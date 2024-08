Disminuye la visita a 'Síijil Noh Há', atractivo turístico de la zona maya

La laguna Sijil Noh Ha de Felipe Carrillo Puerto ha perdido más de cuatro mil mil visitantes en lo que va del año del 2024, debido a las malas condiciones de la vía que ahuyenta al turismo.

Elías Beh Cituj presidente del Comisariado Ejidal expresó que al mes deben percibir entre 800 a mil 200 visitantes, en los siete meses, calculó que debieron haber captado la atención de ocho mil 400, sin embargo, la caída ha sido de un 50%, precisamente por esa problemática.

“El turismo local, en sus posibilidades siempre termina por llegar a nuestro espacio, pero el nacional y hasta el extranjero no, los visitantes, no pueden acceder con sus vehículos o los transportes con las que circulan, no entran, porque la calle no está con las condiciones necesarias”.