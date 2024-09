Edwin Jesús ‘N’; presunto feminicida de Yarely en Chetumal, atenta contra su vida

Ante los cargos de conciencia por el asesinato de la joven enfermera Dulce Yarely Flores Monje, el también enfermero Edwin Jesús N. trató de privarse de la vida tomando e inyectándose diversos fármacos.

«No me dejaron terminar de aplicarme los medicamentos» dijo a los paramédicos presunto feminicida, cuando era trasladado al Hospital General.



Edwin Jesús N., quien también es enfermero, fue la última persona con la que se vio a la víctima el día de su desaparición, el 29 de agosto del año en curso; sus familiares la reportaron como no localizada el 30 agosto, por lo que Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda del Protocolo Alba.



Los elementos realizaron la detención del imputado la mañana de este lunes y estaba retenido en el Fiscalía Antinarcóticos ubicada sobre la avenida Insurgentes por avenida del Magisterio, pero debido a la seriedad de la investigación no se había dado a conocer y fue precisamente derivado a sus primeras declaraciones que se logró dar con el paradero del cuerpo de la víctima.



El presunto habría transportado el cadáver por varias calles de Chetumal e incluso recorrió el bulevar Bahía y se detuvo en la calle Othón P. Blanco por Rafael E. Melgar donde arrojo varias cosas que lo inculpaban, luego tomó hacía Calderitas para finalmente agarrar rumbo a Luis Echeverría donde finalmente en una brecha la abandono.

Detiene la #FGEQuintanaRoo a sujeto por el feminicidio de Dulce Yarely ocurrido en Chetumal.#CeroImpunidad#JusticiaParaTodos



(Con información de De Peso Q. Roo)