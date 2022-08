Eduardo Shilinsky lleva a su superhéroe maya a Hollywood

Yanumuk, el hombre maya que defiende la naturaleza y la seguridad de su pueblo con sabiduría, personaje que nació de la imaginación y los ideales del actor Eduardo Shilinsky ha conquistado a productores hollywoodenses y de manera detallada se cocina poco a poco la serie que lo pondrá en los ojos del mundo.

“En aquel entonces estaba en medio de un templo maya, completamente virgen viendo monos araña, venados, descubriendo cavernas submarinas y ese mismo día en la noche estaba en el Hard Rock Café y dije, que tal que esos dos mundos los fusiono, el misterio, la riqueza, lo emocionante de la cultura maya con lo cosmopolita que empezaba a ser Cancún, de esa fusión nació Yanumuk”, compartió Eduardo, nieto del ícono del cine mexicano Estasnilao Shilinsky, en exclusiva con Novedades Quintana Roo.

Yanumuk cuenta la historia de un guerrero maya que lucha contra el crímen y salvaguarda la naturaleza. (Foto: Cortesía)

Aquel fuerte guerrero maya, cargado de toda la sabiduría de sus antepasados, encargado de defender los tesoros de un estado llegó a las historietas que se publicaron en 1983 y en el 2010 y que ahora en este 2022 vuelve a cobrar fuerza pero ahora en una serie de la mano de productores hollywoodenses.

“Estoy buscando que se haga una historia basada en aquel Cancún de 1983 que yo viví, como escritor juego con el futuro. Balam es un chamán maya, mentor de Yanumuk que pronostica el septiembre 11, la pandemia y todo lo que hemos estado pasando”.

Yanumuk, es para Eduardo, el Tarzán maya que lucha por lo que mucha gente está luchando en la actualidad.

“Toco temas como el tren maya, que se rescaten los cenotes, el malecón Tajamar, que se respete el pulmón de Quintana Roo, también hablo del crimen organizado a manera de comic, tengo villanos pintorescos, Nauyaca, Tábano, mezclo nuestro humor con el gran misticismo que tienen los mayas”.

Luego de varios años viviendo y trabajando en Estados Unidos, Eduardo asegura que no ha sido nada fácil entrar al mercado; sin embargo, Yanumuk ha conquistado a productores, ya que tiene esa mezcla especial entre el humor mexicano y el respeto que le tenemos a la historia y a nuestra cultura.

“Llamar la atención en Hollywood cuesta mucho trabajo, las murallas son muy altas, pero por fin como buen mexicano pude brincarla y toqué puertas con los estudios chonchos, afortunadamente ya estamos en la vía de hacer una serie o una película, pero yo me voy más por la serie”.

Con una diversidad de personajes, Shilinsky ha pensado ya en sus colegas actores para dar vida a esta serie que seguro será todo un éxito en las plataformas internacionales.

“Estoy hablando con un actor que se llama Diego Tinoco, estuvo en una película llamada On the block, saldrá de protagónico en la película de Los Caballeros del Zodiaco y él sería mi Yanumuk, la chava se llama Paola Paulín, es productora también y es muy inteligente y talentosa, de momento son los que tengo visualizados en carne y hueso, para villanos pensé en Julio Bracho pero no tengo nada asentado”, puntualizó Eduardo, quien está dispuesto a continuar con la apertura de talento latino en Hollywood.