Dime con quién andas y te diré quién eres

Por el momento se ha dado a conocer, “se dice”, que los morenistas han convertido en hotel el Palacio Nacional y que alguien sigue manipulando a todos los involucrados en la administración de Sheinbaum.

Todo eso es una burla, ya que esto solo demuestra la falta de capacidad que tienen algunos funcionarios para poder ejercer las funciones que la Constitución les otorga, pero que lamentablemente ellos no han respetado.

Es necesario que se saque de inmediato a este personaje de la política, pero también es importante y urgente “sacarlo” de Palacio Nacional.

¿Porque se esconde? ¿A qué le teme? o ¿Por qué teme tanto a la justicia este narco terrorista ex presidente?

La asociación delictuosa de él y de muchos gobernadores y ministros, que están en funciones, es clara porque suelta cañonazos de millones de pesos, que es dinero del erario del pueblo, lo cual es un delito y para el que no existe la fianza para poder ampararlo ni nada, estos hechos sólo demuestran que este señor es un verdadero pillo.

Y es importante que sepa y entienda el pueblo, que esto nunca había sucedido en México y que es por ello que debemos tomar conciencia todos los mexicanos, hablando de los buenos mexicanos, de que nos coordinemos para evitar que sigan este tipo de abusos, en los cuales ya no hay respeto y donde por ahora tampoco existe un Estado de Procuración de Justicia.

Y también se dice que ya hay un caudal de denuncias por parte de los líderes de los carteles, que ya están en prisión en Estados Unidos, de las cuales tienen pruebas suficientes para poder actuar en contra de todos los usurpadores rateros, y con la que esperan que pronto, la cárcel también sea su nuevo hogar.

Esperamos que también se pueda sacar del palacio a este parásito y que lo metan a la cárcel, al reclusorio o a donde le corresponda, y si es llevado a Estados Unidos para que responda por los delitos y la asociación delictuosa con los cárteles, no nos extrañaría mucho que también pidieran la pena de muerte contra este bandido.

Así mismo, por el millón trescientos mil mexicanos que murieron, debería de ser acusado ante La Haya, para que lo juzguen, por el homicidio más grande de la historia de México.

¡Elena Chávez reaparece! Revela la ubicación de AMLO y su papel

oculto en el gobierno (Atypical Te Ve)

A continuación reproducimos partes de una entrevista que hace Código Magenta y reproducida por Atypical Te Ve, a la escritora Elena Chávez, en el cual se menciona en qué lugar podría estar el ex presidente López Obrador:

Marce: Bueno hoy estamos con Elena Chávez, periodista, escritora, activista, mujer valiente, que a pesar de las adversidades sigue viendo por un México y un futuro de México más bien, porque en estos tiempos revueltos no es fácil seguir haciendo lo que hace Elena Chávez. Elena Chávez, autora de El Rey del Cash, el Gran Corruptor, bienvenida Elena a este espacio bienvenida.

Elena: Muchas gracias Marce, Buenos días a ti, es un honor de verdad estar contigo, estar en tu programa, soy tu seguidora déjame decirte, confesarlo…

Marce: No hombre, bienvenida Elena, la verdad es que dije, tengo que entrevistar a Elena en este mes de marzo, más porque es el mes de la mujer verdad, el mes de las mujeres valientes en México, no las mujeres fachada que ya de esas sobran y yo creo que el contrapeso con mujeres como tú de líderes que están viendo por un México, para los jóvenes, para los niños, para los que vienen porque bien pudiste haberte callado y no publicar El Rey del Cash o el Gran Corruptor o lo que viene, que al rato igual me cuentas algo, pero creo que tenemos que poner ahorita los puntos sobre las ies, en cuestiones muy fundamentales.

Primero que nada, ¿Dónde está el ex presidente? ¿Dónde está? porque seguimos hablando todos de El Gran Corruptor, El Rey del Cash, el ex presidente en funciones porque vemos que sigue moviendo los hilos.

Entonces te pregunto a ti Elena, tú que en estos libros, que ahorita vamos a comentar, has estado muy allegada a todas estas fuentes cercanas al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que aún hoy, en estos tiempos se está hablando más que nunca con el Plan T, de Trump, ¿Tú sabes o tienes alguna idea de dónde puede estar el presidente? o ¿Por qué se está escondiendo?

Elena: Mira Marce, me parece es una pregunta muy interesante, y yo te podría decir, les puedo decir que, no está en Palenque, para mí no está en Palenque, estuve haciendo algunas investigaciones sobre dónde estaba el ex presidente López Obrador y mira no hay movimiento en Palenque, y para mí el lugar más seguro para que Andrés Manuel López Obrador se esconda y siga moviendo los hilos, como lo hace en este país, es Palacio Nacional, Marce, Dime quién va entrar a Palacio, nadie, o sea para mí, el señor está en Palacio Nacional manejando como te decía yo los hilos de este país todavía.

Marce: Manejando los hilos del país todavía, cuando en tus libros…, quisiera que le platicaras un poco al público estos dos libros que me parecen…, los he leído, soy tu fan igualmente, eh, los desmenucé y los lees más allá de todo el dinero que eso es el argumento de estos libros tuyos, en donde el dinero mal habido lleva a campañas, eh, podemos mencionar varios casos como el de la SEP que mencionas, que me parece fatal que jueguen con el dinero de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, que lo mencionas en El Gran Corruptor, quisiera que tú en tu perspectiva y como autora de estos libros, cuentes un poco los puntos principales que el mexicano debe saber, que el mexicano que sigue adormilado o el que está despierto y no sabe qué hacer, con estos temas ¿Qué debe de saber?

Elena: Bueno, yo creo que como periodistas tenemos un deber ciudadano de darles a conocer a los mexicanos pues lo que sucede con nuestros políticos, con nuestros gobernantes y bueno pues tenemos el libre albedrío y que ellos decidan, pero que decidan después de que se enteren, de que lean, de que analicen, porque es muy fácil salir y juzgar a una periodista sin que hayan leído un libro.

Yo lo que pretendí con ambos, fue pues darles a conocer la personalidad que no sabían de Andrés Manuel, porque todo mundo, digo, tú sabes que en 2018 cuando él ganó la presidencia, engañó a todos, o sea, llegó siendo el hombre que verdaderamente iba a cambiar el país, pero yo ya sabía que no lo iba a hacer, o sea…

Mace: ¿Por qué lo sabías tú? porque tú estabas en qué posición, para el público que a lo mejor no lo sabe, o sea, ¿tú estabas por qué?

Elena: Porque mira, yo este, pues tú sabes y a lo mejor alguno de tu público sabe que yo estuve cerca de ellos, eh, dado que yo fui esposa del Vocero de Andrés Manuel López Obrador, César Yáñez que ahora es el Secretario de Gobernación, no, entonces pues eso me permitió de alguna manera, eh, conocer personajes de la política, yo nunca milité en el PRD me mantuve fuera de esto, pero sí conocí muchos personajes que del entonces PRD que le dieron dinero a Andrés Manuel López Obrador.

Desde que él llegó a la jefatura de gobierno, Marce, eh, pues llegó con la idea de, así lo voy a decir porque así es, de extorsionar, o sea, el señor es insaciable en dinero, en dinero en efectivo, en cash y bueno pues la verdad es que yo misma me he quedado sorprendida de cómo esta hambre por el dinero y por el poder lo llevó a lo que estamos viviendo todos ahora no, y a involucrarse en cuestiones tan terribles y con personajes tan nefastos como es el crimen organizado.

Entonces, pues yo en ese entonces, te puedo decir que El Rey del Cash representó pues así algo muy sorpresivo porque nadie lo esperaba, pero mi testimonio Marce, ya lo vimos, es pequeñito en comparación a la realidad, a lo que el mismo López Obrador en esos seis años que gobernó este país se encargó de darnos a conocer quién era realmente, qué hombre era el que nos estaba gobernando porque fue, o sea, la corrupción en su gobierno fue brutal, ni cambió, ni cumplió con las promesas, jugó con los mexicanos, los engañó, los traicionó, acuérdate de su frase de “no traicionar, no engañar y no mentir”, todo lo hizo, entonces eso fue lo que a mí me animó Marce, a sacar este libro después de ver que él no había cumplido, porque la expectativa era enorme o sea, todo el mundo decía con López Obrador de verdad se acaba la corrupción, pues no, entonces cuando yo vi eso dije, tengo una historia que contar, no sé qué va a pasar, pero pues vamos a decirles quién es este Andes Manuel López Obrador, y fue así como nació El Rey del Cash, Marce.

Y luego después de eso, fíjate que cuando sale este libro fue muy impactante porque me empezaron a escribir ya ciudadanos, mujeres, hombres, que de una u otra manera también tuvieron relación, eh, si no tan directa por lo menos trabajaron en su entorno, con él, con sus personajes y me dieron sus testimonios, que fue eh como escribí El Gran Corruptor, ya con testimonios, pero también hay investigación, aunque decían que no había pruebas, ese libro del Gran corruptor, tiene muchas pruebas que no han querido reconocer Marce.

Elena: Está todo, todo, está bien sustentado, y entonces ahí pasa a ser, eh, el hombre, El Rey del Cash pues se eleva, o sea, sigue siendo El Rey del Cash pero con una corrupción tremenda, Marce, porque ya se descaró, o sea ya cuando dijo, ya estoy en el poder, ya no le importó nada y se descaró y la corrupción la metió abajo de su cama, que yo creo que dormía en la cama de Benito Juárez, quien es su héroe nacional, ya sabes entonces ahí la metió y permitió la corrupción, él corrompió, porque él fue el que corrompió a todos y pues ahí están los resultados, Marce, qué les puedo decir, yo creo que este libro, de mi testimonio, de los testimonios de otros personajes, se va haciendo realidad y nos va diciendo, comprobando lo que yo dije desde un principio, que este señor era un hombre que tenía esa sed de dinero, un hombre que no usa nada más una camisa, un hombre que no tiene unos solos zapatos, sino que tiene mucho dinero, no se fue pobre, Marce, eso sí te lo puedo asegurar, no salió de la presidencia siendo pobre, sino muy, muy, muy multimillonario y el dinero lo tienen escondidito por ahí en la algún lado…

Telegrama dirigido a Andrés Manuel López Obrador (Tú y tus pinches abrazos y no balazos) Carlos Alazraki

Andrés, este es el resumen de tu gobierno en seis años de abrazos y no balazos.

300,000 muertos, el doble del gobierno de Peña Nieto y más del doble que el gobierno de Felipe Calderón.

50,500 desaparecidos, entre ellos más de 4,000 jóvenes desaparecidos y vejados en diferentes campos de exterminio en toda la República Mexicana.

Por falta de medicinas para combatir el Covid-19, mataste a un millón de mexicanos.

También mataste a 15,000 niños con cáncer, fallecidos por falta de quimioterapias.

Total, por tu culpa, murieron en seis años de tu gobierno, un millón 365 mil seres humanos.

Mi conclusión: como ser humano eres una mie… igual que tu pin… 4t y Morena.

La exención del poder político

Lic. Alberto Woolrich Ortiz

En el patio de honor del Palacio Nacional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo espetó en forma tajante: “que las cosas en México ya no serán como antes, en el segundo piso de la Cuarta Transformación de la Nación acabaremos con toda forma de impunidad del poder político y económico, nada habrá por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Sería aplaudible por la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., el discurso de tan firmes y espectaculares tintes políticos, si no se tuviera la amarga experiencia de que la inmensa mayoría de las afirmaciones de ese corte, no devienen en la realidad fáctica más que en actos simbólicos tendientes a tratar de atenuar la voz ciudadana que exige justicia; sin el eufemismo del combate cierto a la impunidad que ha logrado la narco-política.

La abogacía independiente de la República quisiera preguntar en simple contexto: ¿Por qué hasta ésta fecha no se ha ejercitado acción penal en contra de aquél político que creó las alianzas con el narcotráfico, en el momento en el que fungía como representante de la sociedad y del Estado, uniéndose –contra toda razón jurídica- a los delincuentes?

¿No será éste un caso típico de impunidad, por tratarse de un ex funcionario público del ámbito de justicia, y por qué en el supuesto de haber sido puesto a la disposición de órganos jurisdiccionales federales por los graves delitos perpetrados con esa alianza, se demeritaría el prestigio –ya muy menguado- del neoliberalismo?

Ojalá las palabras de la Primera Magistrada de la Nación, si desean ser creídas, provoquen la acción investigadora y persecutora de la Fiscalía General de la República, destruyendo el status quo en que se encuentra ese narco-político y por fin se proceda en su contra.

Obra en una denuncia archivada en la Representación Social Federal, prueba plena de responsabilidad penal en contra del narco-político más importante de la historia, quien torció la vara de la justicia en un infamante caso, que llenó y llena de oprobio a soldados de honor.

Si la presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos resulta ser congruente con su discurso, debe ordenar de inmediato a las autoridades correspondientes que se sepa la verdad de esa afrenta a la justicia.

Dicha causa resulta ser, hoy en día, el más escandaloso caso de impunidad obtenido por la narco-política.

México espera confiado: En que esta decisión política se sostenga en tribunales de justicia.

De no ser así, las palabras pronunciadas por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se habrán convertido en una deleznable impunidad.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Brozo y Loret "visitan" centro de afiliación de Morena (El Universal)

Esta semana un video que ha circulado ampliamente en redes sociales ha generado un intenso debate. El clip muestra un incidente ocurrido durante el Festival-Asamblea realizado en el zócalo de la Ciudad de México el pasado domingo.

Según usuarios de varias plataformas, la grabación evidenciaría un "desaire" sufrido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a manos de varias figuras políticas de la bancada morenista, entre ellos Luisa María Alcalde, dirigente nacional del partido, y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena.

El hecho ocurrió cuando Sheinbaum caminaba hacia el escenario para dar su discurso, mientras las mencionadas figuras se encontraban posando para una fotografía, aparentemente sin notar su presencia.

Este incidente, que presuntamente fue un simple descuido, ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, donde tanto usuarios como políticos han expresado sus opiniones sobre el suceso.

La controversia creció aún más cuando figuras del ámbito mediático como el periodista Carlos Loret de Mola y el comediante Brozo, a través de un sketch en el programa "Latinus", comentaron sobre lo sucedido.

En el videoclip, que fue compartido en X (antes conocido como Twitter), se observa a los comunicadores hablando sobre el mitin organizado por Sheinbaum, que originalmente estaba destinado a tratar los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había planeado imponer a México, pero que finalmente fue suspendido hasta el 2 de abril.

El comediante mexicano, Víctor Alberto Trujillo -Brozo- expresó en el programa que el evento, que se anunciaba como un llamado a la unidad nacional en defensa de la soberanía de México, terminó convirtiéndose en una especie de "verbena" con música y festividades.

Aunado a ello, el columnista de El Universal -Loret de Mola- explicó que el verdadero propósito de la reunión había sido evitar que la marcha del 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, opacara la relevancia del evento, pero también para "arrodillar a la oposición".

"Era un mitin de Morena, con colores de Morena, con arengas de Morena, con cánticos de Morena, con banderas de Morena, con acarreados de Morena, con las bases de Morena, y los gobernadores de oposición aplaudiendo", dijo.

Sin embargo, recalcaron que el tema que acaparó la atención no fue el mensaje de la presidenta ni los posibles temas tratados en el mitin, sino la escena en la que la mandataria fue ignorada por Andrés López Beltrán, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Luisa María Alcalde, mientras posaban para una fotografía. Para Loret de Mola, este "desaire" fue el único aspecto que los medios y usuarios de redes sociales destacaron del evento, eclipsando cualquier otra cuestión.

Este punto fue retomado por Brozo, quien añadió que lo peor del incidente no fue el desaire en sí, sino las posteriores disculpas públicas que algunos de los involucrados ofrecieron a Sheinbaum a través de las redes sociales. Según éste, estos intentos de disculpa no hicieron más que empeorar la situación, pues evidenciaron la falta de criterio y de respeto hacia la figura presidencial.

La robadera en el sexenio de AMLO Comunicreando (Emilio Pineda)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acaba de publicar su informe en febrero de 2025 en el cual se reportan más de 50 mil millones de pesos "perdidos" en el año 2023, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. La robadera es enorme.

La Auditoría Superior de la Federación es un órgano que depende del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados, que todavía conserva cierta autonomía. Este órgano fue creado justamente para vigilar al poder ejecutivo, qué es lo que vigila, cuánto dinero le entra al Poder Ejecutivo, es decir a la presidenta o al presidente de la república, a su gabinete, cuánto dinero se le aprobó y bueno en qué gastó ese dinero, cuánto dinero gastó y sobre todo si las finanzas están sanas, si no faltó ningún dinerito por ahí, si no se perdieron algunos millones o las cuentas públicas estuvieron bien ejercidas.

Bueno, pues en esta ocasión ya se publicó el informe, cada febrero ocurre, y vamos a ver las conclusiones a las que llega una asociación que se llama Mexicanos Contra la Corrupción.

Hay que decir que esto que vamos a ver, eh, es una publicación en tiktok de esta Asociación Civil, Mexicanos Contra la Corrupción y está utilizando los propios datos de la Auditoría Superior de la Federación, así que vamos a ver, cómo estuvieron las cuentas en el todavía sexenio de López Obrador.

“Febrero, y para los que investigamos corrupción, es como si fuera Navidad porque acaba de aparecer este documento que está acá, que puede parecer aburridísimo pero es el Informe General de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación.

Es un documento que tiene 200 hojas, con un dato muy particular, cuánto dinero, el gobierno descubrió, que está perdido, y el dato es espeluznante son 51,000 millones de pesos, este datito que está acá, si lo tuviéramos que ver por día, eso quiere decir que desaparecen 141 millones de pesos cada día. Si lo viéramos como gráfica, no, esto es lo que ha pasado a lo largo de muchos años, la auditoría lleva varios años haciendo estas investigaciones, sin duda son menos que cuando estábamos en el PRI, pero vean, viene hacia arriba, otra vez, y todavía no tenemos la imagen completa, estamos revisando los datos de 2023, todavía nos faltan los datos de 2024, porque la Auditoría trae un año de desfase.

Si sumamos todos estos montos, quiere decir que en el sexenio de López Obrador hay evidencias de que desaparecieron al menos 250,000 millones de pesos, eso es muchísimo dinero, imaginemos que por ejemplo las universidades Benito Juárez, que ahorita son 203, tienen un presupuesto de 4,000 millones de pesos, aquí estamos hablando de casi 60 veces ese presupuesto, 60 veces, lo que gastan 200 universidades en todo el país, es dinero que se ha esfumado.

Ahora hay que tener mucho cuidado, porque en las noticias, por ejemplo se habla mucho de la auditoría comprueba que hay irregularidades en el INAI y por eso hay que desaparecerlo, y sin duda eso es importante, pero vean cómo se ven en términos comparativos, quiénes han desviado más recursos. En esta grafiquita que les hice por acá, pueden ver el Instituto Nacional de Transparencia, que aquí aparece, efectivamente tiene una irregularidad por 8 millones de pesos, que hay que investigar. Pero vean, Defensa Nacional tiene 61 millones de pesos por aclarar, Marina 52 millones de pesos por aclarar, esto es en la función de gobierno.

Si revisamos otros lugares, vean por ejemplo, salud, en un solo año hay 1,257 millones de pesos que están desaparecidos, lo mismo en el Issste, en Medio Ambiente, en Desarrollo Urbano, si revisamos en otras instituciones, vean Turismo, Petróleos Mexicanos, infraestructura y Comisión Federal de Electricidad.

Son miles de auditorías y por eso es navidad para nosotros, todos estos son evidencias de dinero desviado, que el propio gobierno ha identificado.

Esto no es que un periodista dijo, esto es el gobierno denunciando que hay irregularidades.

La corrupción no ha desaparecido, no podemos taparnos los ojos y lo que viene ahora son días y días de empezar a desmenuzar auditorías y auditorías, porque detrás de cada peso y cada centavo que hay aquí identificado, hay una historia y además hay gente damnificada porque es dinero que nos robaron y que no nos han aclarado. Otra vez, 250,000 millones de pesos, al menos durante ese sexenio.

La corrupción no se ha terminado, y esta es solo la punta del iceberg.

Pues ahí lo tienen ustedes, esto es un dato que hace un órgano gubernamental, eh, pues encargado de vigilar al Poder Ejecutivo, a ver si no dentro de algunos meses la presidenta Sheinbaum decide pues desaparecer también la Auditoría Superior de la Federación, porque eso es lo que no quieren, transparencia, porque a través de la transparencia nos damos cuenta cómo se malversa los dineros de todos los mexicanos, ese dinero perdido, esas cantidades obscenas de dinero robado, perdido, bueno pues son parte de lo que nos hace falta en seguridad, en salud, en educación, en servicios, en muchísimas otras cosas, no.

Y lamentablemente ahora, estaremos viendo, y ya lo estamos viendo de hecho, cuántos multimillonarios nuevos de la Cuarta Transformación están surgiendo por ahí y por allá.

La nueva Mafia del Poder se está embolsando este dinero, vamos a ver cuántos funcionarios tienen nuevas casas, nuevas propiedades, terrenos, coches, viajes al extranjero con todos los lujos posibles.

En fin, todo este tipo de despilfarro, que se da como, eh, consecuencia de este dinero robado, porque es un dinero robado, así que hay que estar al pendiente justamente de lo que haga la Auditoría Superior de la Federación, que en su momento también, durante el sexenio de López Obrador, ya había sido denunciada por el propio entonces presidente López Obrador, de decir, es que están mintiendo, es que esas cifras están cuchareado, el con sus chistes de siempre, pero que en realidad estaban comprobando que ya se estaba robando mucho dinero del erario público.

Así que bueno 250,000 millones de pesos no es un asunto menor, ese es el dinero que está perdido, ese es el dinero que el gobierno no puede justificar en dónde está, en qué se gastó, cómo se empleó.

Eso es la corrupción galopante que no se ha terminado y que seguramente estará continuando en este sexenio.

Yo lo dejo hasta aquí y les pregunto ¿Qué opinan comunicreativos?, yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de comunicreando.

