Ecos de Benedicto XVI

El Papa Benedicto XVI, fue el 265 Papa de la Iglesia Católica. Elegido el 19 de abril del 2005, tras el fallecimiento de San Juan Pablo II. E inesperadamente el 29 de febrero del 2013 renunció al papado, asumiendo el título de “Papa emérito”; siendo una decisión excepcional en la historia de la Iglesia. Falleció el 31 de diciembre del año pasado. Es momento de recordar algunas de sus muchas frases que nos ha legado.

“Lo único que permanece eternamente es el alma humana, el hombre creado por Dios para la eternidad. El fruto que queda, por tanto, es el que hemos sembrado en las almas humanas, el amor, el conocimiento; El gesto capaz de tocar el corazón”.

“Los católicos deben estar atentos y vigilantes, porque existen fuerzas y grupos que quieren destruir la fe”.

“Os invito a pedir a Dios que os ayude a descubrir vuestra vocación en la sociedad y en la Iglesia y a perseverar en ella con alegría y fidelidad. Vale la pena acoger en nuestro interior la llamada de Cristo y seguir con valentía y generosidad el camino que él nos proponga”.

“El hombre lleva en sí mismo una sed de infinito, una nostalgia de eternidad, una búsqueda de belleza, un deseo de amor, una necesidad de luz y de verdad, que lo impulsan hacia el Absoluto; el hombre lleva en sí mismo el deseo de Dios”.

“En nuestro camino de fe hay momentos de luz y de oscuridad. Si quieres caminar siempre en la luz, déjate guiar por la Palabra de Dios”.

"El mundo necesita el testimonio de vuestra fe, necesita ciertamente a Dios".

"La razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin la razón no será humana".

"La bondad implica también la capacidad de decir no".

"Lo que me llena de estupor no es la incredulidad sino la fe. Lo que me sorprende no es el ateo, sino el cristiano".

"El terrorismo, sea cual sea su origen, es una decisión perversa y cruel, que pisotea el sagrado derecho a la vida".

"El fundamentalismo es siempre una falsificación de las religiones".

“Cuando la política promete ser redención, promete demasiado. Cuando pretende hacer la obra de Dios, pasa a ser, no divina, sino demoníaca”.

"La verdad no se determina mediante un voto de la mayoría".

“Cuando no se camina al lado de Cristo, que nos guía, nos dispersamos por otras sendas, como la de nuestros propios impulsos ciegos y egoístas, la de propuestas halagadoras pero interesadas, engañadas y volubles, que dejan el vacío y la frustración tras de sí” “¿Qué significa para nosotros el domingo, el día del Señor? Es un día para el descanso y la familia, pero antes de nada es un día para Él”.

“Dios tiene un gran sentido del humor. El humor forma parte de la alegría de la creación. Necesitamos esa alegría”.

“Cuando niegas a Dios, niegas la dignidad humana. Quien defiende a Dios, está defendiendo al hombre”.

“A otros, en cambio, Cristo los llama a seguirlo más de cerca en el sacerdocio o en la vida consagrada. Qué hermoso es saber que Jesús te busca, se fija en ti y con su voz inconfundible te dice también a ti: ¡Sígueme!”.

“El amor es la única fuerza capaz de cambiar el corazón del hombre y de la humanidad entera”.

“Dios Padre ama a todo ser humano. Que nadie se sienta olvidado, porque el nombre de cada uno está escrito en el corazón bondadoso del Señor”.

“Confiemos siempre en el poder de la misericordia de Dios. Todos somos pecadores, pero su gracia transforma y renueva nuestra vida”.