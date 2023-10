Ejidatarios de Chetumal exigen pago de tierras

Integrantes del Ejido Chetumal iniciaron con un plantón permanente frente a las oficinas del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) en la capital del estado, para exigir que se les paguen las 20 hectáreas afectadas por el tramo seis del Tren Maya.

Efraín Regalado Torres, presidente del Comisariado Ejidal de Chetumal, informó que el pago de las tierras afectadas por el paso del Tren Maya se debió de realizar desde febrero de este año, pero hasta la fecha, Saraí Sánchez, representante de la ruta seis del proyecto, los ha ignorado, por lo que desde este lunes decidieron efectuar el plantón en las oficinas de la dependencia federal en Chetumal.

Indicó que en caso de no recibir el pago correspondiente, iniciarán con una huelga de hambre, a pesar de que la mayoría de los manifestantes son personas de la tercera edad, por lo que responsabilizan a Saraí Sánchez de cualquier situación que se presente y afecte la salud de los manifestantes.

Indicó que desde la semana pasada, Saraí Sánchez, representante de la ruta seis del proyecto del Tren Maya ya ni siquiera les contesta las llamadas telefónicas, y hasta ya les impide el acceso a las instalaciones de la dependencia federal.

“Le pedí cita el martes pasado, pero me dijo que no me podía atender, pero que me daba cita el viernes pasado; el pasado viernes, al llegar me dijeron que la licenciada ya se había ido a Tulum”.