Don Oscar pide apoyo para recuperar la vista dañada por las cataratas

Acompañado por tres gatos, en pésimas condiciones y en un pequeño cuarto prestado por un amigo, es como vive Don Oscar; un adulto de la tercera edad que hace seis meses las cataratas le quitaron la vista.

Sobrevive gracias a los alimentos que los vecinos del cuarto que habita en la carretera transversal, le proporcionan diariamente, aunque sea una vez al día.

Fueron estos lo que lanzaron la alerta para que las autoridades le brinden ayuda para rescatarlo de las malas condiciones en la que pasa sus días.

Don Oscar no cuenta con el apoyo del programa federal para adultos mayores debido a que su estado físico le impide movilizarse por sí mismo y hacer los trámites.

El abuelito de 66 años de edad, forma parte de las personas que no se incluyen en las estadísticas de las condiciones en las que viven los adultos mayores en Cozumel.

Oscar Jaime Vázquez Rojas es viudo. El cáncer le arrebató a su esposa hace seis años y sin hijos, desde entonces está solo. Aunque trabajó en una empresa por 20 años, su pensión no le alcanza para rentar una vivienda y cubrir sus necesidades básicas.

Vive en un cuarto sin ventanas por donde la lluvia y los moscos entras sin que nadie se los impida. Su única compañía son sus gatos y una radio con la que se distrae. Su vivienda está en el kilometro seis de la colonia la Esperanza.

“La vista se me fue nublando poco a poco hasta que deje de ver. En una óptica me advirtieron que eran cataras, pero yo no tenía dinero para ir a un especialista. Con la liquidación de mi empleo solo alcance a mantenerme seis meses. Ahora ya no veo y no me puedo mover sin ayuda”, narró el sexagenario.