¿El Divo de Juárez en un tostón? Buscan que Juan Gabriel esté en un billete

Tras una larga gira por Centro y Sudamérica, Alexyss Show está de regreso en tierras mexicanas para seguir demostrando por qué es considerado, desde hace 44 años, la voz gemela de Juan Gabriel, y aprovechando junto con clubes de fans y admiradores del Divo de Juárez, buscará la manera de que el rostro de Juan Gabriel sea parte de los billetes de circulación nacional, así lo confirmó en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“Juan Gabriel es un ícono de la música, nos plantaremos en Palacio Nacional para que esté en uno de los billetes que tenemos en México, la imagen del divo, pues es cultura, esperemos que el Banco de México nos haga caso. Para nosotros Juan Gabriel es cultura por todo lo que nos dejó, nadie se asemeja a él, abarcó todos los géneros, toda su música pegaba”, refirió Alexyss, quien mantiene vivo el legado de Alberto Aguilera Valadéz.