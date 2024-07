¿Dónde aprender?

No creo que exista algo realmente fácil de hacer, cuando es algo que vale mucho la pena y que me dará un “plus” de vida. Aprender música es el proceso más lento que existe sobre la tierra, pero forja muchas cosas y da inmensurables satisfacciones. Siempre me hacen la pregunta difícil ¿Cuál era el instrumento más fácil? Yo contestaría ¿Qué instrumento tiene usted? Eso me ahorra un desembolso y un esfuerzo.

Casi todos tienen una guitarra, tocarla podrá ser sencilla o no de ejecutar; el caso es que muchos se acompañan con algunos acordes y cantan sobre ellos y esto hace que la mayoría de las personas se acompañen con ella. Tal vez el tocar el piano o tocar el violín requiera de más tiempo y dedicación para poderse divertir, en la guitarra se logran metas en menor tiempo.

Aclarando que depende del nivel que cada uno desee. Gente me comenta que lo único que quieren es acompañar a cantantes en una fiesta, sin saber que eso es muy difícil de hacer o llevaría mucho tiempo el lograrlo. No importa por que instrumento te decidas, hazlo y hazlo ya.

Para que esperar a mañana. Empieza esta maravillosa aventura y dales un bálsamo a tus preocupaciones con solo tocar un instrumento. Las personas son distintas con solo tocar un instrumento desde el nivel de principiante y cada vez que logran metas, se convierte en algo indescriptible. Si no tienes el instrumento y no hay el presupuesto para comprarlo, consigue uno prestado y empieza ya.

Nada más asegúrense de que el maestro sea presencial, no redes sociales, ni tutoriales y que sea siempre con un profesional.

Si después de un año se sigue tocando con ímpetu y dedicación, entonces habrá valido la pena cualquier esfuerzo y ya decidiré que comprar. En Cancún tenemos la mejor escuela de música que se puedan imaginar.

El Instituto de la Cultura +y las Artes de Quintana Roo a elegido a la mejor plantilla de maestros y cuenta con las mejores instalaciones que para música se hayan construido. Localízame en redes sociales y con gusto te oriento. En Quintana Roo si hay Arte y Cultura. Hasta la próxima semana.