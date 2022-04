Dj. Moska hace homenaje a Latinoamérica con su nuevo sencillo

Las líricas en español y la fusión de ritmos latinos son las características que identifican la música de Daniel Amézquita, mejor conocido como Moska, quien con sus mezclas frescas que invitan al baile ha traspasado fronteras, convirtiéndose en uno de los mejores DJ y productores de EDM en América Latina, Europa y Estados Unidos.

Actualmente promociona “Mi Tierra”, sencillo con el que busca dejar huella, así lo comparte en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“Mi Tierra es mi nuevo lanzamiento del cual estoy muy orgulloso, es una canción dedicada a Latinoamérica, es un tributo para todos los latinos y los países que hablamos español en América, esta canción habla de lo bonito que son nuestras tierras, nuestra gente, conocer y viajar por nuestro territorio”, compartió Moska, que en esta ocasión fusionó el arpa del maestro venezolano Simón Díaz.

“Últimamente he venido incorporando sonidos muy instrumentales, autóctonos y muy folclóricos de Colombia, Venezuela y otros países, como lo que hice con Tiesto, donde usé un acordeón, en esta ocasión uso el arpa del maestro Simón Díaz, la cual mezclo con percusiones y música electrónica, mi objetivo es representar a Latinoamérica y mi país, con mi sonido, si muchos otros lo hacen porque no hacerlo yo”, añadió.

Uno de sus países favoritos es México, ya que le parece hermoso, rico musicalmente y con gente muy apasionada por la música electrónica, tanto le gusta que ha pensado colaboraciones con grandes talentos del país.

“Tengo muchos artistas con los que me gustaría trabajar, mexicanos como Ed Maverick, Angela Aguilar, Carla Morrisson, entre otros. Me encantaría incorporar diversos géneros musicales como la banda, las rancheras, con música electrónica, creo que sonaría genial. Hay una canción que me gusta muchísimo que es La Llorona, ese estilo me gusta mucho”, comentó.

Dj. Moska pronto visitará México

Entre los países que visitará con su próxima gira se encuentra México, la última vez que visitó las tierras aztecas fue en el 2020 para el EDC México previo a la pandemia, por lo que le emociona regresar y encontrarse con el público mexicano, que describió como apasionado.

“Estoy preparando shows para Europa y otros para Latinoamérica, eso sí tengo un viaje a México para abril, estaré haciendo gira de medios y seguramente haría algún par de shows en Ciudad de México".

"Me fascina Cancún, Playa del Carmen, Tulum, toda la Riviera me fascina y me encantaría tocar allá, nunca lo he hecho, la última vez que toqué fue en el EDC México en el 2020 antes de que nos encerraran, así que tengo ganas de volver porque el público es muy apasionado de la música electrónica”, puntualizó Daniel, quien califica su estilo como totalmente latino y es así como, sin duda, dejar huella en la escena electrónica.