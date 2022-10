Ejidatarios de Chiquilá piden a la CFE respuesta sobre indemnización

El próximo domingo, los ejidatarios amenazan con bloquear el tramo carretero a la salida de Kantunilkín, por el rumbo del puerto de Chiquilá, si la Comisión Federal de Electricidad no da una respuesta favorable para el pago de una indemnización por usar tierras de uso común en el proyecto de tendido eléctrico para favorecer a la isla de Holbox con el proyecto de fibra óptica y línea submarina.

Esto fue dado a conocer en una asamblea general de ejidatarios y ahí el presidente del comisariado, Víctor Pech Moo, dio a conocer un informe detallado sobre los trabajos que han realizado con la comisión integrado por un grupo de ejidatarios con la paraestatal y de la asesoría de la Procuraduría Agraria, donde las autoridades dieron el 15 de octubre para dar una respuesta, porque ese día realizarán una asamblea el ejido de Chiquilá con anexo San Ángel, quien tiene un problema similar a la del ejido de Kantunilkín.

Recordó que fue el pasado 29 de septiembre, cuando suspendieron los trabajos y ahí hubo una serie de diferencias con la empresa que ganó la licitación, pero no pasó a mayores porque entendieron que es un problema que hay con la CFE.

De igual forma, dijo que el argumento que ponía la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue a través de un oficio que presentó firmado por el ex presidente del comisariado ejidal, Manuel de Jesús Cauich Oxte, pero ahí se les dio a conocer que no tiene validez porque no fue aprobado en una asamblea general de ejidatarios.

Por su parte, Erika Hernández Marcial, visitadora agraria, reconoció que los ejidatarios están dentro del marco de la ley y el gobierno federal cuenta con un programa de resarcimiento para apoyar a los ejidos que son afectados con sus tierras y citó como ejemplo de ejidos de la zona sur del municipio que fueron afectados con el proyecto del Tren Maya.

(Con información de Raúl Balam)