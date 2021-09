Discover Cancún, la app que impulsa el consumo local entre turistas

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) presentó la primera de tres aplicaciones, para ofrecer a turistas y habitantes los servicios que se disponen en cada localidad.

Darío Flota Ocampo, director general del CPTQ explicó que “Discover Cancún” es la primera App en la que cualquier negocio que tenga una plataforma para hacerse visible, podrá inscribirse sin costo, para formar parte del catálogo de empresas que pueden ser ofrecidas a los usuarios.

Posteriormente, se presentarán Apps similares para promocionar los negocios de los municipios ubicados en Puerto Morelos y Cozumel, aunque tendrán otros nombres para distinguirlas.

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que el año pasado se comenzó con los trabajos para desarrollar una aplicación que permitiera “hacer visibles a los negocios” del sector turístico, aunque después se tomó la decisión de ampliarlo a todo tipo de negocios que quiera promocionarse por esta vía.

Por ello, en “Discover Cancún” viene la información de los negocios inscritos a ella, como teléfono, redes sociales, sitio web y cómo contactar a cada empresa participante, además de que la aplicación está tanto en inglés como en español y está disponible para los sistemas iOS y Android.

“Es importante aclarar que no tiene costo para nadie, que no se realizan ventas a través de la app y que ésta los lleva directamente al sitio web de cada negocio, donde pueden realizar la venta, por lo que no se tienen que pagar comisiones a nadie, ni tiene costo por estar presente. Es gratuito tanto para los usuarios como para quienes se anuncien ahí”.

Por su parte, Mara Lezama Espinosa, presidente municipal de Benito Juárez, aseguró que hasta el momento se han inscrito más de 140 negocios a “Discover Cancún”, por lo que instó a los negocios de todo tipo a que formen parte de las alternativas que se presentan a los usuarios.

Recalcó que esta App busca aportar en la reactivación económica del municipio, por lo que instó a los negocios de la ciudad a inscribirse y ofrecer sus servicios en esta alternativa.

En el evento, Jorge Luis Téllez, director de Turismo municipal, también presentó la página web de la dependencia que encabeza, para ofrecer una alternativa de información y promoción del destino.

En este sitio web se dispone de información, como el Guest Assist -para auxiliar a los turistas-, la red de consulados que están en la demarcación y cómo proceder ante la llegada de un huracán, fotografías y descripciones detalladas, además de que también cuenta con sus propias cuentas en las diversas redes sociales, añadió el funcionario.