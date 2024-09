La noche del domingo, un hombre fue ejecutado en la supermanzana 259, su cuerpo quedo sobre la banqueta ubicado en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, sobre la avenida Leona Vicario, frente al faro.

Fue al rededor de las nueve, cuando vecinos de la manzana 102 lote 28, escucharon cerca de cinco detonaciones de arma de fuego, luego de unos minutos salieron a verificar lo que había ocurrido y hallaron a un hombre tendido en un charco de sangre sobre la banqueta de un estacionamiento, por lo que dieron aviso vía 911, elementos de seguridad pública llegaron al lugar y se encargaron de acordonar para evitar que el área sea contaminado por los curiosos.

Ejecutan a sujeto en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso de Cancún / (Foto: De Peso Q. Roo)

Paramédicos de una empresa particular llegaron para confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales, este sujetó no fue identificado, sin embargo, se presume que tendría como unos 25 a 30 años de edad quien aparentemente recibió tres impactos de bala; uno en la cabeza, este fue entrada por salida, uno en la pierna y el último en el estómago.

Personal de la Fiscalía General del Estado inicio las investigaciones correspondientes, el cuerpo fue levantado y fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) donde se realizara la autopsia de ley correspondiente.

(Con información de De Peso Q. Roo)