Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Alrededor de 45 remisiones a la semana de “springbreakers”, por faltas administrativas; son las que se tienen registradas en la Dirección de la Policía Turística durante esta temporada, señaló el titular de la dependencia Carlos Bustos Álvarez.

Agregó que la estadística no se elevó en comparación con el año pasado, ya que no llegó la cifra esperada. El funcionario señaló que la temporada, que ya está por concluir, no tendrá mayores incidencias y que ya preparan el operativo para Semana Santa.

“Realmente ha sido poca la afluencia, no creo que hayan sido 45 mil, fue mucho menos; sí tuvimos días fuertes en cuestión de eventos en el área de discos, porque ya son eventos programados donde venían DJ y la gente viene especialmente ver a estos DJ; el día más fuerte fue el 13 del mes, donde tuvimos una afluencia de como 20 mil asistentes en la área de Plaza Forum, es una medición que pudimos hacer porque estuvieron abarrotados todos los centros de diversión”, declaró.

Sin embargo, reconoció que será hasta finalizar la temporada, luego de cruzar información con la Secretaría de Turismo y la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (Ahcypm), cuando se obtenga una cifra real de cuantos ‘springbreakers’ visitaron el destino, pero en sus estadísticas y por lo que está programado por las agencias de viajes la cifra es similar al año pasado.

En cuanto al operativo afuera de las discotecas refirió que han tenido saldo blanco.

“Ni siquiera se ha incrementado la cantidad de faltas administrativas, sí, a la semana tenemos alrededor de 40 a 45 remisiones por tomar en vía pública, por faltas a la moral, en esa área, se incrementaron cinco más y estamos llevando a 50 por semana y en esto también se ve que la afluencia ha disminuido; además, ya las agencias de viajes vienen con ‘niñera’ desde que contratan los grupos de Spring Break, es decir, ya traen una persona designada”, dijo.

Cabe mencionar que aunque la temporada está por concluir, de acuerdo con la declaración del funcionario, y el día más fuerte fue el pasado 13 del mes, la Dirección de Turismo Municipal, que encabeza Jane García, apenas entregó los códigos de conducta a jóvenes estudiantes que vienen a vacacionar a Cancún como parte de la temporada de Spring Break, cuando la temporada inició desde finales de febrero.