Ejidatarios de la comunidad de Tepich, municipio de Felipe Carrillo Puerto, cumplieron con su amenaza de bloquear la carretera federal 295, porque el gobierno federal no ha liquidado el saldo de una indemnización por la ampliación de la vía federal.

Desde las primeras horas de ayer miércoles, un total de 647 comuneros se manifestaron con pancartas en mano y colocaron piedras y palos sobre la vía que conecta a Valladolid, Yucatán, con Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Los inconformes advirtieron que no retirarán el bloqueo hasta que exista una respuesta por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT).

“Ya basta de burlas al ejido de Tepich”, “Si no hay solución, sigue el bloqueo”, “No mientas SCT cumple con el saldo de la indemnización”, “No vamos a permitir que nos sigan mintiendo, ya basta, sólo queremos solución”, fueron algunas de las pancartas que se leyeron.

Concepción Ku Kauil, presidente del comisariado ejidal, sostuvo que no aceptarán promesas a medias. Lo que exigen es que se les emita un cheque o un depósito, de lo contrario no van levantar la protesta.

Destacó que el avalúo de sus 52 hectáreas de tierra que fueron utilizados hace décadas para construcción de la carretera, fue de 11 millones 395 pesos, en abril del 2023 se les hizo un adelanto de más de 8.5 millones, con el compromiso de que en dos meses se les pagaría el total, es decir dos millones 400 mil pesos, pero no se ha efectuado.

“Hemos presentando nuestra minuta de exigencia ante la Procuraduría Agraria, con copia a la SICT, pero no hemos tenido respuesta y mientras no lo tengamos, nosotros vamos a seguir con esta manifestación, no queremos afectar a terceras personas, pero no nos dejan opción porque a la buena no se puede”.