La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) llevó a cabo la destrucción de una aeronave proveniente de Cozumel, Quintana Roo, hecho ocurrido en el municipio Catatumbo del estado Zulia, presuntamente relacionada con actividades de narcotráfico.

Se trata de un avión Gulfstream bimotor de color blanco, con matrículas V3-GRS, el cual fue detectado por los radares venezolanos al ingresar al espacio aéreo nacional con el transponder apagado y sin permiso del FIR Maiquetía. Ante esta situación, los militares activaron el plan de defensa llamado ‘Escudo Bolivariano Occidental’ con el objetivo de neutralizar la aeronave hostil.

Según informó el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presumen que el avión estaba siendo utilizado por grupos transnacionales para llevar a cabo actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y armas en la frontera con Colombia.

De acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales del mayor general de la FANB, Rafael Prieto Martínez, se ve una avioneta blanca con una línea azul, que la atraviesa de la punta hasta la cola y seis ventanas.

Tras el derribo de la aeronave, las autoridades venezolanas no han dado a conocer si hubo personas fallecidas o lesionadas. Por su parte, las autoridades de Relaciones Exterior de México no han emitido ningún pronunciamiento sobre el caso, de igual forma la presidente municipal de Cozumel, Juanita Alonso Marrufo no ha revelado detalles sobre lo sucedido.

Ejército venezolano destruye aeronave proveniente de Cozumel, México [Foto: GJ. Domingo Hernández Lárez / X - @dhernandezlarez]

Incluso en la mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la mención sobre este caso paso desapercibida por los medios nacionales.

El mayor general destacó que la FANB “cuenta con la tecnología y personal necesario para proteger” a su país y “responder de inmediato ante cualquier ingreso no autorizado”. “Venezuela es un territorio de paz, donde se combate diariamente contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Para nosotros, la patria es una prioridad indiscutible” , agregó en la publicación.

🔁RT || GJ. @dhernandezlarez: Venezuela no será usada como plataforma del narcotráfico ! Aquí está el Sistema Defensivo Territorial alerta, y reaccionará de manera inmediata ante cualquier intento de invasión a la patria de Bolívar !#FANB #IntegrarEsVencer pic.twitter.com/dd012Ejohh — CEOFANB (@CEOFANBVE) January 26, 2024

Militares mexicanos desmienten versión de Venezuela

Por su parte, Roberto González Piedras, comandante de la Base Aérea Militar (B.A.M No. 4) de la isla de Cozumel, indicó que la aeronave destruida salió de este destino turístico "limpia", descartando parcialmente la presencia o uso como transporte de mercancía ilegal.

Además, aclaró que avión no pertenece a la Isla de las Golondrinas, sino de Belice, el cual hizo escala el miércoles en Cozumel, donde pasó la noche y despegó el jueves, donde horas más tarde fue detectada en espacio aéreo venezolano y posteriormente derribada.

Ejército venezolano destruye aeronave proveniente de Cozumel, México [Foto: Cortesía / Gustavo Villegas]

Con información de Gustavo Villegas, De Peso Quintana Roo, GJ. Domingo Hernández Lárez.