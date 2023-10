El actual gobierno debe frenar “venganza” contra el Poder Judicial: Xóchitl Gálvez

La representante nacional del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) frenar la presunta venganza que emprendió contra el Poder Judicial y que se ha materializado con la extinción de los fideicomisos.

Con base en lo que explicó la senadora, se trata de una venganza y no una lucha contra privilegios, debido a que, según su percepción, existe un sobregasto en la obra de la refinería Dos Bocas por parte de la Secretaría de Energía (SE) o los presuntos fraudes de la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), pero eso no es investigado por el gobierno.

“Ojalá se pare esta venganza hacia la Corte (...) creo que, en el fondo, es venganza porque Dos Bocas tiene etiquetados 100 mil millones de pesos en la Secretaría de Energía, ya que se gastaron cerca de 400 mil millones de pesos y ahí no dicen qué pasó, qué pasó con Segalmex”, cuestionó el lunes 23 de octubre.

En relación al tema, durante un encuentro con medios de comunicación, celebró que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, aceptó asistir al Senado de la República para explicar la importancia de los fideicomisos que se pretenden eliminar. “Yo hago votos porque se escuche a la ministra presidenta y corrijamos ese atentado contra los trabajadores”.

Para Xóchitl Gálvez resulta relevante la visita al recinto de Paseo de la Reforma, puesto que todos los senadores podrán conocer a profundidad la utilidad de los fideicomisos, con el fin de respetar los derechos laborales ganados a través de la historia del país, por lo que pidió a Morena escuchar lo que tiene que decir la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal.

Asimismo, recordó su paso por la Dirección General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuando se celebraba el Día del Trabajador Indigenista o el Día de las Madres o el Día del Niño, puesto que se trataban de derechos que habían conquistado los trabajadores de la dependencia.

“Yo lo que quiero que entendamos es que esto es una república, no es una monarquía. Aquí no hay rey, aunque esté en Palacio. Aquí hay tres poderes que tienen los mismos niveles de autonomía y se tienen que respetar”, puntualizó.

Finalmente destacó que no se trata de una conversación sobre la defensa de privilegios, sino de no atentar contra los derechos humanos y laborales de los trabajadores: “Creo que, en este caso, nuestra defensa es a esos derechos, derechos que se han obtenido, avanzando, no se pueden tocar. Los derechos de los trabajadores no se tocan”.

Sin título para no insultar

No somos ni obsoletos ni profanos quienes aún pensamos que en el ámbito de lo jurídico, para fortuna de México, existen y rigen principios de carácter universal que no emanan ni de decretos, ni de ocurrencias, ni de decisiones tomadas en tribuna por integrantes adeptos a la Cuarta Transformación de la Nación; por tanto dichos principios tienen validez en nuestro Derecho Positivo Mexicano.

La antepuesta y contundente afirmación parecerá insulsa y rústica para quienes piensan que los diputados y senadores aplaudidores de las agudezas de Andrés Manuel López Obrador, son unos legisladores omnipotentes dotados de gran poder, elocuencia, sabiduría e influencia, o crean, como los analfabetos, que los legisladores pertenecientes al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pueden lograr todo. Bueno, menos combatir al fenómeno de corrupción que emana de los adentros del Poder Ejecutivo Federal.

Por amplia que sea la esfera de influencia de esos diputados y senadores, es indudable que en el desempeño de sus funciones están obligados por disposición constitucional a ceñirse a ciertos principios generales, de índole axiológico, lo mismo que a un cúmulo de exigencias, impuestos, en gran medida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estos principios los reconoce todo México, aunque, lo pretendan desconocer los integrantes de Morena. Como también nuestra nación reconoce el peligro de que el autor de las ocurrencias no cumpla su encomienda altísima, ni sepa concretar, ni realizar los anhelos de justicia que se requieren en nuestro tiempo.

Lo que esos diputados y legisladores aplaudidores del Poder Ejecutivo Federal no advierten o ignoran es que su poder se somete a los principios de limitación que le impone el Poder Judicial Federal, por disposición expresa e inserta en la Carta de Carranza.

Quien regula jurídicamente la conducta ilegal, impropia, arbitraria o indecente de presidentes, diputados, senadores y/o todo tipo de autoridades, es el Poder Judicial Federal. Para conocimiento de esos indoctos, ese poder no permite ni violaciones, ni ilegalidades que atenten al espíritu y letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Antes de dar por concluidas éstas breves líneas, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, quiere puntualizar que los principios que integran la axiomática de nuestro Pacto Federal son incontrovertibles y evidentes. Por ello no podrán destruir a nuestro Poder Judicial Federal.

Sépanlo ustedes señores ignaros. Por mucho poder que crean tener aquí nos la pelan.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

“No fueron tantos”, dijo AMLO respecto a la cifra de muertos por huracán ‘Otis’, los internautas lo critican en las redes

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la cifra de 27 muertos por el paso del huracán ‘Otis’ en Acapulco, Guerrero, al afirmar que “no fueron tantos” para lo que representó un evento “tan fuerte” como este, lo cual le generó diversas críticas en redes sociales, donde los internautas incluso lo llamaron “miserable”.

El mandatario dijo que son lamentables los fallecimientos; sin embargo, consideró que se tuvo suerte porque “afortunadamente” no se están registrando muchas muertes, a pesar de que el huracán entró como categoría 5 a una zona donde habitan aproximadamente 1 millón de personas, aunque reconoció que aún falta saber sobre las personas reportadas como desaparecidas.

“El número de personas que pierden la vida no debe ser tan significativo, no deja de ser algo cuantitativo, una persona que pierda la vida es algo lamentable, yo sí creo que tuvimos suerte, la naturaleza, el creador, nos protegió aún con la furia del huracán, pues al parecer todavía tenemos que esperar a contar con toda la información sobre las personas desaparecidas, los que ya se confirmó que fallecieron.

“Pero todo indica de que, aun siendo lamentable la pérdida de cualquier persona, no fueron tantos ante un fenómeno tan fuerte, tan impactante, un huracán de categoría 5 que no entra en despoblado, entró por la bahía, donde viven 1 millón de personas, entonces, si muchos daños materiales, pero afortunadamente no estamos registrando muchas pérdidas de vidas humanas”, puntualizó.

López Obrador insistió en que “sí se avisó con tiempo, hay dos elementos que se tiene que tomar en cuenta, uno que está demostrado técnica, científicamente, pueden preguntar si son periodistas profesionales, no tendenciosos ni amargados, pregunten a los centros de control de huracanes si no fue un fenómeno extraordinario, pregunten, que les digan qué antecedentes hay, de cómo se precipita tan rápido.

“Yo estaba pendiente y de repente me empieza a llegar información, estaba pendiente y había reuniones en Acapulco y ya estaba el Plan DN-III, el Plan Marina, pero se hablaba de categoría 3, que podía llegar a categoría 4 y de repente, no, que va a impactar a categoría 5, pero esto como a las 8:00 de la noche, yo puse por eso un tuit como a las 9:00″, puntualizó.

No obstante, las declaraciones del presidente sobre la cifra de muertos, generaron fuertes críticas en redes sociales, donde algunos internautas lo llamaron “miserable” e incluso lo acusaron de haberse pronunciado de manera similar a las personas fallecidas por Covid-19.

Uno de ellos, fue el comunicador Vampipe, quien publicó el video del momento en que el presidente dijo que no fueron tantos los fallecimientos.

Otros usuarios replicaron la frase del presidente y lo acusaron de manipular las cifras de muertos, “para ocultar lo evidente”.

Carta dirigida a los legisladores de Morena

(Tienen caca en el cerebro) Carlos Alazraki

Prólogo dirigido a la Senadora Olga Sánchez de Cordero:

Senadora así como te hemos criticado en Atypical Te Ve por tus incongruencias, hoy me permito felicitarte por tu postura valiente tomada ante el pleno de la Cámara de Senadores el día de antier.

Por fin, vi a una ministra, una ministra en retiro, defendiendo a los trabajadores del Poder Judicial con toda la ética y valor que te conozco.

Ojalá y por lo menos cuando termines el sexenio con tu misma congruencia, termines renunciando de Morena.

Ese mismo deseo se lo mando al senador suplente de Ricardo Monreal que dijo puras verdades el día de antier, también, ante la cámara.

Bien, vamos a la carta.

Detestables congresistas Morenos, no tienen ma…, lo que acaban de hacer a los trabajadores del Poder Judicial, es la vergüenza más grande que el gobierno de Morena o la 4T, ha hecho en sus primeros 5 años de gobierno.

Quitarles los ahorros a esos ejemplares trabajadores mediante sus trucos legislativos, es el colmo de los colmos.

Lo que acaban ustedes de hacer es el robo más grande en la historia.

Literalmente les robaron sus ahorros a estos nobles trabajadores, ratas asquerosas.

Y todo, por el pavor que le tienen a Andrés, y a la vez, el odio que Andrés le tiene a la Suprema Corte.

Con todo y todos, su pavor y odio a la Suprema Corte, no justifican sus idioteces.

Robar, utilizando como argumento la ley, es una vergüenza.

Ustedes saben muy bien la historia, y si no la saben o no se acuerdan, se las refresco.

La historia inició porque Andrés le agarró tirria a la nueva Ministra Presidenta de la Suprema Corte.

La única persona que no se paró al saludo del presidente cuando este llegó, fue justamente la Ministra Presidenta, Norma Piña.

Andrés no acepta que los tres poderes, tengan la misma jerarquía.

A partir de ahí, Andrés se volvió más loco de lo que está y arrancó un plan para desprestigiar al Poder Judicial y a los once Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Inventó que los once ministros ganan 700 mil pesos al mes.

Inventó que los trabajadores de este poder ganan mucho dinero y que por lo tanto había que ajustárselos.

Andrés sabía muy bien, que aunque les robará el dinero a los empleados, sabía que iba a perder cuando el caso llegara justamente a la Suprema Corte.

Ustedes congresistas también lo sabían, que aunque aprobaran esta idiotez, el caso se les iba a revertir y los ahorros de estos empleados se los iban a regresar.

Sabiendo que lo que estaban aprobando era una tranza, de todos modos la aprobaron.

Todo, con dos fines publicitarios:

Desviar la atención del desastre del país que le están dejando a Xóchitl.

Y usar como discurso en la mañanera que los corruptos Ministros rechazaron su robo ordenándoles devolvérselos y así utilizarlo como otro discurso de campaña para que Titina lo utilice como discurso en su nefasta campaña para lograr que la elección de los once ministros sea por voto popular.

Tema que por supuesto Titina nunca lo va a lograr.

Y para terminar, les comunico que los sueldos mensuales de los ministros son de, ¿están sentados?, 207 mil pesos al mes, jamás los 700 mil pesos que dice el mentiroso de Andrés.

Moraleja: ya entienden porque no hay que votar por las tranzas de Morena.

Tras el paso del huracán Otis, Loret de Mola exhibe “negligencia” de AMLO

El periodista Carlos Loret de Mola reaccionó a las críticas en su contra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el miércoles, el mandatario lo llamó corrupto en su conferencia mañanera y lo acusó de mentir sobre que se habían reportado 16 muertos por falta de luz en un hospital de Guerrero, tras el paso del huracán ‘Otis’.

En su programa en Latinus, el periodista criticó que el presidente hablara nuevamente sobre él en La Mañanera, en lugar de informar sobre los trabajos para atender los daños causados por el huracán en Acapulco, exhibiendo la “negligencia” del gobierno ante la situación.

El comunicador consideró que el presidente lo atacó para vengarse por la información que presentó en su programa del miércoles 25 de octubre, sobre que el gobierno federal no alertó a tiempo de la llegada del huracán, provocando que la población quedara desprotegida.

“El presidente dedicó parte de su mañanera a atacarme, ‘Pueden creer que en medio de esta emergencia salió con el cuánto gana Loret? Que deje por un día su obsesión conmigo y se dedique a ser el presidente que México necesita en medio de esta tragedia

“Por estar todo el día instalado en sus venganzas, el presidente se distrae de lo importante. ¿Por qué me atacó? porque le caló hondo el programa de anoche, evidenciamos que el presidente no avisó a tiempo del huracán, que no anunció planes de prevención, que no dedicó un minuto de su mañanera de casi tres horas del martes para advertir que esa noche pegaría el huracán, desde las 3:15 de la madrugada del martes el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que Otis se convertiría en huracán, que iría directo a Acapulco y que habría que extremar precauciones a la población en general. Esto fue antes de la mañanera y el presidente no dijo nada; fue hasta las 8:00 de la noche que puso un tuit, a esa hora, poco podía hacer la gente”, dijo en su noticiero.

Loret de Mola acusó que por ello, el presidente “armó un show” para “esconder la respuesta lenta y tardía” al trasladarse por tierra a Acapulco, a pesar de que los caminos y autopistas hacia Guerrero estaban afectadas.

Destacó que esto ocasionó que el presidente se quedara varado al llegar a Chilpancingo y tuviera que ser ayudado por militares, convirtiéndose “en el damnificado VIP”.

“Entonces, para esconder esta respuesta lenta y tardía armó un show para llegar a la zona, salió a las 10:30 de la mañana del Palacio Nacional y decidió irse por tierra a pesar de que todos sabíamos que los caminos de la autopista Del Sol estaban dañados; evidentemente en un punto se tuvo que bajar y al buscar alternativas se quedó atascado en el lodo, en un camino entre Chilpancingo y Acapulco.

“(...) Recorre en el jeep militar apenas unos cuantos metros y se queda atorado en el lodo, o sea el que iba a rescatar se volvió damnificado y entonces en vez de que los elementos del Ejército se concentraran en ayudar a la población afectada tuvieron que ayudar al presidente, al damnificado VIP”, puntualizó.

Aseguró que “hasta el momento no hay videos” en los que se vea al presidente caminar por las calles y caminos de Guerrero para llegar a Acapulco, tras quedar varado y cuestionó cómo fue su trasladado de regreso a la Ciudad de México.

“Lo siguiente que se supo es que sí, con contratiempos, ofreció su mañanera en Palacio Nacional en la Ciudad de México, ¿Por qué no agarró un helicóptero?, el presidente frecuentemente los usa, cuando finalmente llegó a Acapulco estuvo un ratito y se regresó en una aeronave, si no hubiera llegado a tiempo”, señaló.

Aclaró que contrario a las acusaciones del presidente, Latinus no informó que había 16 personas muertas por falta de luz en un hospital, sino que se trató de una denuncia emitida por trabajadores del IMSS, la cual fue desmentida por el titular de ese organismo, lo cual también publicó el medio de comunicación.

“El presidente dijo que yo aseguré que había 16 personas muertas en un hospital y que no era cierto, una mentira más del presidente. Lo que informamos es que personal médico del IMSS denunció que había 16 muertos en un hospital por falta de luz e inmediatamente informamos que el director del IMSS no respaldaba esta versión, es decir, presentamos las dos partes, la denuncia de los médicos del IMSS y la respuesta del director, pero ya sabe las obsesiones del presidente”, concluyó.

¡Fuera máscaras!

El litigio es una labor profesional muy complicada. Pero al propio tiempo, contiene un enorme poder de atracción, es fascinante. El Derecho permite al postulante hacer valer un punto de vista diferente a los estatutos de arbitrariedad, ilegalidad y no jurídicos que sostienen órganos de indignidad, mal llamados en infinidad de ocasiones de procuración e impartición de justicia y no es por casualidad, es por desconocimiento o corrupción en la aplicación de la ley, la cual dicen administrar.

El compromiso unilateral del abogado penalista litigante, que es a la vez promesa de encontrar justicia, ha servido a México para destapar muchas cloacas de corrupción, ha servido a la justicia para obtener cosas importantes, cosas justas, cosas dignas.

Desde la palestra de actuación de abogados postulantes, desde esa acción como arma eficaz para derribar resistencias para obtener justicia, se ha constituido en múltiples ocasiones la llave que abre la puerta a fin de desenmascarar a funcionarios del entorno de procuración e impartición de justicia que se dicen y creen ser “decentes”. ¡Cuántas “virtudes” se han derrumbado ante el correcto actuar de esa abogacía litigante!

Claro que esos indignos desenmascarados procesaban y procuraban justicia al son de los tiempos políticos, al son que les marcaba el recibir prebendas y el cual privó a la justicia de ser eso: Justicia.

Esas pautas que marcaba la política convertían en dignos a los indignos. Se les reducía para no cumplir su palabra empeñada de respetar y hacer respetar a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para lo único que servían y sirven esas togas de indignidad era y es para poder recibir denarios y, en su caso nombramientos de mayor jerarquía en el cargo que ocupan u ocupaban.

Esas supuestas togas de “santidad”, mejor llamadas de indignidad, dejaron a su paso innumerables injusticias.

Lo que es extraordinariamente singular es que Andrés Manuel López Obrador en su calidad de Primer Magistrado de la Nación, siga sin cumplir esa limpieza prometida en nuestros santuarios de justicia, no ha podido liberarlos de la corrupción: la realidad es que la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, sigue en espera de que esos togados “decentes” sin serlo, sean evidenciados como lo que son: unos corruptos.

Muy a propósito de esa corrupción la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, anuncia que en la Fiscalía General de la República hay corrupción y en la Suprema Corte de Justicia, también la hay, en razón a que existen dos máscaras que dicen impartir justicia para México, togas que bien merecen ser desenmascaradas por corruptas.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

“Acapulco será el Ayotzinapa de la 4T”: Sandra Cuevas

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, comparó la gravedad de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa con el desastre causado por el huracán Otis, debido a la respuesta del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Afirmó que la reacción ante la llegada del huracán Otis de categoría 5, no fue la adecuada y que sus efectos se pudieron prevenir siguiendo un protocolo.

“Acapulco será el Ayotzinapa de la 4T. Hemos visto en estos últimos días la tragedia, el dolor que están pasando nuestros hermanos guerrerenses y esto no sólo se debe a un desastre natural, se debe a la incompetencia e indolencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como de las autoridades de Morena locales que no han sabido cómo actuar ante este desastre natural.

Ni siquiera tuvieron los protocolos de actuación para poder evitar muertes, para poder evitar lo que ahorita están padeciendo ahorita nuestros hermanos guerrerenses”, declaró en un video compartido en la red social X.

No obstante, lo que le causó más indignación a Sandra Cuevas fue la petición que López Obrador hizo la mañana de este 27 de octubre, de evitar viajar a Acapulco para entregar directamente los víveres para los damnificados, para no saturar las carreteras. Asimismo, el presidente exhortó a la población a permitir que la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se hagan cargo.

La alcaldesa acusó al mandatario nacional de “capitalizar” el dolor de los mexicanos afectados por el huracán Otis para hacer política, en lugar de gobernar y unir al país. Sumado a ello le preguntó cuál es su autoridad para decidir quiénes pueden viajar a Guerrero para auxiliar a los damnificados.

“Presidente Andrés Manuel López Obrador, yo vuelvo a preguntar con mucho respeto, ¿quién es usted para decirnos a los mexicanos cuándo podemos entrar a una entidad, a otro estado y cuándo no podemos hacerlo”, ¿quién es usted para decirnos cuándo ayudar y cuándo no ayudar a alguien que está en desgracia?”, cuestionó.

Sin embargo, Cuevas advirtió que la sociedad civil organizada no se detendrá para llegar hasta las comunidades arrasadas por el ciclón, incluso en contra de la voluntad de AMLO.

“Ahora también quiere quitarle algo más a los mexicanos: ser empáticos, ser solidarios. Usted no puede quitarle la magia a los mexicanos, usted no puede apagar la luz de los mexicanos; nosotros vamos a llegar a las zonas más afectadas de Guerrero”, sentenció.

A los habitantes de Guerrero afectados y empresarios del sector turístico les aseguró que la ciudadanía nos lo dejará solos. Sus palabras fueron: “Ustedes no están solos, tienen a un México que está de pie, a un México que quiere ver al lugar más hermoso que pueda tener este país y uno de los lugares del mundo, quiere ver a Acapulco renacer”.

CFE pierde 1,567 millones de pesos en tercer trimestre

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó pérdidas por mil 567 millones de pesos durante el tercer trimestre, lo que representó su menor nivel para un periodo similar en los últimos 4 años, según el reporte que la empresa entregó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Las pérdidas económicas de CFE para un tercer trimestre han navegado en ‘números rojos’ desde 2020.

En 2019, al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la empresa energética todavía reportó utilidades por 3 mil 214 millones de pesos. La historia cambió en 2020 con pérdidas de 46 mil 127 millones de pesos; en 2021, los números rojos fueron de 14 mil 780 millones de pesos, mientras que en 2022, las pérdidas se ubicaron en 50 mil 671 millones de pesos.

A pesar de los números negativos observados entre julio y septiembre, la CFE reportó ‘números verdes’ en el acumulado del año, al registrar utilidades por 86 mil 226 millones de pesos entre enero y septiembre.

Efecto nearshoring en las finanzas de la CFE.

La empresa detalló que obtuvo ingresos por 502 mil 453 millones de pesos en los primeros nueve meses del año, derivados en gran medida por el nearshoring.

“Esto se atribuye, principalmente, al crecimiento de los ingresos por venta de energía en 11.2%, lo que representa 37 mil 091 millones de pesos adicionales por este concepto, derivado de una mayor demanda de energía por 7 mil 185 gigavatio-hora en los sectores doméstico, industrial y agrícola, derivado en gran medida al fenómeno del nearshoring”, detalló la CFE.

Agregó que durante 2023, se ha observado un creciente número de empresas que están relocalizando sus inversiones en México, principalmente en el sector de las manufacturas, pero también en otras actividades comerciales y de servicios.

CFE reduce sus costos de operación.

El reporte de la empresa productiva del Estado reveló que en lo que va de 2023, los costos de operación de la CFE se ubicaron en 406 mil 949 millones de pesos, lo que representó una reducción de 14.1% anual.

“Este resultado obedece, fundamentalmente, a un decremento en el costo de los combustibles en 29.1% con relación al mismo periodo del año anterior, derivado del ajuste observado en el precio del gas natural a nivel internacional”, dijo.

Con las ganancias observadas entre enero y septiembre del presente año, la CFE pretende compensar parcialmente las pérdidas registradas en años anteriores, ocasionadas por la pandemia de Covid-19; la tormenta polar ártica de Texas en febrero de 2021, y el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Debilitar al Poder Judicial es proteger al crimen organizado: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez aseguró que debilitar al Poder Judicial significa proteger y fortalecer a la delincuencia y al crimen organizado.

La senadora panista, en un video, criticó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulse la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. “Este gobierno está violando los derechos humanos laborales. Cuando no hay justicia, todos perdemos. Este gobierno se lleva el dinero para que no te hagan justicia. Debilitar el sistema de justicia significa proteger y fortalecer a la delincuencia y al crimen organizado”, soltó.

En otro tema y tras asistir al segundo informe de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, Xóchitl demandó a los dirigentes del PAN, PRI y PRD que el método de selección del candidato del Frente para la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México garantice equidad a los contendientes.

Dijo que el objetivo es que quien sea el abanderado del Frente en la capital sea el perfil que “tenga más posibilidades de ganar” y “sea más competitivo”.

La panista Lía Limón anunció que solicitará licencia al Congreso de la Ciudad de México en los próximos días como alcaldesa de Álvaro Obregón para buscar ser la candidata del Frente Amplio por México a la Jefatura de Gobierno de la capital.

“Quiero ser jefa de gobierno, quiero rescatar a la ciudad, gobernar para todos tal como lo hemos hecho en Álvaro Obregón, quiero que los chilangos tengan un gobierno que vea por sus derechos, porque merecen más”, dijo la alcaldesa.

El Poder Judicial “no es oposición política ni adversario”, sino que “defiende la Constitución e imparte justicia”: Norma Piña

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, dejó ver nuevamente su respaldo a los trabajadores del Poder Judicial que protestaron el fin de semana en contra de la extinción de fideicomisos y lanzó un contundente llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales.

Durante la sesión de este lunes en el Pleno de la Suprema Corte, la ministra presidenta, quien también es presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) - máximo órgano judicial del país - defendió las protestas de los trabajadores ante la extinción de los fideicomisos.

En su posicionamiento, el cual leyó ante las 10 ministras y ministros, Piña Hernández señaló que si bien su primer compromiso, como juzgadores, es ante la Constitución, no se puede dejar de lado la voz de la gente y el clamor social.

“Nuestro deber, como siempre lo he sostenido, también es ser empáticos, eficaces, eficientes y actuar con todas las herramientas que nos da nuestro ordenamiento jurídico para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, indicó.

Norma Piña Hernández hizo un llamado a la unidad del Poder Judicial ante la posible vulneración de los derechos de las personas, pues “la impartición de justicia no puede retrasarse indefinidamente ni detenerse en su totalidad”.

Añadió que la población es la mayor beneficiaria del trabajo judicial, por lo que se solidarizó con el personal del Poder Judicial de la Federación a quienes consideró indispensables en la labor diaria, sin que ello los limite a ser únicamente un “capital humano de este poder del Estado”.

Fue entonces que Norma Piña hizo un llamado a los otros poderes de la Unión, al Ejecutivo liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Legislativo, conformado por la Cámara de Diputados y el Senado de la república, para que se entienda que el Poder Judicial “no es oposición política ni adversario”, sino que “defiende la Constitución e imparte justicia”.

La ministra presidenta de la Corte apuntó que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino que se trata de un derecho de todas las personas, pues es un principio que garantiza una adecuada impartición de justicia.

“La separación de poderes es esencial para el buen funcionamiento de una democracia, pero es también síntoma de una buena salud republicana”, señaló la ministra.

Ramón Antonio Torres Morales, el chef particular de AMLO y que es ‘muy bien pagado’ ¿Y la austeridad?

Lo contrataron para hacer labores de seguridad y ahora ya es director de área en presidencia

Con apenas 34 años y totalmente fuera del ojo público, juega un papel fundamental en la vida del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Su nombre es Ramón Antonio Torres Morales, oriundo de Macuspana, Tabasco, y cobra al mes 62 mil pesos porque está registrado como director de área en el organigrama de presidencia.

De acuerdo a una investigación periodística, el chef fue contratado como cuerpo de seguridad para labores de supervisión en el área comandada por Laura González Nieto, la secretaria particular del mandatario mexicano, sin embargo, seis meses después fue reasignado como director de área en la Secretaría Particular de presidencia.

El reportaje de Latinus reveló que este joven que desde hace cinco años sería el chef privado de AMLO, aunque en un inicio fue contratado para otras actividades. Además, basándose en las filtraciones de Guacamaya Leaks, dicho medio señala que el joven tabasqueño cuenta con el privilegio de transporte militar y es muy cercano tanto al mandatario como a sus hijos.

En el organigrama de presidencia no es el único chef, puesto que también se encontraría Giogia Zoppi Dragonne, una gastrónoma de profesión, egresada de la Superior de Gastronomía, pero que se encuentra como subdirectora de área desde el año 2020.

¿Quién es el chef del presidente mexicano?

Ramón Antonio es gastrónomo de profesión egresado del Instituto de Estudios Universitarios de Tabasco y cuando no trabaja con el presidente, ofrece sus servicios particulares de catering, además es chef en el prestigioso restaurante Manglar de la Ciudad de México.

Con base en una reseña de Marco Beteta, se puede conocer que el menú del restaurante antes mencionado fue diseñado por Ramón Antonio Torres; sin embargo, cuenta con colaboraciones de otros chef como Alam Méndez o David Centina, puesto que tiene influencias del litoral mexicano, con especial influencia en las comunidades tabasqueñas y chiapanecas.

Antes de trabajar con el titular del Ejecutivo Federal, se ostentaba como chef privado para la clase política del estado de Tabasco entre 2011 y 2012, según se puede leer en el portal de Expo Diseño, además de ser asesor de restaurantes.

En 2010 ganó el primer lugar de La Copa Nacional de Cocina y Repostería Manolo Nájera, celebrado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; además, ha fungido como docente y organizador de eventos gastronómicos en el estado de Tabasco y es locutor de un programa de radio en Sintonía UTTAB.

En 2014 inició su proyecto de investigación sobre la gastronomía tabasqueña; no obstante, actualmente se encontraría desarrollando su propio trabajo conocido como Proyecto Signature (Cocina & Investigación), en donde desarrolla conceptos de cocina mexicana, especialmente en el campo de la investigación, catering y asesorías.

Además, en 2016 fue acreedor a la medalla Ricardo Muñoz Zurita como Joven Investigador de la Cocina Mexicana, lo que a la postre le permitió redactar un texto sobre Cocina Indígena y Tradicional Tabasqueña.

Presidencia dio a conocer gastos en comida en 2019.

En el 2019 se dio a conocer que, durante el primer mes de administración del político tabasqueño, se habían gastado 941 mil pesos para productos como café, refrescos, galletas y alimentos de “alta calidad”.

De acuerdo a documentos a los que tuvo acceso Publimetro, el servicio no sólo era para el mandatario mexicano, sino para el servicio de comedor de Palacio Nacional, especialmente para personal adscrito a la Oficina de la Presidencia de la República, alrededor de 600 personas.

El principal proveedor era Pigudi Gastronómico, empresa a cargo de Gustavo Rodríguez Yáñez, la cual también trabajaba con el ejecutivo durante la presidencia de Enrique Peña Nieto o con el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, en el 2006.

Aumentan recursos para el campo, pero no en programas que fomentan la productividad: Especialistas

Para el 2024, el campo mexicano enfrentará varios retos, entre ellos hacer rendir el presupuesto asignado por el Ejecutivo Federal para el sector en medio de la fuerte sequía que enfrentan varios estados del país, aunado con una inflación que aún se mantiene en niveles altos.

Cabe señalar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 (PEF) que será aprobado de manera general por el Congreso de la Unión en próximos días, asigna 74,110 millones de pesos para el Ramo 08 (Agricultura y Desarrollo Rural), monto superior de 3,581 millones respecto a 2023, lo que representa un crecimiento de 5.08%.

Asimismo, se contempla que el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), tenga un presupuesto de 440,594 millones pesos, lo que representa un incremento de 9.02% con respecto al aprobado en 2023, si bien se trata de incrementos destinados al campo, especialistas aseguran que las vertientes a las cuales se les otorgó mayores recursos no fomentan la productividad del sector.

PEC, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable es una herramienta que ayuda a entender la manera en la que el gobierno atiende las políticas públicas en materia de desarrollo rural.

En un análisis del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas (GCMA), se explica que la evaluación del gasto por vertiente del PEC tiene un componente social-asistencial muy alto debido a la carga de los programas de pensiones para adultos mayores (cabe recordar que el 46% de la población rural tiene más de 60 años), el programa de sembrando vida, y los programas de abasto rural de Diconsa y Liconsa.

Señalan que la vertiente de infraestructura tiene un incremento sustancial pero no en caminos rurales o infraestructura hídrica, sino en el gasto que les transfiere a los municipios y que existe mucha opacidad sobre el destino.

“Las vertientes salud y educación que tienen poco impacto en el desarrollo nacional. El 36% de la vertiente educación se origina en la entrega de las becas del Bienestar Benito Juárez”, se explica.

“El PEF tiene un componente asistencialista, que se incrementa en 115,000 millones de pesos. La respuesta del ejecutivo a la coyuntura no genera las bases para elevar la productividad con baja inflación”, advierte GCMA.

Sader. En cuanto al presupuesto asignado a la Sader, los especialistas señalan que muestra una orientación hacia el gasto asistencial contra el gasto productivo.

De acuerdo con un análisis del centro de investigación de Fundar, se observa que en tres de los programas presupuestarios de la Sader se concentraría el 62.45% del total del ramo: Fertilizantes, Producción para el Bienestar y Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos. Los once programas restantes ejercerán 37.55% del total del ramo.

“El programa de actividades de apoyo administrativo será el único que tendrá un incremento significativo, de 7.27%, mientras que el programa Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera tendrá una reducción de 4.20%, es decir, 82.6 millones de pesos menos, lo que pone en riesgo la compilación de información que permita optimizar la aplicación de los programas principales, como el de fertilizantes, producción para el bienestar y precios de garantía”.

Presidentito y priista de corazón: calificativo que da Fox a AMLO

Vicente Fox, ex presidente de la República, calificó a Andrés Manuel López Obrador como "presidentito y priista de corazón", y consideró que Xóchitl Gálvez como "un milagro del cielo" para el país ante el desastre y corrupción que enarbola el tabasqueño.

Al participar en el “Foro América Libre, Unidos por la Democracia”, besó la mano de Xóchitl Gálvez, virtual candidata del Frente Va por México y dijo que "cayó como milagro del cielo" en la contienda por la Presidencia de la República 2024.

De López Obrador indicó que es "monumental la cantidad de dinero que este presidentito, tan pequeñito que tenemos haya transferido estas cantidades monumentales para tener, de alguna manera, compradas las consciencias ya de 30 millones de mexicanos, somos un padrón de 95 millones, entonces la tercera parte está comprada de ante mano. Tenemos que luchar contra eso”.

“Este gobierno es la repetición exacta de lo que fuera el PRI. Es más, él, López es un priista de corazón, no más que ahora anda acá buscando chamba, poder y dinero, que ya mucho se ha robado en estos cinco años de gobierno”, apuntó.

Llamó al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, que deje de solapar a Andrés Manuel López Obrador.

"A ese Ejército que es de todos los mexicanos, le hago un llamado para que cumpla con su responsabilidad constitucional que es servir a México y garantizar la seguridad interna y nada de eso ha pasado con este comandante en Jefe que está dirigiendo las fuerzas armadas", concluyó.

Una mentira es como una bola de nieve, cuanto más rueda, más grande se vuelve

Es momento de hacer hincapié con respecto a las mentiras que este señor inventa, así como de los escenarios de odio, venganza y todo lo que ha creado, porque ya no es posible que esto siga pasando, lamentablemente el señor tiene complejo de rey o de príncipe y con ello se ha burlado de todo y de todos, por lo que se pronostica que no importa cuando dinero haya robado, y siga robando, al igual que toda la mierda que han hecho todos sus amiguitos y socios, eso no lo va a eximir del nivel de culpabilidad que tiene, al haber distorsionado y tratado de acabar con la República Mexicana y los Tres Poderes de la Unión.

A estas alturas, seguramente ya tiene una casa en La Habana, otra en Venezuela y otra en Colombia, donde lo reciben como todo un señor, después de haber recibido el “regalo” de casi un millón de barriles de petróleo, países que no son más que hoyos negros en el firmamento, ya que es donde se ha ido todo lo que significa humanidad, respeto, dignidad y garantías, todo esto que ha sido truncado por esta bola de asesinos, narcotraficantes y delincuentes, a quienes realmente no podemos insultar a sus madres, porque creemos que si sus madres hubieran sabido que tipo de gentes iban a ser, mejor los hubieran abortado.

Por ahora lo importante es que todos los mexicanos abortemos a todas estas personas, ya que sólo nos han querido arrastrar hacia la ruina, es por ello que esperamos que las fuerzas armadas cumplan con su cometido, le deseamos al Secretario de la Defensa que reflexione en cuál es su verdadera labor, para que defienda los intereses y la defensa de los mexicanos, no la de psicópatas narcisistas que están en evidente decadencia por la mala función de sus neuronas, que desde la “muerte accidental” de su hermano, lo que no quedó muy claro, hasta la fecha todo ha sido mentira tras mentira y una historia de asociaciones delictuosas, de odios y de venganzas.

Es por ello necesario que todos los que están a favor de la república voten, pero voten a este señor y a toda la bola de incultos que no han hecho nada más que mentir, robar y creer que porque fueron nombrados diputados y senadores, tienen el derecho de pisotear los derechos y principios de los mexicanos, pero está demostrado que estas gentes nacieron, crecieron y se desarrollaron en la mediocridad, pero ha llegado el momento de decir ¡basta!

Cómo ejemplo tenemos el paso del huracán Otis en Acapulco, aquí la pregunta es ¿por qué no agarró un helicóptero para viajar hacia allá, tal como lo hace en todas sus giras?, él no tenía que llegar de la manera que lo hizo, que igual no llegó totalmente y después se regresó.

En fin, más y más mentiras, esto ya demuestra a una persona con problemas mentales y con ello se entiende que esto es una aberración, pero veremos que lo que será, será y el pueblo tendrá que reaccionar o será condenado a ser una bola de esclavos limpia traseros, como lo son esta bola de desgraciados.

Que Dios bendiga a México y a los buenos mexicanos, ya que nuestro país ha estado en peores circunstancias, pero que gracias a la honorabilidad de gente correcta y digna, hemos salido adelante en otras épocas.

Ya será pronto cuando veremos que la verdad y la realidad vuelvan a brillar otra vez, a través de la democracia y con el apoyo de todos, para que nos permitan quitar del mapa a estos pseudo políticos y ponerlos en el banco de los acusados, para que asuman sus responsabilidades, y en caso de que hayan traicionado al país, sean fusilados porque es lo que normalmente se hace con los enemigos y los traidores del país.

Y que los que votaron por “una nueva administración” o este señor, deben estar muy contentos de los resultados que están viendo, pero esperamos que en sus sueños vean la pesadilla en la que convirtieron la vida de todos los mexicanos.

Esperemos que se sientan orgullosos de sus decisiones, ya que con ello lograron obtener un gobierno de odio, de incompetencia y de mediocridad, pasando por ello a ser parte de los autores del desastre más grande de la historia de México, esto es algo que realmente nos da pena y lastima.

