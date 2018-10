Rechazan a docentes huelguistas en sus centros de trabajo

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN.- El conflicto entre docentes, que retiraron su huelga en Chetumal, continuará este día en sus respectivas escuelas en Cancún, donde los demás maestros acordaron restringir la entrada a las instalaciones, a partir de hoy miércoles.

Se trata de 11 personas entre docentes, directores y administrativos, del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Quintana Roo (Siteqroo), quienes apenas hace unos días permanecían en huelga de hambre en las instalaciones de la Secretaría de Educación (SEQ), en la capital del Estado.

“Regresaron con una actitud déspota. Ayer (lunes 15 de octubre) estuvo aquí el supervisor de zona, el maestro Joaquín Alcalá, para intentar conciliar con ellos, pero simplemente dicen que no hablaran con nadie”, mencionó una de las docentes de la escuela secundaria técnica número 30, “Islas hermanas Cancún-Mujeres”, quien decidió permanecer anónima.

De acuerdo con los sindicalizados del Siteqroo, a través de una minuta firmada, el gobierno de Quintana Roo y la Secretaría de Educación (SEQ), se acordó que quienes se ausentaron de sus labores para protestar en Chetumal, podían reincorporarse a sus centros de trabajo sin amonestaciones.

A pesar del documento, el personal el personal de las escuelas, entre ellas la secundaria técnica 30, insiste en que dicho documento no es un documento oficial para su reinstalación.

“Ellos dicen que vienen por orden directa del gobernador, y a fuerza quieren que la directora les reciba el documento, que es una minuta, sin embargo, ellos se ponen en una postura de ‘me lo tienes que recibir’ y se fueron y no han querido conciliar”, afirmó la maestra de la secundaria.

El documento menciona que se reincorporarán a su labor, Georgina Cárdenas Aranda, Mario Ernesto Patrón Herrera y Pablo José Chuc Acosta en la Técnica 30; mientras que María Cristina Rodríguez Alexander y Sadia Rosado Tec, volverán a sus funciones como directora y subdirectora de la secundaria técnica número 28 “Carmen Serdán”.

En esa misma escuela, se tendrían que reintegrar la bibliotecaria, María Francisca Rocha Carrillo; Román Antonio González Ramírez; José Luis Muñoz Matus; y Aurelio Caballero Tucuch; mientras que la situación de Alejandro Lugo Alonso y Graciano Reyes López, entrarán a revisión.

La minuta acordada al finalizar la huelga de hambre del Siteqroo en Chetumal, fue firmada por Miguel Arroyo Martínez, coordinador general de Administración y Finanzas; Enrique Paniagua Lara, director de asuntos jurídicos y Luis Echeverría Esquivel Secretario general del Sindicato.

El personal inconforme por la reincorporación de los maestros, mencionaron que mientras que no haya una intervención de las autoridades educativas, no permitirán el paso de este personal, debido a que no reconocen la minuta como un documento oficial.