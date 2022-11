Como se extrañan aquellos años en que las personas encargadas de contratar a los elencos, tanto en restaurantes, hoteles, centros nocturnos y demás centros de consumo, eran propiamente la dirección artística del lugar.

Esta dirección desde que llegué a este polo turístico nunca ha existido y no imagino ni entiendo el porqué. Me imagino que mi opinión no cuenta mucho, pero mi expresión al respecto sí. Este director artístico si de algo sabía, era de artistas. Sin importar la disciplina, este personaje sabía de danza, canto, música, teatro, arte circense y cualquier otra expresión que la empresa necesitase en el momento que fuere.

Ahora en los hoteles ya ni siquiera el gerente de Alimentos y Bebidas, que es el rector de los centros de consumo, tiene la última palabra. Y es irrisorio que un jovencito sin experiencia decida los destinos y se deje a su gusto y desconocimiento lo que debe y no debe de ser.

Mi padre decía que podríamos perder todo, menos el estilo; pero esta gente no tiene ni siquiera eso. Somos el destino turístico número dos del mundo sólo detrás de Dubai, según los resultados de un estudio elaborado por la consultora ForwardKeys. Así que creo que deben poner orden en esto.

La música del lobby de los centros de hospedaje debe ser de alta calidad, así como en los restaurantes y en los lugares de fiesta, ahora está también el tipo de mercado que se maneje, pero si se presume de traer a gente de alto poder adquisitivo; ese turista está acostumbrado a alta calidad y no podemos presentar algo barato, mal vestido, porque el gerente de animación o su supervisor -ambos personajes sin experiencia crean que es lo correcto.

Desgraciadamente el hotelero es un ente difícil y no acepta comentarios ni opiniones en su operación. Esto no lo digo por la mala operación, sino simplemente por el bien del destino.

Podrán venir a Cancún, a la Riviera Maya, a Tulum, Bacalar, Cozumel o a cualquier parte del estado, pero la mayoría aterrizará en Cancún y muchos piensan que en Cancún está todo.

Si algo funciona ¿para que lo cambiamos? Un pianista siempre será la cereza del pastel y la elegancia de un lobby, más no un DJ, por más de moda que esté ¿está mal mi percepción? ¿Ustedes que opinan? Hasta la próxima semana.