Edith Encalada estrena “Somos novios”

Cancún.- Dejando a un lado por un momento el regional mexicano, la cantante Edith Encalada derrocha romanticismo con su nuevo álbum que llevará por nombre Románticas, del cual se desprende el primer sencillo “Somos novios” del maestro Armando Manzanero y que será el tema debut de este lanzamiento. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Edith comparte cómo fue la grabación del videoclip de su nuevo sencillo.

“Estuve acompañada de Rolando que fue un actor en esta historia musical, él es conductor de noticias, fue una experiencia muy emocionante, estuvo todo muy padre, fueron muchas horas de grabación, empezamos como a las 12 del día y terminamos a las 9 de la noche, salgo con este sencillo ‘Somos novios’, de mi disco Románticas, el disco ya está listo, completito, masterizado y mezclado por Manu Moreno, pero queremos presentar primero este sencillo”, detalló Encalada, quien se dijo encantada con el tema acústico en el que la acompañó el maestro Agustín Herrera al piano.

El video y el sencillo fueron grabados en el estudio musical y hotel "Divo", propiedad de Juan Gabriel y que se encuentra ubicado en la Riviera Maya, donde la bella Edith cuidó cada detalle para ofrecer a su público un material de primera.

“El disco fue grabado en el estudio que era de Juan Gabriel en la Riviera Maya, el video lo estaré estrenando en mi canal de YouTube y redes sociales, posteriormente en mi canal de Vevo”.

Del regional al bolero

“Cambio de género musical, ahora me voy con los boleros, disfruto mucho el repertorio del maestro Armando Manzanero que me acompaña en esta obra musical, igual que otros compositores como Ana Gabriel, Chico Novarro, Roberto Cantoral, Marco Antonio Solís con el tema “Ya te olvidé”, todas las canciones son de mi gusto, me parecen legendarias, espero sean del gusto del público también”.