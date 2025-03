Ejidatarios ofrecen 12 mil hectáreas cerca de Chichén para proyectos

Un total de 12 mil hectáreas de terrenos ejidales que rodean la zona arqueológica de Chichén Itzá, una de las siete maravillas del mundo, podrán ser sujetas de usufructo con la iniciativa privada para desarrollar proyectos de inversión, dio a conocer el alcalde de Tinum, Evelio Mis Tun.

El munícipe aclaró que las 12 mil hectáreas de terrenos ubicadas en Pisté comisaría de Tinum, no están a la venta, toda vez que los 600 integrantes del Ejido de Pisté han determinado conservarlas, pero ven de manera positiva establecer convenios de usufructo con la iniciativa privada. Precisó que a cada ejidatario le corresponde un promedio de 20 hectáreas.

“En este momento no se han realizado ventas de terrenos, la única que se ha hecho es la que sirvió para el Tren Maya, es el único terreno que se ha proporcionado, pero no se ha vendido, los ejidatarios no quieren que se venda las tierras, pero si hay algún empresario que quiera hacer algún usufructo yo creo que sería interesante porque los ejidatarios van a salir ganando si hay usufructo”, declaró Mis Tun.