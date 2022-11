Directo y a la yugular proveniente de un ex amigo del magistrado presidente

Te lo vuelvo a decir Arturo Saldívar, eres la vergüenza del gremio de los abogados y la deshonra de los jueces y magistrados de México. Te vuelvo a publicar la carta que hace un tiempo te envié....

CARTA ABIERTA A ARTURO ZALDÍVAR, DE ABOGADO A ABOGADO.

Arturo... Me intriga saber qué pensarás de ti mismo. Me pregunto si podrás dormir al pensar en lo que te has convertido.

Tantos estudios, tantos libros, tantas discusiones, tantas clases dadas, tantas ponencias… y todo para llegar a ser lo que hoy claramente te describe: un simple criado.

Lo que sorprende es a quién escogiste para ser tu amo. Porque no escogiste ser el criado de un hombre inteligente o de un erudito o de un estadista o de un hombre de miras altas.

No escogiste ser el criado de al menos un buen abogado. No escogiste ser el criado de un Mandela o de un Churchill o de un Gandhi. No.

Eres el lacayo de un hombre pequeño, acomplejado, corrupto e ignorante. El toma pedidos de un enano intelectual. El esclavo de un resentido social sin cultura, sin visión del mundo. Eres la comparsa de un presidente que en el colmo de su furia ha dicho: “Y no me salgan con que la ley es la ley”.

Ese es el hombre al que sirves, al que le has hecho el juego, sesgando argumentos, inventando argucias, dejando en ridículo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a todos los juristas de este país.

Te has dedicado a darle la vuelta a la Constitución que juraste defender. Por eso ya solamente eres un chiste, un meme.

En realidad, un mal chiste un mal meme. Estamos en lugares distintos, tú estás hoy en la cúpula del poder y yo, en la trinchera desde donde se combaten y explican a la gente todas las aberraciones que promueves y apruebas. Los dos somos abogados, solo que entre tú y yo hay una diferencia clara, yo soy libre y tú no.

Es usted Licenciado Saldívar el hazmerreír de todo el gremio de abogados de México. El corresponsable por los daños de las decisiones presidenciales que tú has avalado torciendo la ley y dando discursos ridículos y sin sustento alguno.

¿Dónde perdiste la dignidad Arturo?

¿Dónde quedó el abogado brillante, el catedrático, el Doctor en Derecho, el fundador del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional?

Me sorprende que no veas lo que te depara el futuro.

Parecería que crees que la borrachera de poder de López Obrador va a durar para siempre. Pero él y sus locuras tienen fecha de caducidad.

Y tu propia intoxicación de poder, también. La fecha es 2024.

Lo que te está esperando es el juicio de la historia. Esa que es implacable con los traidores a la patria. Esa que no se escribe con la embriaguez del momento de gloria, sino con la frialdad de los hechos incontrovertibles.

Esa que no escriben los bufones del rey en curso, sino los académicos que arrojamos luz sobre la estupidez en la interpretación y aplicación del Derecho. Lo hemos visto una y otra vez.

Y esos que se sentían grandes hombres, los de mirada desafiante como la tuya, los que se creían dueños del mundo y de las voluntades; los que se enseñoreaban dictando cátedra a la sombra del poder, han sido desnudados en unas cuantas líneas, de esas que sí perduran y que describen a personas como tú en pocas palabras: un abogado corrupto. Un hombre pequeñito que fue vencido por la tentación del poder.

Un presidente de la Suprema Corte de Justicia que dañó enormemente al sistema de justicia de México.

Un criado.

Un lacayo.

Un toma pedidos.

Un esclavo.

Una comparsa.

Un mal chiste.

Un mal meme.

El hazmerreír del gremio de abogados de México.

Un traidor a la patria e incluso, hasta la deshonra más grande para esa masonería a la que perteneces.

La historia no perdona.

Ojalá tus descendientes sí te perdonen la deshonra que le has traído a su apellido.

Atentamente

Un colega tuyo a quien tú ya conoces.

Poder Judicial, con guardadito para casas, seguro médico y pensiones

Junto con el Ejecutivo y el Legislativo, así como órganos autónomos, cuentan con fideicomisos por un monto global superior a los 19 mil millones de pesos.

Al igual que el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, así como algunos órganos autónomos, tienen fideicomisos que, al corte del 30 de junio de 2022, sumaban una bolsa superior a 19 mil 480 millones de pesos.

Según los informes trimestrales que la Secretaria de Hacienda envía a la Cámara de Diputados, se trata de 15 fideicomisos que, en el caso del Poder Judicial, se emplean para dar mantenimiento a las casas de jueces y magistrados, pagar pensiones a altos mandos del Consejo de la Judicatura y para un plan de prestaciones médicas e integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros.

El Senado tiene 794 millones de pesos para remodelar o adquirir mobiliario para su (sede).

También reportan fondos la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica.

Especialistas consideran que estos recursos son el acumulado de muchos años de los Poderes o dependencias, sin embargo, ante la política de austeridad del actual gobierno parece un exceso.

Además de algunos fideicomisos que aún siguen vivos y que corresponden al gobierno federal, los poderes Judicial y Legislativo, y los entes autónomos también tienen sus “guardaditos”, que al corte del 30 de junio de 2022 suman una bolsa de 19 mil 480 millones 979 mil 570 pesos, de acuerdo con los informes trimestrales que la Secretaria de Hacienda (SHCP) remite a la Cámara de Diputados.

Se trata de 15 fideicomisos con recursos para dar mantenimiento a las casas de jueces y magistrados, para pagar pensiones a altos mandos del Consejo de la Judicatura, y para pagar un plan de prestaciones médicas a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre otros.

La Cámara de Senadores tiene 794 millones de pesos disponibles en un fideicomiso para hacer remodelaciones o adquirir mobiliario para el interior de sus instalaciones ubicadas en Insurgentes y Reforma, en la capital.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene tres fideicomisos el primero, con 4 mil 335 millones de pesos, disponibles para pagar pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados; uno más con 62 millones de pesos para el mantenimiento de las casas-habitación de magistrados y jueces, y el tercero tiene una bolsa disponible de 63 millones de pesos para brindar apoyos médicos complementarios a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.

La SJCN no se queda atrás, pues tienen dos fideicomisos el primero tiene 756 millones de pesos disponibles también para pagar pensiones complementarias sólo a los mandos superiores del máximo tribunal, que se otorgan de manera mensual y son complementarias a las otorgadas por el Issste.

Adicionalmente tienen un fideicomiso con más de 131 millones de pesos disponibles para dotar de un plan de prestaciones médicas al personal de la Suprema Corte.

Desde el inicio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado lo que él llama “los privilegios” en los otros poderes.

El pasado 28 de julio recordó que, con el apoyo de la bancada de Morena en el Congreso, logró reformar la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, para establecer que nadie ganará más que el Jefe del Ejecutivo federal, lo que derivó en más de 3 mil 500 amparos por parte de jueces, magistrados y empleados de la judicatura. En ese acto, también habló de los fideicomisos del Poder Judicial.

“Y aún con los amparos, de todas maneras, ya no se gana lo mismo en el Poder Judicial. Y había gastos que ya no existen. Por ejemplo, ministros tenían gastos para sus domicilios, trabajadoras domésticas y otros. Todo eso ya se ha venido quitando”, señaló: sin embargo, de acuerdo con el informe, el fondo para el mantenimiento de las casas-habitación de magistrados y jueces aún no se extingue, sigue vigente con un monto disponible superior a los 62 millones de pesos.

Al respecto, Alberto Aziz, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), recordó que el dinero del Poder Judicial son recursos autogenerados que no vienen del presupuesto.

“El Poder Judicial ha tenido una serie de recursos que ha ido acumulando a lo largo de décadas y que la ha permitido contar con las mejores condiciones del sector público en términos de salarios y prestaciones, las que sí resultan muy superiores frente a los servidores de la administración federal”, expuso.

Azis Nassif reconoció que “en el contexto actual”, el uso de esos recursos es percibido como un exceso, derivado de la política de austeridad implementada por el Ejecutivo Federal.

“Podríamos cuestionar un poco esto de la austeridad obsesiva del actual presidente, a través de la cual ha ido secando la administración pública, ha ido destruyendo capacidades del sector público y del Estado con el fin de tener esta austeridad que no se justifica, pero vemos que pese a ello, aún hay excepciones, el Poder Judicial es una de esas excepciones que ahora en el contexto actual se pueden ver como privilegios”, expresó.

Por su parte, el analista político Hernán Gómez Bruera calificó de escándalos los fideicomisos del Poder Judicial.

“Estos fideicomisos son un escándalo. El Poder Judicial en México es el más opaco de los tres poderes. Normalmente le ponemos muy poca atención tanto los medios como la opinión pública en general, a pesar de que hoy probablemente sea el más corrupto y dispendioso de todos los Poderes de la Unión. Los sueldos de jueces y magistrados en México son de los más altos en todo el continente. Si a eso le sumamos sus canonjías y privilegios, la cosa es aún más preocupante. Transformar de fondo el Poder Judicial sigue siendo uno de los retos más importantes de la 4T”, declaró.

Autónomos

Los fideicomisos de los entes autónomos reportados en el informe trimestral de la Secretaria de Hacienda son el Fondo de Infraestructura y Equipamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con más de mil 630 millones de pesos: el Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia de la Fiscalía General de la República (FGR), con más de 2 mil 470 millones de pesos; así como el Fondo para Solventar las Contingencias Derivadas de Juicios Laborales de la Comisión Federal de Competencia Económica (CCE) de 17.8 millones, entre otros.

En lo que respecta al Instituto Nacional Electoral (INE) se reporta la existencia de los fideicomisos Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos de Instituto Nacional Electoral, y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral, sin embargo, los montos no están publicados, y se advierte que “se encuentran en proceso de publicación en el Diario Oficial de la Federación”: Hasta el año pasado, el INE reportó una bolsa de 947 millones de pesos en ambos fideicomisos.

Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reporta la existencia del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España; sin embargo, la cuenta aparece en ceros: “se informa que no se tuvieron movimientos ni de ingresos ni de egresos que reportar”.

Defiende Iglesia a INE y denuncia regresión

Pide CEM no imponer intereses ideológicos y arriesgar estabilidad y la gobernabilidad

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) advirtió que la iniciativa presidencial de reforma electoral es claramente regresiva y representa un agravio a la vida democrática.

“Expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos de instituciones de la sociedad civil –y de la mismas organizaciones políticas- por una reforma constitucional en materia electoral, iniciativa del Ejecutivo federal, que por orientación y motivos es claramente regresiva.

“Constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del Gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”, expresó la CEM.

El máximo órgano de la Iglesia católica consideró que ningún gobernante que prometió hacer guardar la Constitución tiene derecho a impulsar este tipo de propuestas.

“La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”, apuntó en un pronunciamiento público.

En medio de la discusión para modificar la Constitución para transformar al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, los sacerdotes demandaron al Ejecutivo y Legislativo asumir su responsabilidad con la historia.

Por ello, les pidió un análisis serio dejando a un lado intereses ideológicos, particulares e inapropiados para el bien común en un Estado de Derecho democrático.

“Apelamos a la prudencia legislativa y al compromiso del gobierno para con toda la ciudadanía más allá de intereses partidistas o de protagonismo histórico.

La defensa de nuestras instituciones electorales de responsabilidad y deber de todos los ciudadanos. Por ello decimos junto a millones de voces: no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática” afirmó.

En la carta pública, firmada por arzobispos y obispos que conforman el Consejo de la Presidencia de ese órgano eclesiástico, defendieron al INE y al Tribunal Electoral.

Éstos, aseguró la conferencia, realizan una importante labor para el sostenimiento de la democracia.

El INE, sostuvo, ha madurado a lo largo de 25 años y, gracias a su autonomía de los poderes políticos, ha permitido procesos electorales federales y locales “justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables”.

Para la CEM, el Instituto ha mostrado imparcialidad y legalidad, fiscaliza las contiendas electorales e impulsa condiciones de equidad.

“Exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo y Legislativo a que asuman su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones haciendo a un lado intereses ideológicos, particulares e inapropiados”, agregó el Episcopado en la carta en la que encomiendan a México a la Virgen de Guadalupe.

AMLO patea la escalera

Carlos Bravo Regidor

¿Por qué un partido político que últimamente no se cansa de acumular triunfos democráticos querría reformar las reglas y cambiar al árbitro de un juego en el que ha tenido tan buen desempeño? ¿No serían sus propias victorias evidencia de que esas reglas han funcionado, de que ese árbitro ha cumplido su labor? Es entendible que los partidos se quejen, con fundamento o incluso sin él, cuando son derrotados. Pero es muy extraño, como sucede estos días en México, que los ganadores estén tan en contra y los perdedores tan a favor de un entramado institucional que, si algo ha demostrado, ha sido su capacidad para garantizar la integridad de los procesos electorales. ¿Cómo explicar; de lo contrario, que coaliciones tan distintas como las encabezadas por Felipe Calderón en 2006, Enrique Peña Nieto en 2012 o Andrés Manuel López Obrador en 2018, se hayan alternado en el poder durante las tres últimas elecciones presidenciales? En términos de incentivos políticos y normalidad democrática algo no cuadra.

Y no tanto por el lado de las oposiciones sino, más bien, por el lado del partido en el gobierno. Defendiendo al Instituto Nacional Electoral las oposiciones reconocen implícitamente que sus derrotas no se deben a sesgos o irregularidades sino a la libre voluntad del electorado. Demuestran, en otras palabras, un compromiso básico con la democracia: estar dispuestas a acatar el veredicto soberano de las urnas aunque no les beneficie. Atacando al INE, en contraste, Morena y sus aliados exhiben una clara vocación autoritaria contra la propia institución cuyo trabajo, paradójicamente, les permitió llegar al poder. No quieren un árbitro eficaz que respete y haga respetar las preferencias de la ciudadanía, quieren un órgano disminuido cuya autonomía no suponga la posibilidad de que puedan perder. Estamos, en suma, ante el riesgo de que el ganador patee la escalera por la que logró subir, de modo que ningún otro jugador tenga la misma oportunidad de hacerlo.

Digo que no cuadra porque la fuerza del lopezobradorismo proviene, fundamentalmente, de su legitimidad electoral, misma que quedaría en entredicho si prospera la iniciativa de reforma que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. ¿Qué credibilidad puede tener la victoria de un partido que aprovecha su poder para darse un árbitro a modo? ¿Con qué cara puede decirse heredero de la lucha democratizadora un movimiento que se empeña en desmantelar sus principales logros y traicionar sus mayores conquistas?

Tiene sentido si a lo que aspira es a quedarse a cualquier costo, a mantener el poder por el poder, pero no si en algo le preocupa su legado político, su reputación democrática o su lugar en la historia. ¿Cómo podrá sostener López Obrador, o quienquiera que lo suceda en la Presidencia, que ellos son diferentes a los de antes cuando su propuesta implica, precisamente, volver a los tiempos en los que no había salvaguardas confiables de que las elecciones eran libres y limpias?

Quizá el lopezobradorismo no es tan fuete o no se tiene tanta confianza como aparenta. Y por eso busca ganar por la vía de una reforma lo que no quiere arriesgarse a perder por la vía electoral. Tal vez, pensando dos o tres jugadas por adelantado, está preparando el terreno para cuando el destino lo alcance y una mayoría ciudadana finalmente se decida a cobrarle el costo de todos sus déficits, excesos, mentiras y fiascos gubernamentales. Pero, pues, ya no tenga cómo. Quizá solo quiere cobrarse a la mala el “fraude” del 2006, porque ya se creyó su propia patraña y ese agravio imaginario le pesa más que cualquier cálculo realista. O tal vez lo suyo no es más que la típica arrogancia del poder, el afán de avorazarse mientras pueda, como pueda, porque puede, sin mayor claridad ni estrategia que la de esa ambición vulgar que siempre dijo condenar pero a la cual estaría cada vez más entregado.

Sea lo que sea, lo que está en juego es demasiado. Ni ciudadanía ni oposiciones pueden titubear. Hay que defender al INE. Hay que salvar esa escalera.

Carta del Teniente Coronel Enrique Cobos Alcocer, de Hermosillo, Sonora, dirigida a AMLO

Tómate dos minutos para leerla y compartirla por el bien de México.

Lic. Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

P R E S E N T E

Presidente:

Pocas veces tuvieron tantos mexicanos tantas esperanzas como cuando supieron que sería usted el presidente de México, sin embargo también fue una amarga sorpresa cómo, en tan poco tiempo, surgió de su persona el individuo más nefasto, falso, hipócrita, mentiroso, marrullero y mequetrefe que ha dirigido este país en toda nuestra historia.

Para ir comprendiendo su conducta bastó conocer, informarnos y saber más de su vida, su historia y ahora se entiende mejor: siempre ha vivido extorsionando, presionando y engañando, primeramente a sus padres, a sus hermanos, y en la UNAM, a sus compañeros, en donde aprendió el arte del engaño y la extorsión mientras fingía que estudiaba. ¿Recuerda? “No te molestaremos más, hasta que floreen las buganvilias”, una de sus frases preferidas.

Catorce años para lograr titularse, sumado al apoyo de sus incondicionales que escriben libros en su nombre y que sus propios allegados y familiares reconocen que usted jamás ha leído ni z "Platero y yo".

Es usted un “remedo” de líder que domina el perverso arte de engañar al decir: “A la gente hay que decirle lo que quiere escuchar” como fórmula del éxito e incluso reconociendo que entre más ignorantes sean, es más fácil avanzar. Dice el dicho popular. "Prometer hasta meter y una vez metido se olvidó lo prometido".

Es una mala copia y demasiado “chafa” de lo que quisiera imitar. No es ni la sombra grisácea de Chávez o de Maduro, pero, sobre todo, México es más, mucho más que Venezuela, y los mexicanos somos más que sus consejeros venezolanos que no son, ni serán suficientes.

Es lamentable, un pobre y desgraciado diablo que luchó tanto para ser presidente, para sólo pasar a la historia como ese “Gutierritos” (además se parece) que no pudo, porque no supo qué hacer.

Disfruto tanto ver cómo es que son sus propias palabras las que lo están hundiendo: “El que mucho habla, mucho yerra”. Es un mentiroso en toda la extensión de la palabra, un marrullero, un pelado, un perverso, un resentido, a reserva de mejorar la descripción.

Su sistemático ataque a quienes producen y generan empleos es asombroso, cuando en realidad merecen su respeto.

Escupe sandeces como borracho y cuando la opinión de la marea popular se le voltea, sale siempre con que es una conspiración. Involucró hasta al Gobierno del vecino país del Norte, muy salsa, y cuando vino su representante, como el changuito: "aquí de hocicón".

Sin embargo, ahí tenemos grabadas todos sus testimoniales como prueba de sus incongruencias, de su proceder delictivo y a todas vistas fuera de la Ley.

Come de la mano de Ricardo Salinas Pliego, quien lo llevó a la silla, y del ingeniero Slim, quienes también hoy han perdido mi respeto y admiración, porque han antepuesto sus propios intereses y negocios apoyando sus caprichos. Se han olvidado de hacer patria y de limitarse a mandarlo, como dice usted, al carajo, sin tener los pantalones para pintarle su raya.

Critica usted sistemáticamente al PRI, al PAN e incluso al PRD, por su obscuro pasado, del que usted surgió, pero ¡lo peor! es que todos esos, que como usted representaban lo peor, lo más malo y corrupto de esas huestes, son ahora parte de su equipo, ¡todos!...

Se la vive criticando a los “neoliberales”, pero ¿por qué en su discurso no menciona algún país "neoliberal" que esté peor que Venezuela?

Defiende a un criminal como Salgado Macedonio, otro que cuando fue presidente municipal de Acapulco convirtió una sala de juntas en una habitación de prostíbulo con una cama de agua y su bar. Hoy, el pleito es por la plaza, porque sabe Salgado el dineral que representa y lo que con el narco puede realizar.

No tiene usted la capacidad de delegar, se ha rodeado de aduladores que lo usan y obtienen lo que quieren, no sabe sumar talento, sumó a lo peor de la política y rechaza lo que no controla.

Esa es su naturaleza, así, desafortunadamente, es usted.

El INE no está mal, al contrario, es una institución que opera y garantiza nuestra democracia, gracias a ello usted es presidente. El riesgo es usted, ¿comprende? Todo nuestro apoyo y solidaridad a esa Institución.

Es muy lamentable, es terrible, es usted peor, mucho peor de lo que nadie jamás imaginó.

Debe renunciar lo más pronto posible, México no merece un individuo como usted, su lugar es en una cárcel de máxima seguridad, donde no vuelva a dañar a nadie.

La tragedia del Metro es el ejemplo de lo que pasa cuando el dinero del mantenimiento y de la prevención, como el de las guarderías y las medicinas, se va a las despensas y clientelismo de Morena. Hizo desde que llegó exactamente lo contrario de lo que ofreció: mentir, engañar y traicionar a lo que usted llama "pueblo".

Abraham Lincoln dijo: “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo y puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero lo que no podrás es engañar a todos, todo el tiempo”.

Desafortunadamente, individuos como usted no lo entienden, no aprenden de la historia, claro, porque no la conocen. Porque su arrogancia, ego y narcisismo los trae a todo lo que dan.

Le recuerdo que protestó usted: “Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.”

¿y luego?

No ha hecho más que faltar el respeto a las leyes que rigen este país.

A T E N T A M E N T E

MUCHOS, MUCHOS, MUCHOS MEXICANOS!!!!

Esta carta no es anónima, vea las redes sociales. Millones de mexicanos la estamos reenviando y la hacemos nuestra y se la dirigimos, porque queremos que ya se vaya.

¡COMPÁRTELA HASTA QUE TE CANSES!

Carta dirigida a los de Morena (¿Están locos?)

Carlos Alazraki

Y ahora resulta que ustedes quieren regresar a vivir bajo el yugo de un presidente en lugar de vivir en la democracia

Despreciables Morenazos: en este puente he estado reflexionando con varios amigos sobre la propuesta retrógrada de su presidente para cambiar el INE.

He analizado con mucho cuidado la iniciativa.

He analizado algunas propuestas inteligentes de los partidos de oposición para mejorar al INE.

He escuchado a las focas de su partido lideradas por la foca mayor Mario Delgado aplaudir como locos la iniciativa de su presidente.

He visto por las redes, cómo el gobernador de Morena en Sinaloa se arrastra como una boa diciendo que él está para servirle a su presidente.

A esta víbora asquerosa se le olvidó que al único grupo al que se le tiene que arrastrar y servir es a los ciudadanos de su estado.

También he notado que los viejos políticos de la generación anterior no han abierto el hocico para protestarle a su presidente sobre la iniciativa de esta ley y de la militarización en nuestro país.

¿Verdad, Pablo Gómez?

Pero lo absurdo de todo esto es que ustedes, bola de borregos ineptos, están aprobando una iniciativa de ley que ustedes en el pasado todavía perteneciendo al PRD, en su lucha por la democracia, lograron derogar de ese sistema antidemocrático.

Y ahora resulta que porque ustedes son una bola de retrógradas e ineptos, quieren regresar a vivir bajo el yugo de un presidente en lugar de vivir en la democracia.

Y es aquí donde ustedes me empiezan a volver loco.

Les explico: Ustedes argumentan que el INE es muy caro.

Que el INE nos cuesta 14 mil 500 millones de pesos al año para ser el garante de nuestra democracia en las elecciones.

Y yo les pregunto ¿con qué la comparan?

¿Con los 300 mil millones de pesos tirados a la basura de un aeropuerto de clase mundial con 94 puertas?

O… ¿lo comparan con la porquería y basura del aeropuerto en Santa Lucía que por 14 pinches puertas pagamos 134 mil millones de pesos?

No me digan que están comparando los 14 mil 500 millones de pesos que cuesta el INE con las pérdidas anuales de nuestro gigante encefálico Pemex que ronda alrededor de 224 mil millones de pesos al año.

¿También compararon el presupuesto del INE con las pérdidas anuales de la extraordinaria, avant garde y excepcional CFE?

Si no lo han hecho, con mucho gusto se los digo: las pérdidas de la CFE son de ¡¡4 mil 500 millones de dólares!! O sea, ¡¡94,500 millones de pesos!!

Entonces su argumento de que el INE es muy caro, es un argumento verdaderamente idiota ¿verdad?

Sigamos: ¿Cómo de que con esta nueva ley, las elecciones van a ser más transparentes?

Morenazos: ¡¡¡No mmn!!! ¿Cómo que más transparentes? ¿Acaso este INE no les reconoció su triunfo en la elección presidencial? ¿Acaso este mismo INE no les reconoció su triunfo en los 22 estados que gobiernan y los miles municipios que también gobiernan?

Entonces, su excusa de la transparencia es… ¡otra ma..!

Puedo seguir y seguir desmintiéndolos, pero se me acabó el espacio.

Morenazos, para terminar, les tengo una pregunta reflexión: ¿acaso no será que quieren cambiar al INE porque en estas próximas tres elecciones que vienen, no las ven nada favorables para ustedes, y que con este INE no pueden hacer trampas?

¿Puede ser verdad?

El Instituto Nacional Electoral es el encargado de que se respete la voluntad del pueblo

El Instituto Nacional Electoral se fundó por un común acuerdo y a petición de todos los partidos políticos que existían en el momento y que ha sido un instrumento totalmente pro democrático que ha garantizado que las elecciones se respeten.

El Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del Presidente de la República, Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, así como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México.

Es importante recordar que la democracia fue instaurada en los últimos años del siglo VI, antes de Jesucristo, y cuyo inició fue precisamente para educar a ciertos grupos a que no trataran de aprovecharse de las circunstancias para mantenerse en el poder.

La palabra en griego “democracia” quiere decir “la voluntad del pueblo” o “el poder del pueblo” y eso quiere significa todo el pueblo, no nada más un cierto sector o un grupo minoritario, que pretende imponer su dominio a base de berrinches viscerales.

Y todos los mexicanos tenemos que ver que así sea y que se respete al Instituto Nacional Electoral porque nos da la oportunidad de que exista la equidad e igualdad entre todos los partidos, sean narco morena, partidos, cárteles o no.

CÁRCEL Y NO RECONOCIMIENTOS

Décimo Junio Juvenal, romano de prosapia, a finales del siglo I, con voz de trueno y en sátira decía: “los mismos delitos hallan a veces una suerte distinta; hay quien paga la pena con el patíbulo y quien, por el contrario, es premiado con una corona”.

En nuestro México aseguramos los abogados que la democracia que hoy se dice aplicar, tiene que huir por igual de la narco-política que permeo durante el periodo neoliberal y del egocentrismo autoritario del actual Poder Ejecutivo. La primera época degradó por mucho a la política nacional. La segunda, representa la continuidad del envilecimiento y la negación al hecho de existir el fenómeno de la corrupción. Nuestra Constitución exige que se castigue a la delincuencia de ambas eras, ello resulta permisible si se aplican fuertes correcciones aplicando el Código Penal Federal que contiene al igual que la Carta Magna, preceptos y principios de innegable abolengo democrático. Ningún Siervo de la Nación debe desconocer ello.

No sólo porque las autoridades vienen obligadas, como todos los demás poderes públicos, al triunfo efectivo de la justicia y de la ley, removiendo —no reforzando— cualquier traba o impedimento que dificulte la plenitud del Estado de Derecho. No sólo porque deben de interpretar y respetar nuestras normas al servicio del principio de legalidad, acatando y haciendo obedecer, ante todo, los derechos inviolables que sean inherentes a la dignidad de México.

Cierto es que nuestra Ley de Leyes consagra una actitud jurídica que no admite que se mal interpreten sus afirmaciones, opiniones o preceptos. Los derechos consustanciales contenidos en ella, protegen la propiedad privada, la libertad de empresa y la economía del mercado. Pero es cierto también que una aplicación leal y de buena fe del texto y espíritu de la Carta Magna conduce, necesariamente, a la exigencia de una economía social carente de corrupción.

Como viene reiterando la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, la Carta de Carranza se encuentra muy por arriba de nuestro entorno político y de nuestra realidad invadida por esa corrupción derivada de la narco-política. Nada tiene que ver con aquella infeliz doctrina aplicada en la época del neoliberalismo, la cual consideraba los efectos prácticos de esa corrupción. Esa política sin principios y carentes de legalidad sólo nos condujo a la pérdida de dignidad en nuestras instituciones.

Como es conocido en Derecho, nada tiene que ver con todo ello nuestra Carta Magna. Ese Pacto Federal exige un Derecho contrario al que vivimos, un Derecho que se oponga a aquél que legitima la injusticia, la impudicia y el cual garantiza consecuentemente la impunidad de la delincuencia narco-política. Nuestra Carta de Carranza exige un Derecho absolutamente diferente. Lo redactado en Querétaro en el 17 debe de ser respetado.

México no debe de tratar a los delincuentes de forma distinta, los infractores de la ley deben de pagar sus penas con la cárcel y no por el contrario premiándolos con nombramientos y confianzas.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Nuestro agradecimiento a quienes de alguna manera buscan rescatar al país

Por todas estas colaboraciones que nos hacen favor de brindarnos nuestras fuentes, va nuestro agradecimiento porque entendemos que desean que el país sea rescatado y con ello se revoquen todas las tonterías que se han llevado a cabo, por lo que sería lo indicado se inicie con una investigación con respecto a todo el dinero que se han robado estos masiosares.

Lo importante es que tomen en cuenta que por el momento no están como senadores, ni como diputados ocupando la cámara de senadores, más bien están en los bancos de acusados porque muchos han demostrado que son delincuentes, porque han violado la constitución, y es por ello que tendrán que responder, por su falta de respeto a la república, a la constitución y a nuestras leyes, a las cuales juraron que iban a respetar. Mentirosos, pelados. Por ello es importante mencionar que hagan lo que hagan, la verdad siempre brilla.

