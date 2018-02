Francisco Amaro, político pionero de Cancún

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Junio de 1977 fue la fecha en la que Francisco Amaro Betancourt llegó a Cancún acompañando a su papá Felipe Amaro Santana, quien participaría en el proceso electoral para el cargo de presidente municipal, para convertirse en el segundo alcalde de Benito Juárez de 1978 a 1981.

Amaro Betancourt relata que le gustó desde siempre la política.

Con un leve pestañeo y la mirada hacía el horizonte y en esa época estaba el tema de la conversión del Territorio de Quintana Roo a Estado; en ese entonces, el desarrollo estaba en manos de la Federación a través del Fondo de Promoción e Infraestructura Turística (Infratur), por ello su primer alcalde fue Alfonso Alarcón Morali, quien había sido delegado federal y representante del Banco Mundial.

Época en la que de acuerdo con quien fuera hijo del segundo alcalde de Benito Juárez, el destino y la belleza son indescriptibles, pero en lo administrativo era un Cancún que dependía 100% de las aportaciones que le pudiera dar el gobierno federal, porque no se cobraba impuesto predial, lo que causaban una situación ríspida, ya que la Federación tenía el control del municipio.

El primer gobernador, Jesús Martínez Ross, paulatinamente fue negociando hasta que logró la posibilidad de acceso a ciertos espacios para hacer obra pública, como fueron el Auditorio Cecilio Chi, luego el Gimnasio Jacinto Canek (demolido), el campo de béisbol Venancio Pec, el Beto Ávila, las canchas municipales de tenis en la supermanzana 21, así como el Monumento a la Historia, legado de obras que permanecen en su mayoría.

“Recuerdo que me tocó terminar aquí la educación secundaria en el Moisés Sáenz Garza, Técnica 11, y realizar la preparatoria en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis); cuando llegué ya estaba marcada la avenida Tulum, la parte central pavimentada y las laterales de arena, la única entrada que teníamos de la vía federal era Mérida- Puerto Juárez y entroncaba con la Tulum, donde había una gasolinera y el cine Puerto Juárez”, recordó el entrevistado.

A los 22 años decide iniciar solo su camino y se asocia con una amigo para abrir un restaurante en la avenida Yaxchilán.

Una vez que concluyó la educación media superior, tuvo que irse a Mérida, Yucatán, para continuar sus estudios superiores en el Instituto Tecnológico de Mérida, y a su regreso se hizo cargo de la empresa familiar Impresora Quintana Roo, que se ubicaba en la supermanzana 64.

“Mi padre era una persona muy activa y decidió abrir nuevamente el periódico La Voz del Quintanarroense en Cancún, empresa que operó por 11 años en Chetumal, cuando se hacía con linotipo y se imprimía en Mérida; siempre nos involucró en ello” comentó.

A los 22 años decide iniciar solo su camino y se asocia con una amigo para abrir un restaurante en la avenida Yaxchilán, considerada la zona rosa de Cancún, vio nacer Mr. Taco, del que al principio solo invirtió y su socio se hacía cargo de la operación, pero fue tal el éxito que tuvo que involucrarse de lleno y trabajaba de seis de la tarde hasta que amanecía en 1985, y combinaba su tiempo con una imprenta que también abrió.

La semilla de la política la traía en la sangre, pero el aliento de su mamá lo llevó a entrar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde poco a poco se fue involucrando sin un cargo específico con el ex gobernador Miguel Borge Martín, porque tenía responsabilidades empresariales.

