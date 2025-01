'Doble desaparición': colectivo registra 5 casos como el de Francisca Mariner

El colectivo "Verdad, Memoria y Justicia" reportó cinco casos de personas sin vida que no habían sido identificadas y se encontraban en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Cancún, por lo que es una situación similar a la que pasó la familia de Francisca Mariner Flores Patrón.

Romana Rivera Ramírez, presidenta de la organización, comentó que estos casos de personas ocurrieron mayormente entre los años 2023 y 2024, aunque advirtió que hay alrededor de mil cuerpos sin identificar en el Semefo.

“Nosotros tenemos cinco casos que han sido localizados allí (en las instalaciones del Semefo): uno de siete meses, otro de año y medio, otro que fueron tres años y este último fue de 2 años 8 meses, que se trata de José Martínez Hernández, él desapareció el 19 de junio del 2022”, comentó, además que agregó que tienen registro de otro caso en el que los familiares recuperaron el cuerpo y regresaron a su estado de origen.

Recordó que en el caso de Martínez Hernández, su padre venía de Veracruz y contactó al colectivo para recibir ayuda en la búsqueda de su hijo, el cual fue reconocido el pasado 8 de diciembre, por lo que su cuerpo estuvo en el Semefo dos años ocho meses sin ser identificado, al igual que el caso de Flores Patrón, que su cuerpo estuvo en ese sitio sin ser identificado y entregado a su familia, por casi cuatro años y medio.

La entrevistada consideró que estos hechos similares pueden ser considerados como “una doble desaparición: una cometida por particulares y una desaparición administrativa por parte de la Fiscalía del Estado”.

“Como activistas hemos señalado justamente la inacción, las omisiones respecto a todo lo que es el área forense, por las circunstancias en que fuimos conociendo a muchas víctimas que hoy son parte del colectivo”.

Incluso señaló que muchos de los familiares de las personas reportadas como desaparecidas no habían dado su muestra de sangre para la realización de un perfil genético, porque la Fiscalía no lo solicitaba, lo cual contribuye a un eventual reconocimiento de cuerpos que se encuentran en las instalaciones forenses.

“En algunos casos decían ‘sí, yo ya la di y la he dado dos veces o tres veces’, pero que siempre no, porque la Fiscalía no tenía su perfil genético y se volvió a hacer o se volvió a proporcionar la muestra de sangre. Eso llevó también a que nosotros como colectivo generaremos esa jornada de toma de muestra a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas”.

Rivera Ramírez consideró que el estado vive una crisis forense, debido a que hay más de mil cuerpos en el Semefo que no cuentan con un perfil genético, por lo que no descartó que muchos de estos cuerpos no puedan ser identificados justamente por no tener un perfil genético.