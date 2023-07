Un aproximado de 500 nuevos señalamientos viales fueron entregados a la Dirección de Tránsito de Felipe Carrillo Puerto, para prevenir los accidentes de tránsito debido a que es uno de los principales factores que afecta el municipio.

Teresa Emigdio Antunez, directora del área en el municipio, añadió que de 10 accidentes del 30 al 40% se ha debido por conductores que no respetan cada una de las señaléticas y al no ejercer esa cultura vial es que ocurren esas problemáticas, por eso buscan que se refuercen.

“No sólo aquí ocurre, sin embargo, a través de nuestras estadísticas, hemos visto que la principal problemática es que los conductores no respetan ningún señalamiento, aunque algunos comentaban que se trataba porque no eran visibles, no había, pero lo estamos reforzando”.

Señaléticas entregadas al municipio

FCP: Para disminuir accidentes viales se entregan 500 nuevos señalamientos / (Foto: Jesús Caamal)

Asimismo, se detalló que estas nuevas señaléticas son de:

Alto total

Límites de velocidad

Sentidos contrarios

Topes

No estacionarse

Precaución

De igual manera, se entregaron otro tipo de señalamiento, las cuales serán colocadas en el centro de la ciudad, colonias de la periferia, sobre todo los puntos donde se han originado accidentes de forma constante.

Expresó que, ya se tiene trazado un cronograma de actividades, mismas que se van a ir atendiendo en el transcurso de la semana de forma inmediata y a la brevedad posible, la intención es que se busca ahorrar tiempo y con ello prevenir, aunque también involucra otros casos.

“Necesitamos la colaboración de la gente, que conduzca con precaución, no ande en altas velocidades en la ciudad, siempre lo he dicho, saber manipular un carro, no indica que uno sea un buen conductor, se requiere de otras habilidades, sobre todo la empatía con las reglas de tránsito”, indicó la directora del área del municipio.