Dos más Dos de Poncho Pineda llega a los cines de México

La cinta mexicana Dos más dos, dirigida por Poncho Pineda y protagonizada por con Arath de la Torre, Adriana Louvier, Luis Ernesto Franco y Tessa Ía, estrena en salas de cine de todo el país el próximo 30 de marzo. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Pineda comparte las aventuras y las dulzuras de este rodaje.

“Enrique ( Arath de la Torre ) tiene 48, Sara (Adriana Louvier) tiene 36, Ricardo (Luis Ernesto Franco) 32, Lucy (Tessa Ía) 24 y este choque es lo que hace la película diferente y muy divertida. Para mí, aunque es una comedia, trabajamos mucho las situaciones, es tan real que es chistoso y los personajes no son cómicos, como director, busqué que los personajes fueran muy humanos, abiertos y se dijeran las cosas con todas sus letras, soy un gran padre pero muy mal marido en la cama diría Enrique, Lucy, yo me la paso probando y sigo probando, Sara, yo soy una mamá frustrada porque mi esposo no se sube a la cama conmigo, a final del día son temas muy presentes” , expresó y se dijo agradecido de poder plasmar su visión en esta película que se estrena el próximo 30 de marzo en salas de cine nacional.