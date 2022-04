Discriminación: Un letrero en el mercado 23 de Cancún

Durante mi vida me ha tocado leer una infinidad de letreros muy sui generis y el que más recuerdo decía: USTED PUEDE LEER ESTE MENSAJE GRACIAS A UN MAESTRO.

En ese momento me hizo recordar tantas cosas bellas de mi infancia y de cuando comencé a conocer el maravilloso mundo de las letras.

Desgraciadamente no recuerdo el nombre de la maestra; aunque recuerdo su uniforme y color de cabello.

Hace unos días mi compañera y querida amiga Laura Chuc me compartió este letrero que me hizo sentir muy mal, enojarme y preguntarme muchas cosas.

El letrero dice así: QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA (CON ROJO), LA ENTRADA AL MERCADO A TODOS LOS VENDEDORES AMBULANTES, LIMOSNEROS Y MÚSICOS. ATTE. MERCADO 23.

Los vendedores ambulantes seguramente pueden competir con las mercancías que ahí se venden, los limosneros pudieran dar un mal aspecto; pero los músicos, qué daño hacen.

No sé cuando pusieron ese letrero, que a simple vista se observa que tiene mucho tiempo colgado y me pregunto si el encargado de la cuarta regiduría de Educación, Cultura y Deporte; Pablo Gutiérrez Fernández ya lo habrá visto.

Me imagino que no, pero es verdaderamente indignante y solicito respetuosamente que sea retirado y que nuestro regidor nos informe al respecto de este deplorable acto.

Y hasta bien podría como ciudadano, músico y artista pedir o hasta exigir una disculpa pública por tal hecho.

Siempre hemos sentido una discriminación por estudiar lo que no es normal para algunos, lo que no deja dinero para los ojos de muchos, por no ejercer algo digno para otros ojos, pero les voy a comentar que, después de la preparatoria tenemos que hacer un propedéutico de tres (3) años, luego una licenciatura de cuatro (4) años y podemos tener una especialidad de un par de años más, dando un total de 9 años sin contar que entramos al propedéutico con por lo menos 10 años de práctica en nuestro instrumento.

Esto hace que estudiemos más que un respetable médico, o un respetable abogado, ingeniero, arquitecto.

Y me siento culpable de haber cometido no se si un delito o una falta, cuándo grabamos un flashmob en ese mercado con la Orquesta de Cámara de Cancún y la soprano Laura Chuc, que el propio Instituto de la Cultura y las Artes de Benito Juárez auspicio con la venia del H. Ayuntamiento de Benito Juárez en el 2021. Hasta la próxima semana.