Ebrard acusó la existencia de acarreo para que gane Claudia

El aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, alertó que el proceso a cargo de Mario Delgado está en “foco rojo” por el acarreo monumental desde Secretarías de estado y funcionarios a favor de Claudia Sheinbaum .

“Permitan que la ciudadanía libremente elija, porque si no, va a ser un desastre para Morena. Suspendan inmediatamente lo que están haciendo, porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan, pero en la fase final, a pesar de todo nosotros con el apoyo de la ciudadanía estamos ganando esta encuesta. Lo que les pido es que permitan que libremente la gente decida”, afirmó en un mensaje este miércoles.

Ebrard acusó que hay un “acarreo monumental” y una campaña negra en su contra, en la que incluso se está utilizando la Secretaría de Bienestar y brigadas para decirle a los ciudadanos que “el presidente quiere que sea Claudia”.

“Nunca habíamos visto tanto acarreo como lo estamos viendo ahorita, no habíamos visto tanta paga de encuestas falsas, no había visto tanto una campaña negra incluso contra mi familia”, afirmó.

Ebrard envió un mensaje de forma directa a Sheinbaum:

“Estamos en foco rojo, tienen que acatar la voluntad de la gente, sean leales a nuestro movimiento, todas y todos, pero también se lo digo a Claudia: ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! Qué caso tiene comprometer todo lo que hemos luchado", expuso.

Denuncia uso de aparatos gubernamentales.

El ex secretario señaló que hay brigadas con funcionarios del gobierno federal con las que se está dando como mensaje a la gente que López Obrador "quiere a Claudia como la candidata".

“Estamos viendo ahorita cómo están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país, están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia”, afirmó.

Además, comentó que cuando él fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal no se pagaron bardas para promover su postulación como sí ha sucedido con las paredes de varias partes del país.

“Nunca se vio, siendo yo jefe de gobierno de la Ciudad de México, nunca vieron ustedes todo el país pintado con financiamiento del Gobierno de la Ciudad de México y nunca vieron espectaculares de Marcelo en toda la República Mexicana y nunca vieron tampoco, para los que nos están siguiendo por face o por otras redes, nunca vieron ustedes que mandara yo brigadas del gobierno para apoyar mi postulación, jamás”, aclaró.

Culpa a la dirigencia de Mario Delgado de "simulación".

Ebrard Casaubón se lanzó contra la dirigencia nacional que encabeza Mario Delgado y le pidió dejar de simular ante el acarreo y la intromisión de funcionarios públicos a favor de Claudia Sheinbaum.

“Exhorto a la dirigencia de nuestro partido a que deje de simular y que tome medidas, y es más, no exhorto, exijo a nombre de todos los ciudadanos y también que se le comunique a las diferentes dependencias del gobierno federal, estatales y municipales que tienen que respetar el acuerdo que se firmó”, pidió.

Como parte del proceso interno, el Consejo nacional de Morena determinó que durante la competencia ningún funcionario público podría manifestarse a favor o en contra de alguno de los aspirantes.

“No participarán en las actividades proselitistas y/o propagandísticas relacionadas con este proceso, a favor o en contra de cualquier aspirante, no expresarán su preferencia por alguno de los aspirantes, se abstendrán de hacer pactos con facciones afines a cualquiera de ellos y mantendrán durante el proceso una estricta imparcialidad”, dice el acuerdo que incluye al presidente de la República y los titulares de su gabinete legal y ampliado, gobernadores y los integrantes de sus respectivos gabinetes, alcaldes, legisladores, e integrantes del partido a nivel nacional o local.

Ebrard dijo que así como pide que el proceso sea respetado, él también lo hará:

“Tienen que respetar el proceso y nosotros sabremos respetarlo también, pero yo diría a la dirigencia de Morena: mañana es el sorteo de las encuestas que firmamos que no iba a pasar nada de lo que está pasando”.

A decir del aspirante, la guerra sucia que enfrenta es por su avance en las preferencias de los ciudadanos.

“Están haciendo todo esto porque hay una competencia real, porque nadie estaría aumentando el acarreo, las brigadas, toda la publicidad, la guerra sucia, etcétera, si no fuera una competencia real”, advirtió.

Lo que menciona el señor Ebrard respecto a que Sheinbaum está tomando dineros para su campaña, significaría un delito federal y de comprobarse deberían de rechazar la posibilidad de ser incluida como candidata de cualquier partido por este tipo de antecedentes.

Y el exceso de publicidad, de carteles, bardas y todo, solo demuestra la gran necesidad y desesperación de este hombre de tener a alguien que le cubra la espalda.

Y por las violaciones que ha cometido a la Constitución y muchas cosas más, ha de tener una larga lista de demandas, que pronto se verá le van a llegar, para que se haga justicia para el bienestar del estado de derecho y de la realidad, donde los mexicanos podrán darse cuenta de todos los abusos y mentiras de esta mafia en el poder, que ya ha acabado con México en todos los sentidos

Sentimos lástima por ellos ya que el daño que han causado, tal como lo marca la Biblia, se les va a regresar 7 veces y con más fuerza, porque todo se paga con las leyes, tanto por las que marca la Constitución como por la ley divida, de la cual no van a poder escapar, por ello es que solo nos dan lástima.

Lo que está muy claro es que hay un viejo dicho que dice cría cuervos y te sacarán los ojos, y esto es lo que está pasando con el partido Morena, como por ejemplo con los desvíos de recursos, que recuerde el señor Ebrard que un tiempo quiso destruir el Instituto Nacional Electoral, cuando trataban el tema de la revocación de mandato, por eso es de llamar la atención el cómo es que ahora está pidiendo apoyo, a las instituciones, por la desviación de recursos y las amenazas que está creando esta señora, no es entendible.

López Obrador encabeza ‘el gobierno de la muerte’: Santiago Creel

Santiago Creel Miranda, durante su intervención en el foro “Vivir en México y ejercer derechos”, tildó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ser “el gobierno de la muerte”, en referencia a la estrategia de seguridad adoptada por el actual mandatario, la cual calificó de “criminal”.

Tras expresar sus condolencias a los familiares de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, y a los de los miles de víctimas de homicidios, desaparecidos y feminicidios, el panista arremetió contra la estrategia de seguridad del mandatario.

“Justamente le podemos decir a López Obrador que encabeza el gobierno de la muerte, ya hablaremos de la pandemia, pero por lo pronto, en materia de homicidios, de inseguridad, de corrupción y de violencia, es el gobierno de la muerte, y para eso está el Frente Amplio por México”, precisó.

El aspirante a liderar el Frente Amplio por México lamentó las cifras de más de 163 mil que han muerto de manera violenta en este país. “Igualmente, a los 40 mil desaparecidos que se suman a los 60 mil que venían de tiempo atrás, a los 4 mil feminicidios y a los 20 mil homicidios dolosos que ha habido en este país”.

La impunidad, según Santiago Creel, se ha enraizado en el sistema mexicano: “La impunidad, la corrupción, la inseguridad están vinculadas a la falta de un Estado de derecho; la probabilidad que se castigue un delito en México es del uno por ciento, es decir, vivimos prácticamente en una total impunidad”.

Asimismo, Creel Miranda criticó que buena parte del país esté dominada por el crimen organizado, donde no puede adentrarse el Estado mexicano.

“Esa es la dimensión del problema que tenemos, y el crimen organizado con ejércitos de más de 45 mil integrantes en cada uno de ellos y, claro, ya expandieron su operación al exterior. Hay que ver lo que le ocurrió al candidato de Ecuador”, dijo.

Finalmente, durante el foro, el primero de cinco que sostendrán los tres aspirantes finalistas por la coordinación del Frente Amplio por México, Santiago Creel propuso una reestructuración a fondo de la estrategia de seguridad, abogando por redefinir las competencias de las policías federales, estatales y municipales, y por asignar recursos suficientes para tal fin.

Como van las cifras de muertes y desapariciones en México

Cuantas muertes son ahora en total, durante el sexenio que llaman de la muerte, ya que registra una cifra de 158 mil asesinatos dolosos en México, según datos del registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre de 2018 al 17 de junio de 2023, tiempo que lleva este sexenio.

Y la cifra de los desaparecidos, correspondientes al mismo sexenio, refleja que cada hora desaparece una persona. Y año con año, la proporción ha ido en aumento.

​Entre el 1 de diciembre de 2018 -día en que entró el nuevo gobierno- y el pasado 24 de mayo, se registraron 42,029 desapariciones en todo el país; un promedio de 25 personas por día.

El mayor récord se alcanzó entre 2022 y 2023. Si el 16 de mayo de 2022 se rebasaron las 100,000 personas desaparecidas, en los siguientes 365 días se sumaron otras 10,064, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno). Esto significa 27 desapariciones por día en el último año.

Es el número más alto registrado desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón declaró la “guerra contra las drogas”, y confirma una tendencia en esta administración, en la que ya se han superado las cifras de desapariciones de los sexenios anteriores.

Estas cifras son lamentables y parece que si no se toman las medidas correctivas, habrá 25 mil muertos más, de aquí a que termine este sexenio, por lo que coincidimos con lo que dijo el señor Creel en su discurso y con lo que coinciden la señora Paredes y Gálvez, respecto a que esto es el gobierno de la muerte.

Realmente esta es una situación que da lástima en todos los sentidos, debido a que estas gentes se han dedicado sólo a lo que les sale mejor, que es a mentir, por lo que no es entendible como es que esta bola de animales siguen actuando.

La SFP debe entregar las declaraciones patrimoniales de los ingenieros militares que estuvieron a cargo de la construcción del AIFA

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal había argumentado que en el futuro, los 23 ingenieros militares podrían ejercer el mando de una unidad operativa. No obstante, la SCJN dejó en claro que esta se basó en supuestos hipotéticos.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) debe entregar las declaraciones patrimoniales y de intereses de 23 ingenieros militares que estuvieron a cargo de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Los elementos del Ejército, en su carácter de servidores públicos, están obligados a la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses, las que deberán hacerse públicas”, detalló la Corte.

A través de un comunicado, explicó que es infundado el recurso de revisión en materia de seguridad nacional previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual promovió la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra de la resolución que emitió el INAI el 6 de julio de 2022, para no hacer pública la información requerida.

La SCJN precisó en el documento oficial que la dependencia federal no demostró que proporcionar la declaración solicitada “representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo a la seguridad nacional”.

Reiteró que los elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana son servidores públicos y están sujetos al régimen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que están obligados a la presentación pública de declaraciones patrimoniales y de intereses, en los términos dispuestos por la normativa aplicable.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal había argumentado que en el futuro, los 23 ingenieros militares podrían ejercer el mando de una unidad operativa. No obstante, la SCJN dejó en claro que esta se basó en supuestos hipotéticos, futuros e inciertos, sin demostrar que la entrega de las declaraciones patrimoniales y de intereses obstaculizaría su actuación en ese caso.

¿Olvido o negligencia?

Andrés Manuel López Obrador jamás debería de haber olvidado que uno de los fines fundamentales que debe de realizar cualquier Estado es asegurar el interés general, mantener constantemente un clima propicio para el desarrollo social y disponer de los medios indispensables para lograr la satisfacción de las necesidades de seguridad que México requiere. Su negligencia, desmemoria, omisión o postergación de ello ha dejado a nuestra Nación expuesta a todos los peligros. Su política de “abrazos y besos a la delincuencia” es una sandez.

La desmemoria del Poder Ejecutivo Federal le impidió asumir sus responsabilidades públicas y políticas que por ley le competían. Es sabido en derecho que para tener una existencia plena en los elementos básicos que conllevan a la satisfacción del interés general que exige la nación, la seguridad es primordial.

Comencemos por ofrecer una explicación previa de lo que no entiende nuestro presidente Constitucional, en el tema de seguridad en términos generales, apoyando nuestro criterio en doctrinas jurídicas sobre el particular.

Nuestro régimen de seguridad está constituido por un conjunto de facultades coactivas que tiene el poder público, para vigilar y limitar la acción de la delincuencia. Para ilustración de los omisos, a la delincuencia se le debe y tiene que combatir con los deberes y obligaciones que impone la ley.

Ante ello nos encontramos en un presupuesto jurídico político que debe de ser considerado y no relegado al olvido.

Los deberes del Poder Ejecutivo Federal, el cuál a través de sus órganos, tiene a su cargo la protección de la sociedad mexicana, debe de velar por que las actividades delincuenciales no lesionen, no atenten contra los derechos sociales de la comunidad nacional.

La contradicción entre la política de “abrazos y besos a la delincuencia” y nuestra Carta Magna nace al no querer el Poder Ejecutivo causarle molestias, investigaciones, perjuicios a la narco-política, conllevando a la negativa de cumplir y a acatar sus obligaciones constitucionales.

El Colegio Nacional de Abogados Foro de México, insiste en hacerle saber al presidente ello, explicándolo en los siguientes términos:

La seguridad pública se refiere al orden y tranquilidad que debe de imperar en los Estados Unidos Mexicanos, evitando perturbaciones sociales incoadas por la delincuencia que alteren la vida cotidiana de la Nación.

¿Esa mente olvidada por el poder, llegará a entender ello?

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

El contenido de los libros de texto gratuitos está lleno de ocurrencias, ignorancias y adoctrinamiento: Josefina Vázquez Mota

Josefina Vázquez Mota, senadora del PAN y presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, aseguró que los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) buscan manipular y adoctrinar a las y los niños.

En la inauguración del foro “Libros de texto gratuitos frente a los derechos de niñas, niños y adolescentes”, a la que asistieron pedagogos y pedagogas, la panista acusó que el nuevo material educativo para el ciclo escolar 2023-2024 hace apología de la violencia, del odio y del oscurantismo.

“Lo que se pretende repartir es lo que, y me hago responsable hoy de mis palabras, es un crimen contra los derechos de las niñas y niños”, manifestó.

La también ex secretaria de la SEP acusó que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador la niñez no ha sido relevante, y acusó que los libros de texto gratuitos con los que comenzarán clases el próximo 28 de agosto de 2023 es ejemplo de ello.

“Los libros de texto son un fraude para los padres de familia, para las y los maestros, y para niñas y niños, porque es el aula donde se construye la patria, el presente y el futuro, la ciudadanía. Estás páginas están llenas de ocurrencias, de ignorancia y adoctrinamiento”, señaló.

De acuerdo con la senadora, además de fe de erratas, información falsa sobre el sistema solar y cambios en las fechas de la historia de México, advirtió que los libros de texto gratuitos también justifican los asesinatos como “medidas radicales”.

Como ejemplo señaló que el secuestro y asesinato del empresario Eugenio Garza Sada, ocurrido en Nuevo León en septiembre de 1973, se refiere en el libro ‘Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro’ como “fue retenido” y “perdió la vida”.

“No basta con el odio en las mañanas ―haciendo referencia a la conferencia de prensa matutina―, ahora va por escrito para adoctrinar. No quiero decálogos de odio, o donde la muerte se justifique y el asesinato menos. Estos documentos son una traición para millones”, agregó.

“Algún día van a valer como valen las publicidades del franquismo”.

Vázquez Mota estuvo acompañada de la senadora Kenia López Rabadán; Verónica Juárez Piña, exdiputada del PRD; Angélica de la Peña Gómez, coordinadora de Futuro XXI; y de Julio Castillo López, presidente de la ‘Fundación Rafael Preciado Hernández’ e hijo del líder panista fallecido Carlos Castillo Peraza.

Durante su intervención, López Rabadán exigió que desde todos los espacios se garanticen los derechos de las niñas y niños, y señaló que es inadmisible que el Gobierno federal haya delineado una ruta para “adoctrinar” a la niñez mexicana, ya que únicamente 26 de 100 alumnos que ingresan al nivel básico concluyen una licenciatura.

Por su parte, Castillo López recomendó a las madres y padres que guarden los nuevos libros de texto gratuitos porque “algún día van a valer mucho dinero”.

"Algún día van a valer como valen las publicidades del franquismo, del estalinismo, porque son pruebas de que hubo gobiernos que intentaron cambiar la historia, que intentaron manipular hasta los niños, reiterando que el autoritarismo nace cuando se impone como verdad un dogma, que además, en este caso es mentira”, expresó.

Carta dirigida a los mexicanos realistas (no a los mexicanos ilusos) Carlos Alazraki

Prólogo I:

Ayer después de oír la respuesta que Andrés le dijo a un periodista que le preguntó sobre la masacre de antier en Veracruz, no me queda nada más que sentir una mezcla entre repudio y vergüenza de tener un gobernante como él.

Gracias a Dios que dentro de un año se va hasta su casa de La Chingada.

Prólogo II:

Amigos jarochos, espero que hayan aprendido su lección con el peor gobernador en las historia de su estado, ustedes no merecen ser gobernados por basuras, ustedes merecen vivir mejor.

Por favor reflexionen por quien votar para el 2024.

Muy bien, ahora sí, vamos con la carta.

Estimados mexicanos realistas:

Hace tres cartas semanales, les platiqué que me fui a meditar al Himalaya con los monjes budistas.

A pesar de que Dios y Confucio me medio batearon, porque no me creyeron de las barrabasadas de Andrés, encontré confort con los monjes budistas.

Estos monjes son de diez, su estilo de vida no tiene nada que ver con el estilo del mundo occidental, ellos son vegetarianos y muy sabios.

Después que me puse mi toga naranja como ellos, me senté alrededor de una fogata con unos quince monjes, ellos no hablaban español y yo no hablaba chino, pero como son tan sabios, si me logré explicar.

Les comenté un poco del entrono en México y los invité a hacer un ejercicio con la imaginación.

Fue un ejercicio de puras preguntas basadas en los cinco años del dizque gobierno de Andrés, que con mucho gusto les comparto.

Empecé preguntándoles las siguientes reflexiones:

¿Se imaginan como sería México con vacunas para todos los niños con cáncer?

¿Se imaginan como sería México si no hubiera quitado progresa?

Y ¿se imaginan como viviríamos si nuestros hijos tuvieran las escuelas de tiempo completo?

Y ¿se imaginan como serían nuestros hospitales y servicios de salud en lugar de las porquerías detestables de esos lugares?

¿Se imaginan como viviríamos sin violencia?

Y ¿se imaginan como saldríamos a la calle con nuestros hijos y familia sin temor de que nos pase algo?

Y ¿se imaginan a nuestro país con un noventa y ocho por ciento de empleo?

¿Se imaginan los enormes beneficios que tendríamos con más apoyos a los pequeños y medianos empresarios?

Y al día de hoy, ¿pueden imaginarse cómo sería México con su súper nuevo y moderno aeropuerto funcionando al cien por ciento?

Aquí les tengo que platicar lo que estaba pasando en mi reunión, no me lo van a creer.

Poco a poco se empiezan a levantar los monjes y se van saliendo de la reunión.

Al principio creí que iban al baño, pero no regresaban, total que en este momento me quedé solamente con seis monjes.

Total no le di importancia y seguí con mis preguntas.

¿Se imaginan como estarían nuestros hijos y nietos con un plan educativo del siglo XXI en lugar de la basura que nos quieren imponer?

¿Se imaginan un México con un presidente sin 92 mentiras en cada una de sus mañaneras?

Seguía:

¿Se imaginan un país con energía limpia en lugar de la basura de Dos Bocas?

¿Se imaginan un ecosistema sano en Quintana Roo en lugar del ecocidio a la Riviera Maya?

¿Se imaginan a México con un presidente como Mir o Anaya en lugar de Andrés?

En ese momento levanto la cara y ya se habían ido los otros seis monjes.

Sigo sin entender que pasó.

La política y la palabra no pensada

Las enseñanzas inmersas en el pensamiento de Confucio han prevalecido a través de los siglos, gracias a esas corrientes de saber recopiladas en forma de libros, que toda persona cultivada debería de conocer, hoy sabemos que en la antigüedad dijo: “Por una palabra un hombre es refutado sabio. Por una palabra un hombre es refutado necio”. Éste discernimiento que se ha repetido a lo largo de la historia y condensa la idea de lo más grande y de lo más torpe, sólo se expresa por conducto de la palabra.

En la época actual, por la que México navega: la palabra puede poner el caos en nuestra Nación, lo que quiere decir que la regulación de las cosas en política sólo se realiza en y con la palabra de Andrés Manuel López Obrador. Lo que acontece en nuestra patria, sin embargo, es que esa palabra, que muchos consideran emanación “divina” cuando es expresada, no antepone el pensamiento de lo que acarrearía el bien para México; lo que significa para la Academia de Derecho Penal, que si se opone ese caos al orden constitucional ello requiere la intervención de la ideología jurídica.

Mis queridos lectores, quizá se atrevan a pensar ¿A qué viene todo esto?

Para dar respuesta a ello comienzo el desarrollo de las presentes líneas, acudiendo al saber de Confucio. La verdad es que el ateneo de estudios jurídico-penales cree que nuestro señor Presidente Constitucional no se midió al decir con sus palabras que a los delincuentes los “va a acusar con sus papás y con sus abuelos”, para los académicos eso resulta una palabra sin pensar en México, una mera palabra sin sentido, sin lenguaje, sin palabras.

A los togados nos parece que cuando pensamos, cuando razonamos hay palabras que al expresarlas nos conducen a la última concreción del pensamiento que pudiera ser benéfico a nuestro México. Por algo es que nuestra Constitución Política Republicana, hace que su letra se transforme en palabras que buscan el bienestar de México.

Andrés Manuel López Obrador, siguiendo el pensar y la palabra de Confucio y aplicándola a éstas líneas, le podemos afirmar que es un necio. La delincuencia no se combate ni con “abrazos y besos”, ni “acusándolos con papá y mamá”, se combate con la ley, eso debe de aprender para el bienestar de nuestro México.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Solo una semana es el plazo que tiene Trump para entregarse y ser fichado por el caso de Georgia

El ex presidente Donald Trump (2017-2021) dispone solo de una semana para entregarse para ser fichado en la prisión de Fulton (Georgia), a la que deberá acudir tras haber sido imputado por manipular presuntamente los resultados electorales en este estado.

A diferencia de los tres procesos previos, en los que a Trump le leyeron los cargos en tres juzgados (en Nueva York, Miami y Washington DC), esta vez el ex presidente y las otras 18 personas imputadas tendrán que someterse a este procedimiento en la cárcel del condado de Fulton.

Puesto que el centro penitenciario permanece abierto las 24 horas del día, apuntó esta semana la oficina del alguacil, los acusados podrían hacerlo en cualquier momento, antes de que se cumpla la fecha estipulada por la fiscal Fani Willis, el 25 de agosto.

Allí se les leerán los cargos y, previsiblemente, se les tomarán las huellas, y se les hará la foto policial.

Trump no ha dado pistas sobre cuándo se presentará y en las últimas horas anunció la cancelación de una rueda de prensa que iba a celebrarse el lunes, en la que iba a presentar un informe "grande, complejo, detallado pero irrefutable" sobre "el fraude electoral presidencial que tuvo lugar en Georgia".

El ex presidente decidió cancelarla porque sus abogados tienen que dedicarse a "luchar para desestimar la acusación" y prefieren presentar dicho informe de manera oficial durante el proceso en su contra, explicó.

Por otro lado, la oficina del sheriff del condado de Fulton confirmó el jueves que está investigando las amenazas que han sufrido los miembros del gran jurado que decidió imputar a Trump y la publicación, a través de redes sociales, de datos personales de los mismos.

En un comunicado aseguraron que están rastreando "el origen de las amenazas" y que están trabajando para garantizar "la seguridad de las personas que cumplieron con su deber cívico" y afirmaron que toman "muy en serio" cualquier "amenaza creíble".

Según la prensa estadounidense, a través de redes sociales han estado circulando durante los últimos días fotografías, direcciones de casas y datos de redes sociales de varios de los 26 miembros del gran jurado.

Tras más de dos años de investigaciones dirigidas por la fiscal Fani Willis, un gran jurado de Georgia imputó el lunes al expresidente por intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado, donde el demócrata Joe Biden ganó por un estrecho margen.

Según el documento de acusación, el expresidente se enfrenta a 13 cargos, entre ellos el de violar la ley contra organizaciones corruptas de Georgia que, de confirmarse, requiere que se sirva una condena en prisión.

Entre los imputados junto al ex mandatario se encuentran su ex abogado personal y ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y su ex jefe de Gabinete Mark Meadows.

Esta es la cuarta imputación penal de Trump. Hace dos semanas fue imputado por un gran jurado de Washington DC de cuatro cargos por supuestamente intentar revertir el resultado de los comicios en Estados Unidos de 2020, que culminaron con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Además, en Nueva York Trump ha sido imputado con 34 cargos por supuestos pagos a la actriz porno Stormy Daniels, con la que tuvo un "affaire" en el pasado, para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016.

Y la otra causa penal es en Florida, donde está acusado de 40 cargos por sustraer ilegalmente y mantener en su mansión de Mar-a-Lago documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca. EFE.

Critican en las redes sociales la respuesta de AMLO sobre la desaparición de los jóvenes en Lagos de Moreno

Este miércoles, durante su conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) evitó tocar el tema de los jóvenes desaparecidos y presuntamente asesinados en Lagos de Moreno, Jalisco, y en vez de eso, hizo una broma.

Poco antes de terminar su conferencia de prensa mañanera, representantes de medios de comunicación presentes en el Salón Tesorería, en Palacio Nacional, donde cada mañana el mandatario nacional realiza su conferencia de prensa matutina, trataron de preguntar al presidente de México sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos, sin embargo, AMLO ironizó y dijo: “ya, ya, ya, ya”. Enseguida hizo un chiste, en el que fingió no escuchar, poniendo su mano en su oreja y haciendo señas de que no escuchaba lo que le decían.

“Me decía un amigo que, le decía su esposa: que me des doscientos pesos para ir al mercado; no oigo, por acá, por el otro (oído); que me des quinientos pesos para ir al mercado; mejor los doscientos”. Tras esto, soltó una carcajada y se despidió de los presentes.

Este hecho no fue muy bien recibido por las personas, al menos en redes sociales. Y es que, por medio de la red social X, antes Twitter, varias personas compartieron el video y criticaron al presidente.

A fin de cuentas y al final de esta historia, de los únicos que se van a burlar será de él, de su familia y de todo el daño que hayan hecho, porque el pueblo hará lo mismo que le hicieron a Porfirio Díaz.

Y al fundador de Morena, que no se le olvide el dicho, el cual tiene que entender y que cita: “cría cuervos y te sacarán los ojos”, que lo tenga presente ya que lo que se le dice lo oye, pero lamentablemente no lo entiende o no lo quiere entender.

