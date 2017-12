Faltan 12 diputados a sesión y… no pasa nada

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los diputados locales que no se presentaron a la sesión, la noche del lunes, y que no justificaron de manera debida su inasistencia no podrán ser sujetos a sanción, reconoció el presidente de la Mesa Directiva.

Fernando Zelaya Espinosa, presidente de la Mesa Directiva, dijo que según el reglamento, para que se pueda fincar una sanción tendrían que tener al menos tres faltas injustificadas.

La noche del lunes, 12 integrantes de las fracciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Morena, del Partido Encuentro Social (PES) y una del PRD, no se presentaron, provocando que no existiera quórum legal.

“En su momento se va a revisar las justificaciones que manifiestan y se determinará lo conducente. Lo que sí es lamentable es que después de sesiones maratónicas de algunas comisiones, se cancele porque no estaban los demás”, señaló.

Fernando Zelaya Espinosa realizó una conferencia de prensa, ayer, en donde refrendó su apoyo a la coalición “Por México al Frente”, integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, encabezado por Ricardo Anaya Cortés, para la Presidencia de la República.

“Por encima de las aspiraciones personales o de grupos, está nuestra institución, el Partido Acción Nacional”, destacó el legislador.

La conferencia la hizo junto con los líderes municipales, que hasta ayer, apoyaban el movimiento encabezado por Rafael Moreno Valle (ex gobernador de Puebla), en su aspiración por encabezar la coalición, y que el legislador coordinaba a nivel estatal.

“Lo que está en juego en las elecciones del próximo 01 de julio, es el futuro de todos y cada uno de los mexicanos; la decisión de dar continuidad a un régimen que sin duda no garantiza que alrededor de 53 millones de mexicanos salgan de la pobreza extrema”, aseguró.

Insistió que en su partido es uno de los mejor posicionados a nivel nacional, en donde será necesario privilegiar el bien común, por encima de los de grupo o personales.