Diputados de Q. Roo quieren ciudades “sin cables”

El Congreso de Quintana Roo dio entrada a una reforma de ley que impulsa el cambio del cableado eléctrico aéreo de energía y telecomunicaciones a uno subterráneo, a fin de mejorar la imagen de las ciudades y evitar accidentes en caso de la llegada de un fenómeno meteorológico como un huracán.

La propuesta fue presentada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y considera modificar varios artículos de la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, así como de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Explicó que la implementación de los llamados cables soterrados es vital para un estado como Quintana Roo, que frecuentemente es azotado por huracanes y tormentas tropicales. También prolonga la vida útil del cableado y mejora la calidad estática de los espacios urbanos, lo que tendrá un impacto positivo en el turismo de las comunidades locales.

Para lograr esto se modifica la ley para que los Ayuntamientos y autoridades competentes puedan simplificar los trámites administrativos y tengan la facultad de establecer convenios con las autoridades federales y estatales para incentivar esta migración al cableado subterráneo.

De igual manera otorga a los gobiernos municipales la posibilidad de brindar incentivos fiscales a los concesionarios y desarrolladores que implementen este nuevo sistema.

Por último, establece que los Ayuntamientos deben contar con un Atlas de la Red de Infraestructura Básica para Telecomunicaciones Soterrada, que permita una adecuada planificación de esta nueva red de servicios.

“Por supuesto que también se establece que en esta migración no se debe discriminar por ningún motivo a algún usuario para que se adhiera a este sistema. En otras palabras: no pueden venir y decirle al ciudadano que por equis razón su hogar o comercio no podrá integrarse al cableado soterrado”, detalló Estefanía Mercado.