se apoyaba en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social, constituido el 16 de noviembre de 2004 con el propósito de “crear un mecanismo ágil y transparente que permita al Gobierno Federal la aplicación de recursos para apoyar económicamente los tratamientos y medicamentos asociados a los mismos, que se consideren gastos catastróficos que sufran principalmente los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud”, según lo establece el contrato de fideicomiso de Banobras que le dio origen.

Con esos recursos, el Seguro Popular tenía la misión de atender 66 intervenciones o enfermedades de alto costo o que provocan gastos catastróficos; impulsar el financiamiento de infraestructura en entidades federativas con mayor marginación social y cubrir imprevistos en la demanda de servicios de salud.

