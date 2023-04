Ejecutan a payasito en las ‘favelas’ de Cancún; fue atacado por la espalda

Las ‘favelas’ de Cancún se convierte de nueva cuenta en el escenario donde ejecutaron a un payasito, quien recibió un impacto de arma de fuego por la espalda.

Los hechos se registraron alrededor de las 22 horas de ayer en la supermanzana 259, manzana 106 del fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, cuando autoridades recibieron una llamada de emergencia, la cual indicó que una persona del sexo masculino fue lesionada con proyectil de arma de fuego por sujetos a bordo de una motocicleta.

Al llegar al sitio, paramédicos de una empresa privada encontraron a un joven que fue identificado como Hernán L. de 29 años, de ocupación payaso; que tras ser valorado fue trasladado de emergencia al hospital general de la ciudad ya que presentaba un impacto de bala de entrada en la espalda de lado derecho, con salida de lado izquierdo del cuello.

Autoridades policiales al realizar sus trabajos de investigación, recibieron dos versiones sobre el ataque de la muerte del joven.

La primera versión trascendió que el sujeto fue atacado sobre la calle Palma Real del fraccionamiento Paseos de Las Palmas por dos sujetos a bordo de una moto tipo chopper de color blanco y como pudo llegó hasta su domicilio para recibir atención médica.

La segunda versión señaló que Hernán N. fue interceptado en el estacionamiento de la manzana 106 de las ‘favelas’ por sujetos que escaparon a bordo de una motocicleta.

Hasta el momento no se han esclarecido los hechos, pero agentes de la Fiscalía de Homicidios, no encontraron casquillos percutidos y no pudieron entrevistar a la víctima debido a que falleció tras ser ingresado al hospital.

Clipper, ejecutado por hacer una broma en 2022

Clipper, fue el primer payaso ejecutado en Villas Otoch Paraíso en septiembre de 2022, siendo un menor de edad su asesino, quien no toleró una broma y descargó su arma contra él.

De acuerdo con los testimonios, Clipper fue identificando como un payasito que actuaba en los camiones de transporte urbano por la zona del crucero y que alrededor de las 4 de la mañana se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes, seguidamente le realizó una broma a su vecino de aproximadamente 17 años de edad, quien no toleró el chiste y detonó el arma contra el ahora occiso.

