Ejército intervendrá en México cuando el pueblo lo exija;Mauricio Ávila Medina General en retiro (4-Nov-2019)

“Ayer el presidente de la República dijo que el pueblo no permitirá un golpe de estado, un golpe de estado es el asalto que hace un grupo de militares para derrocar a un gobierno y tomar el poder”.

“Ciudadano presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, usted conoce el lema del Colegio Militar que es este “por el Honor de México”, significa lealtad al pueblo, lealtad al gobierno, en una república bien concertada cuando ocurre un asesinato las autoridades investigan hasta aprender al delincuente y llevarlo ante los tribunales, aquí en México, los secuestros, violaciones, asesinatos ocurren por decenas diariamente sin que el gobierno haga nada, las masacres que han ocurrido en días pasados en los estados de Veracruz, Michoacán, Jalisco, demuestran que ni su gobierno, ni el Congreso, ni la Suprema Corte de Justicia, ni sus Jueces, ni los Derechos Humanos han hecho nada ni tienen la voluntad de hacerlo”.

“Señor presidente será el pueblo, el pueblo que trabaja, el pueblo que estudia, los empresarios amenazados por los criminales quien exijan al Ejército que intervenga como última opción, pero el Ejército intervendrá dentro de la Constitución conforme al Artículo 29, cuando el pueblo le exija a usted y al congreso que declaren el Estado de excepción”.

Estado de excepción : es el Protocolo que se activa en una situación extrema que atente contra la seguridad pública y la integridad del estado, dándole al ejecutivo capacidades especiales provisionales.

El estado de excepción, en derecho constitucional , es un régimen de excepción que puede declarar el Gobierno de un país en situaciones especiales.

Este concepto de teoría política fue acuñado por el jurista alemán Carl Schmitt, constituido como la situación extrema del Estado, en la cual el soberano ejerce su facultad de terminar al enemigo público, trascendiendo, si es necesario, el estado de sitio con el fin de proteger el bien público.

Por considerar de interés para el pueblo de México el siguiente mensaje, es que nos permitimos reproducirlo a continuación: La Vespertina de FRENA (Frente Nacional ANTI-AMLO) 20-Junio-2020

“Yo soy Gilberto Lozano, orgullosamente un miembro más del Frente Nacional Anti AMLO, y hoy me dirijo a ti con esto que, no es una cosa que va a ser necesariamente todos los idas pero intenta ser la vespertina de FRENA, López tiene su mañanera, nosotros eventualmente vamos preparar nuestra vespertina y es para referirnos verdaderamente a la bola de porquería que salió de la boca de López Obrador el día de hoy”.

“La primera y más importante, la más relevante que hayamos tenido en estos 18 meses de sugestión, la confesión expresa de un delito grave de no actuar con base en la ley para decir:

“Uno, que le pidió permiso a Donald Trump para soltar al Chapito, lo dijo claramente, ahí está el video y la confesión expresa de que él tomó la decisión de soltarlo por algo que él le llama valoración de riesgos”.

“En ninguna parte de la Constitución de la Ley de Servicio Público de las atribuciones y responsabilidades que tiene el mandatario nacional, habla de que pueda pisotear la ley por una valoración instantánea de riesgos, en ninguna parte amigos, esto es bien relevante, porque esta es la antesala de una orden de aprensión para el señor López porque en esa valoración que el habla de posible riesgo, aquella humillación que sufrió el Ejército mexicano, la Marina, ante su decisión de soltar a un presunto delincuente que ya estaba capturado por un análisis acelerado de riesgos en donde parece ser que el señor López no entiende que llevamos 43 mil 30 asesinatos, el habla del riesgo de posibles 200 inocentes, son los que en dos días son asesinados en México.

“El señor López hoy se expresó abiertamente, habló de una “supuesta” o “presunta” complicidad y habrá de ser denunciado por el Frente Nacional anti AMLO en el que estamos preparando, que como bien dicen los abogados, confesión expresa, relevo de pruebas”.

“Tenemos hoy una persona que ha cometido un delito grave, además de todos los de traición a la patria con los que podemos perfectamente actuar también por la vía jurídica”.

“Voy a la segunda parte de esta mañanera que parece ser que el señor López traía atravesados los cables el día de hoy, y lo vimos claramente con los sucesos en Cuernavaca, ya había ocurrido el día de ayer su inhumanismo de haber, su convoy de lujo, atropellaba a un joven sin el más mínimo interés en salvarlo, pero hoy, hoy, los mexicanos tenemos un referente y es el estado de Morelos, la tierra de Emiliano Zapata que levantó la voz y no solamente la voz como ellos llaman de la gente que puede traer un carrito o que puede traer una motocicleta, una bicicleta, no, la voz del pueblo, de esa gente que verdaderamente vive ese concepto de Emiliano Zapata que decía “si naciste para ser gusano, no grites cuando te estén pisando”, o eres águila o eres gusano y hoy la gente de Morelos especialmente la de Cuernavaca dieron un ejemplo de civismo para gritarle a López “vete ya””.

“Lo que López estaba viviendo adentro de la veinticuatro zona militar era verdaderamente un infierno que lo hizo decir porquerías, lo hizo que no se atrevería a enfrentar un debate para decirle varias cosas”.

“Primero, el señor dice que es su mero mole la oposición, pues será su mero mole pero este no era mole, este era un cabrito al pastor o era verdaderamente unas enchiladas potosinas o lo que estaba enfrentando verdaderamente era el platillo que ustedes quieran, mexicano, el mole del que habla es el de quemar pozos petroleros, es el de tomar avenida Reforma, es el de hacerse el payaso poniéndose una banda presidencial, es el de llamar “chachalaca” al mandatario nacional de la época, es el decir que va a mandar al diablo a las instituciones, esa oposición a la que él se refiere no es el Frente Nacional ANTI-AMLO y no se atrevería el señor a poder comparar lo que hoy vimos firme, respetuoso y claro del pueblo del estado de Morelos al decirle AMLO “vete ya”, basados en el Artículo 8vo. Constitucional que nos da el derecho de petición, “vete ya”, basados en el artículo 39 Constitucional, el poder dimana del pueblo, “y no te queremos””.

“Estas equivocado López ya vimos cuál es tu tranza, ya vimos cuál es tu truco, he, ya vimos que los 30 millones de votos son mentira, que fue un engaño de Peña Nieto, Lorenzo Córdoba y tú para que tomaran la posición pero no los encontramos en ningún lado, tus famosos 30 millones no fue más que un truco, le pusieron un cuatro al pueblo de México para que una persona como tú, inepta, corrupta, perversa llegara a una posición de mandatario para cuidar como intocables a la mafia del poder”.

“No López, no somos panistas, no, si lo que queremos es que todo el PRIANRD que hoy forma Morena y todos los partidos desaparezcan de la faz de la tierra, no te equivoques, no nos trates de colgar etiquetas como un golpeteo político entre gente que anda buscando tu puestecito o el puestecito ahí de 108 mil pesos o el de 70 mil, no señor, aquí están los que pagamos tu sueldo, somos los soberanos de México, somos los dueños de México, por poco o mucho que paguemos de impuestos de ahí sale tu sueldo así es que no te equivoques López, he, ni trates de engañar y manipular porque tu atole con el dedo solo se lo tragan tus “solovinos” y “mascotas” que no es una frase mía, a mí me parece humillante que le llames a sus seguidores “solovinos” y “mascotas”, para mí son mexicanos, a la mejor ignorantes, a la mejor esperanzados, a la mejor traen un pensamiento mágico de pensar que tú los vas a salvar cuando los estas desgraciando a todos, a todo México y por eso queremos que te vayas, no, ese es mi mero mole no lo entendiste porque no viste que eran ciudadanos no era el PAN, no era el PRI, no era el PRD, no era todos los de Morena que se han salido por la decepción y la frustración de verte como un líder verdaderamente con pies de barro”.

“Hoy lo que no dices es que eran los mandantes constitucionales de la gente que paga tu sueldo y te vueles a equivocar cuando dices que es una minoría y que el pueblo de apoya, no lo vimos en ningún lado, cuando hemos visto gentes, gente acarreada, gente pagada, hemos visto tus comités de defensa que no han podido prosperar en todo México por más propaganda que utilices vas a tener que darles una despensa para que se puedan presentar apoyándote porque verdaderamente sería de una persona estúpida la que pueda apoyar a un hombre que lleva ya 43 mil 30 asesinatos, que el crecimiento de México se va a caer 10 por ciento, que tiene ya 20 mil muertos con el asunto del coronavirus por haber creído que los infortunios y pandemias no iban a llegar a México, el hombre que ha polarizado a la sociedad pero que nos ha unido a todos los mexicanos que pagamos impuestos, que trabajamos, para quitarte porque eres basura y te voy a comprobar porque eres basura, porque la gente que hoy estaba afuera estaba tocando sus cláxones o se paró a pesar de todos los obstáculos que puso ese verdaderamente impresentable de Cuauhtémoc Blanco de atravesar patrullas para que no vieras el tamaño del grito de la gente de Morena “López vete ya””.

“Te voy a decir algo muy importante López y te voy a comprobar frente a todos los mexicanos que como bien dice esa frase tan mexicana “tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata” y a que me refiero con eso, cómo puedes tu hablar presidente corrupto si tú eres el que has dejado intocable al gabinete de Enrique Peña Nieto que no lo toquen ni con el pétalo de una rosa, tu eres más cómplice, eres un corrupto que ha permitido que los corruptos anden en total libertad y cabal impunidad.”

“Eres el corrupto que no ha podido llevar a la cárcel a ninguno de los saqueadores, ladrones del PAN o del PRI o de los que sean porque tú mismo los solapas, que tan corrupto tienes que ser para que tus hijos que nunca han trabajado acepten el dinero de Manuel Bartlett, de la Yeidckol Polevnsky, del señor Riobóo para poner una fábrica de alcohol y de chocolate corrupto, no, más corrupto que tú no hay, aquí nadie está discutiendo que vamos a ir contra la corrupción, pero de la tuya, la corrupción tuya que te permitió liberar como parte de la negociación con Peña Nieto a Elba Esther Gordillo en lugar de tenerla hoy refundiéndose en el bote.” Esa, esa que tenemos enfilada en la corrupta de Eréndira Sandoval Ballesteros que se le han comprobado ya 80 millones de pesos de patrimonio junto con este marxista leninista de John Ackerman en propiedades que nunca pudieron haber comprado siendo profesores de la UNAM, ¡nunca!”.

“Que más que esa exoneración a este gánster de Manuel Bartlett, el haber traído del exilio a un ladrón como Napoleón Gómez Urrutia, el permitir que ande escondida la Yeidckol Polevnsky habiéndose robado más de 200 millones de pesos de inmuebles que compró a nombre de Morena y que no existen, el corrupto eres tú López, tú eres el corrupto, deja de decir tonterías ya no se las traga absolutamente ningún mexicano, tus tonterías no se las traga nadie tendría que ser un verdadero idiota que se crea las palabras de los dientes para afuera cuando dices que vas contra la corrupción cuando la vemos en todo el “cuatrote” (4T), y la vemos en todo lo que has solapado de los anteriores a lo mejor mandatarios que ya deberían de estar en la cárcel y así te puedo contar un día si y el otro también, corrupción, corrupción rampante pero sigues siendo tu bla, bla, bla, tu verborrea sin fundamento porque Peña Nieto te mete el dedo en la boca también y Bartlett también, Alfonso Romo también, todos esa bola de cuatreros son el símbolo real de la estatua que vamos a poner tuya, como un cochino, esa es la historia que estas dejando, vamos a poner tu cabeza con un cuerpo de marrano porque este ha sido la gestión más corrupta de la historia de México y no porque no veamos obra pública con todo el dinero despilfarrado en el Tren Maya, en la Refinería Dos Bocas, no, por todo el despilfarro tan espantoso que estás haciendo que no ha permitido ni siquiera que inaugures un hospital, una escuela, eres el mayor ladrón porque has solapado a los ladrones, si, esos que te rodean como Salinas Pliego, Emilio Azcárraga, Vázquez Aldir, Jorge Hank Rhon, si los tiene ahí contigo, puro chupador y enchufador del gobierno del “cuatrote”, tú eres el corrupto, tú eres el que eres cómplice de los corruptos, cómo te puedes atrever a usar como bandera la lucha contra la corrupción y decir que la gente que está protestando contra ti es porque quieren seguir siendo corruptos si tú eres el principal corrupto, tú lo eres o qué vas a poder justificar el dinero que invirtieron en las empresas tus hijos, te lo aseguro que no, claro que no, no hay manera, eres corrupto, eres corrupto dejar que Manuel Bartlett que ha tenido toda una cola larga de rata a lo largo de su vida con miles de dineros en propiedades, millones, siga presentándose como el director de CFE, más corrupto que tú de seguir teniendo a Octavio Romero que por andar en su amasiato a descuidado al grado tal que todo el borbotón de dinero de los mexicanos se está yendo a un pozo sin fondo que es Pemex”.

“Tú eres el corrupto, tú eres el corrupto ya se dieron cuenta los mexicanos he, porque eso lo podrá esconder de tu mafia, Emilio Azcárraga lo podía esconder, Salinas Pliego te lo van a esconder pero sabes que, mientras no nos paren Facebook, YouTube y Twitter, tú eres el corrupto y te lo digo en tu cara con mucho respeto eso sí, te lo voy a decir con respeto “Corruptilio” eres el señor “Corruptilio”, eres el mandatario nacional más corrupto e hipócrita porque además con esta bandera de lucha contra la corrupción lo único que has hecho es solapar a los corruptos, tu les cuidas les agarras la pata de la vaca para que hoy Peña Nieto disfrute”.

“No, no te equivoques tus solovinos y mascotas, como tú les llamas, porque yo nunca me atrevería a llamarle a tus seguidores así, tú fuiste el que les llamaste así, los humillaste, los pisoteaste, son mis compatriotas, son mexicanos también, crees que son idiotas que no se dan cuenta lo corrupto que eres que no tocan ni con el pétalo de una rosa a Peña Nieto, crees que ellos se van a tragar el cuento de que nosotros los que estamos pidiendo que te largues es porque queremos que vengan los del PRIAN pues si el PRIAN está adentro contigo, ahí está Osorio Chong, siguen estando los mismos, libres, con fuero, paseándose por todos lados toda la corrupción del PRI y del PAN tú le permites”.

“No López, no te equivoques que te estas topando ya con un nivel de mexicanos del siglo XXI mientras ustedes son las mismas lacras del siglo XX, se acabó tu cuento López, estas completamente desnudo ante los mexicanos y toda tu verborrea de esta mañana cuando mucho se la traga Cuauhtémoc Blanco porque no tiene más que preparación que secundaria aunque creo que cualquier muchacho con secundaria vería perfectamente lo corrupto que eres, lo hipócrita, lo traidor al pueblo de México por eso estas teniendo que regalar despensas, estas teniendo que regalar dinero de nosotros los que trabajamos para poder que alguien te aplauda porque cómo vamos a aplaudir a un rey desnudo que es el más corrupto de México, juntaremos las llaves para hacerte tu estatua con cuerpo que te corresponde, de un marrano.”

“27 y 28 de junio, nos vas a ver en más de 200 caravanas en el país y fuera del país por mexicanos que ya nos dimos cuenta, eres un charlatán y un farsante, te lo digo con firmeza, hasta ahorita no he insultado tu persona pero la investidura presidencial la has vuelto basura y en eso vas a terminar, en el basurero de la historia y probablemente haciéndole compañía a Aburto.” “Dios los bendiga y Dios bendiga a México amigos”.

Desconfía de indio barbado y español que hable como niño

“Que tal mexicanos, cómo están, su amigo Luis Enrique Mota Balderas haciendo este ejercicio de comunicación hoy vamos a platicar sobre un asunto en el que se le ha cuestionado durante muchos programas a su servidor y que hoy voy a tratar de ser lo más claro y escueto posible”.

“Se me ha cuestionado que después de más de 35 años de estar apoyando un movimiento de la Cuarta Transformación (4T) o del proyecto de la esperanza de López Obrador y que estuvimos en las redes y que estuvimos en las columnas de periódicos y que estuvimos en los programas de radio y que estuvimos haciendo gestión más allá de las fronteras del río Bravo y del Suchiate para hablar del que veíamos que podía cambiar o que tenía todo para darle un giro muy especial al país y en aquel primero de diciembre después de aquellos largos 35 años de soportar a gobiernos represores y represivos, de soportar señalamientos como aquellos de un peligro para México, de naco, de revoltoso, de cadenero, de porro y que no era ni el hombre ni el movimiento que debería de llegar porque haría un gran daño al país y estuvimos al frente apoyando a López Obrador, y hoy, dicen “los chairos”, “los aplaudidores” y “matraqueros”, que somos traidores, que los columnistas políticos que lo ayudaron y ahí están los nombres, los articulistas y otros tantos dirigentes de lucha, de derechos humanos, maestros, auténticos hombres y mujeres que siempre deseamos el cambio nos encontramos con la realidad después de ese primero de diciembre.

“No vamos a defender los cinco últimos gobiernos de esos presidentes vinculados con la represión que oprimían al país que lo explotaron y que además eran presidentes narcotraficantes, no vamos a negar que saquearon este país y que habíamos puesto la esperanza en un movimiento en el que hoy parece ser que salió más cara la enfermedad que el remedio“.

“Pero hoy frente al remedio y siendo más costosa la enfermedad debemos de entender dos cosas que son muy claras, resultó el líder, el que hoy preside este país, ser el auténtico amigo y directo de los más ricos monopolizadores los que han robado a México, los que se robaron nuestros bienes de producción, teléfonos, petróleos, ferrocarriles, aeropuertos, en fin todo lo que se han saqueado hoy son los amigos del que se abanderaba como el insurgente y revolucionario de cambio, cómo vamos a entender que este López Obrador esté gobernando con aquellos que fueron protagonistas directos de los que saquearon y tienen este país jodido como lo vemos”.

“Cómo podemos creer que López Obrador, cómo no podemos cambiar porque de inteligentes y de honestos está llena la sociedad cuando se habla y se entiende y también cuando se reconoce que se equivocó uno aunque hayan pasado muchas décadas porque ha sido el gran engañador, el gran mentiroso, eres el peor de los cirqueros ese que vende la magia con la ilusión de los que creen y hemos estado pensando en el cambio”.

“Eres más infame de lo que creíamos López Obrador porque eres el clásico traidor que nos engañaste y que vendiste el proyecto a los ricos y le vendiste el proyecto a tus amigos los que durante muchos años tuviste la habilidad de tener la opacidad de no darnos cuenta, los grandes y multimillonarios negocios que tenías con esos ricos que hoy son los dueños del país”.

“Hiciste bien las cosas eres el gran mentiroso, eres el gran engañador, nadie niega que eres el farsante que conoce las triquiñuelas y que ha sido el mejor alumno de ese partido de rateros institucionales y una farsa de una izquierda que no vale un centavo y menos con traidores como tú”.

“Eres el que se viste de izquierda pero que come en las viandas y con los vinos con esos que son más que la derecha”. “Eres el ejemplo con tu familia de cómo llegan con una mano atrás y otra adelante y hoy han resultado ser los hijos del emperador”.

“Vives en un palacio porque tus complejos y tus carencias tenían que resolver que ante todas tus imposibilidades tendrías que mandar desde el punto más enriquecido y de mayor presencia de la riqueza como es el Palacio Nacional, el Palacio de todos los mexicanos”.

“Se te hizo chico Los Pinos López Obrador se te hizo chico el Jetta y la farsa del Tsuru mientras que hoy andas peor y más cuidado que aquellos que señalabas rodeados de gorilas, militares y civiles, esos sicarios que se encargan de que nadie se te acerque y nadie te cuestione”.

“Eres el incapaz, eres el impotente, eres el desconocedor pero lamentablemente en este país engañaste a los 30 millones de más pobres, de más necesitados, los que nunca han tenido nada y que tú les das migajas y paliativos”. “Eres peor López Obrador que los que se fueron y en año y medio te has encargado de dividir a un país que después de la Revolución Mexicana y décadas antes nos manteníamos más unidos que nunca”.

“Tú eres el divisor, eres el enemigo potencial de los buenos mexicanos pero no hay engañador que pueda acabar ni con la sociedad de los mexicanos, ni con el pensamiento inteligente porque no somos esa casta donde te hiciste entre ignorantes hambreados y que guardan los rencores con los que estuvieron buenos o malos pero que tu cargas la loza del complejo y la venganza”.

La traición y las mentiras de un “Pinocho”

Estamos viendo como el señor López Obrador primero engañó y después traicionó tanto a la izquierda como a los pobres, por lo que es importante recordarle que la mentira dura hasta que la verdad llega y ésta es la que siempre nos hará libres, lamentablemente el engaño, la mentira y las falacias siempre han sido la tradición de este “pinocho” y con ello demuestra que realmente cuando se es mediocre no se tiene éxito, debería reflexionar que cuándo hizo la protesta como presidente dijo: “si no cumplo con mis obligaciones, que el pueblo me lo demande”.

Si tuviera un poquito de dignidad y de respeto hacia los 100 millones de mexicanos que si producimos y que si trabajamos debería mejor pensar en irse a “La Chingada”, su rancho, u llevarse a todo su gabinete para ver si ahí les pueden pagar de lo que han robado.

Y por lo mismo ya se han dado suficientes reuniones de la oposición respecto a que van a combinarse para quitarle 150 escaños y con esto tendría una minoría y perdería el control del Congreso y también el control del presupuesto.

Dime con quién andas y te diré quién eres

Al parecer ya van 14 renuncias significativas en el gabinete del gobierno actual, no todos los que estuvieron en un inicio han seguido con él, los incautos cayeron fuera del surrealismo donde vive este señor, ahora lo importante es pensar que se tiene reportes de que el señor embajador de Estados Unidos ha dicho que su país no va a invertir en México porque no existe respeto a la propiedad privada ni a las garantías que exige la inversión de instancias internacionales.

Al mismo tiempo el Senador Porfirio Muñoz Ledo ha hablado muy claro explicando que el presidente del Senado es otro “Pinocho” y que la situación de seguridad que existe a lo largo y ancho del país debe ser un motivo para que no siendo un estado acéfalo donde no se toman las decisiones ni medidas correctas se busque una acción que si dé la posibilidad y seguridad a los 110 millones de mexicanos que sí producen, que sí estudian, que sí son ciudadanos que están comprometidos con el futuro del país, sería bueno lograr que a este señor lo desaforaran como cuando fue, en su momento, regente de la Ciudad de México, y con él, a la dizque jefa de gobierno la señora Sheinbaum que junto con su secretario se han dedicado a robar, a robar y a robar.

Así mismo vemos como la secretaria de Gobernación ha generado 80 millones de pesos que esta duro que explique que los pudo obtener en 18 meses de sueldo y también la corrupta, ineficaz y nepotista actuación del señor Bartlett ya que en su carrera política desde que fue secretario de gobernación y gobernador de puebla se vio como dejó al estado en una bancarrota absoluta.

Las mentiras tarde que temprano siempre salen a la luz

Sería recomendable que se hiciese una auditoría en la Secretaria de Hacienda para saber cómo es posible que los hijos de un mandatario tienen una fábrica de chocolate y una cervecería, que según la vox populi informa, que no pagan impuestos, y, por otra parte una revista señaló en algún momento la lujosa vida del millonario holgazán del hijo de este señor, quien viaja por todo el mundo en aviones privados que cuestan hasta 20 mil dólares la hora de operación de un Grumman, esto no tiene nada que ver con la surrealista imagen que él siempre ha querido aparentar que viajan en aviones comerciales, queremos hechos no palabras.

En Baja California y en otros estados donde quiere ir ya le han expresado sus habitantes que “se vaya”, que lo han declarado una persona No grata, porque después de haber 39 mil desaparecidos y seguir rompiendo el record de asesinatos, debería de modificarse que ninguno de sus familiares, ni ninguno de los miembros del gabinete tengan escoltas o protección ya que según lo que prometió en campaña él andaría solo con su chofer en un coche no blindado.

La inseguridad al más alto nivel

El reciente ataque que hubo contra el secretario de seguridad demuestra que los cárteles tienen una gran capacidad económica y están mucho mejor armados ya que cuentan con rifles Barrett que traspasan coches de blindaje a nivel 7, eso demuestra que ni viajando con su súper seguridad de 7 vehículos blindados este hombre puede garantizar que su vida se va a respetar, y algo que llama la atención es ver como no usa el cubrebocas, será que su mayor deseo es morir y pasar como un mártir para así tratar de ocultar su mediocridad y su nivel de falta de conocimientos sobre la Constitución.

Ha insultado a los marinos, a militares y ha obstruido la justicia, algo que no le compete, y no ha respetado al sistema judicial ni a la Constitución por lo tanto son motivos suficientes para que sea enjuiciado por los nuevos delitos cometidos como el presidente de las minorías.

La esperanza del pueblo mexicano es que se acabe por completo el partido de Morena ya que queda plenamente demostrado que la ambición de estos resentidos narcisistas demuestra que no tienen más que odio e intereses de destruir lo que por muchos años le ha costado mucho trabajo levantar y construir a 5 generaciones de mexicanos correctos.

Así mismo se deben de iniciar las pesquisas contra algunos de los ex presidentes, comenzando por Fox, para aclarar de dónde sacaron sus fortunas ya que lo único que ha quedado cruelmente demostrada es su patética actuación al no haber logrado avanzar en nada pero si en aumentar a 15 millones de más pobres en México.

¡Viva México! ¡Vivan los hombres de buena voluntad! !Viva la Constitución! y muera el fascismo dictatorial de los hombres que han logrado crear un estado de crisis en lo económico, en lo político y en lo social.

