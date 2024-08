Dos hombres fueron atacados a balazos en las inmediaciones de la supermanzana 245, uno murió en el lugar y el segundo perdió la vida poco antes de ser ingresado al Hospital General.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23 horas del lunes12 de agosto, cuando sujetos armados llegaron hasta el domicilio donde se encontraban sus víctimas y comenzaron a dispararles, cabe mencionar que después de verlos tirados en el suelo se dieron a la fuga en dirección desconocida.

Al lugar acudieron como primeros respondientes elementos de la policía municipal, quienes se encargaron de tomar conocimiento del hecho y pidieron el apoyo de la policía ministerial de investigaciones.

Ejecutan a dos hombres en una cuartería de la supermanzana 245 de Cancún / (Foto: De Peso Q. Roo)

Minutos más tarde, acudieron los paramédicos de una empresa particular, quienes en un principio afirmaron que ambos hombres ya no contaban con signos vitales, pero uno de ellos, quien estaba en la banqueta aún respiraba y tras la insistencia de los elementos ministeriales fue trasladado al Hospital General, pero al ingresar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Los servicios periciales se hicieron cargo de realizar el embalaje del cuerpo que quedó en el lugar y trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, mientras que el segundo occiso fue retirado del hospital Jesús Kumate Rodríguez para también realizarle la necropsia de ley.

(Con información de De Peso Q. Roo)