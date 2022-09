El adoctrinamiento desata una serie de connotaciones negativas

Es de llamar la atención, la adoctrinación, estilo comunista, que quieren hacer con la educación en México, algo que no debe suceder, ¡cómo se atreven! cómo es que no tienen capacidad de reflexión los que quieren hacer esto, es un atentado contra los niños y la juventud, por lo que no puede ser aceptada.

¿Qué es el adoctrinamiento?

Transmitir una doctrina significa que una persona está tratando de inculcar a otra una serie de valores, ideas, formas de pensar e incluso de actuar. Como seres sociales que somos, este es un fenómeno que inevitablemente se da en muchas de nuestras interacciones, especialmente con las personas más cercanas.

Sería bueno cuestionar quién es más “traidor a la patria”, si los que son acusados injustamente o aquellos que desean determinar seguir los objetivos de organizaciones internacionales, objetivos que son ajenos a los valores de nuestro país, tratando de imponer ideologías comunistas y socialistas, provenientes del extranjero y con fines dictatoriales.

Lo que pretende este dictador es sumir a las nuevas generaciones en la mediocridad, en la incultura, en la ignorancia, en el adoctrinamiento comunista como lo viven Venezuela, Cuba, Nicaragua y muchos países más, donde a temprana edad empiezan a ser adoctrinados con una serie de ocurrencias ideológicas.

Lo único que buscan es destruir otro sistema, que es el educativo, tal como lo hicieron ya con el de salud y el social.

En negativo es como han ido aumentando su curriculum, muchos miembros de Morena

Para muchos es sabida la existencia de antecedentes negativos que ya vienen arrastrando, casi todas, las corcholatas de este partido, desde actos delictivos hasta asociaciones delictuosas, ya que esta bola de bichos raros, solo se han estado dedicando a hacer cosas destructivas.

Y para muestra, basta un botón, he aquí algunos ejemplos de lo que no han hecho bien y que en muchos casos aún no hay respuestas:

En 2020 Inundación en Tabasco: La población se vio nuevamente afectada por dos grandes inundaciones en menos de 30 días.

Las inundaciones ocasionadas por el frente frío número 4 y el aumento del desfogue de la presa Peñitas de más de 1750m3/s, obligó al Gobierno del Estado a emitir el 2 de octubre una Declaratoria de Emergencia que incluía a los 17 municipios de la entidad en el acuerdo 3568 publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Ante los señalamientos del gobierno del estado, la CFE tuvo que aceptar su responsabilidad por la inundación de grandes extensiones en el estado por su mal manejo de las presas.

El 30 de octubre, a causa de las lluvias extraordinarias que provocaron los frentes fríos 4, 9 y 11 Tapijulapa se inundó súbitamente, el agua llegó a dos metros de tirante, debido a los desbordamientos de los ríos Amatán y Oxolotán. En cuestión de horas, ese torrente impactó los afluentes aledaños a la capital. La noche del viernes, el agua del río inundó las cabeceras municipales de Macuspana y Jalapa, donde el tirante de agua alcanzó hasta un metro de altura en sus calles.

Se registraron 800 mil personas afectadas, 200 mil 400 viviendas, 10 personas fallecidas, 511 escuelas dañadas, 2 mil 59 kilómetros de carretera estatal y municipal con daños, según el informe de Protección Civil.

En la gestión de Sheinbaum al frente de Tlalpan, tuvo una calificación reprobatoria al frente de la delegación Tlalpan por parte de los habitantes de esa demarcación, al ser evaluada con un 4.16 de calificación en una escala del uno al 10, de acuerdo con una encuesta levantada por El Universaldel 25 al 27 de octubre de 2018.

La actuación de Sheinbaum Pardo durante el sismo del 19 de septiembre, sobre todo en lo relativo al caso del colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 26 personasy se detectaron diversas anomalías

A más de tres años de que Sheinbaum asumió como Jefa de Gobierno, todavía predominan las promesas ante los índices de pobreza, desempleo y violencia, principalmente.

En seguridad, violencia familiar, el fraude y el robo son los delitos con mayor incidencia delictiva y lamentablemente en materia de feminicidio somos un país muy peligroso en este renglón a nivel internacional.

Las fallas persistentes en el suministro de agua potable, la infraestructura y el transporte público.

Somos una Ciudad con altos índices de inseguridad, desempleo, desigualdad y falta de oportunidades.

Somos una Ciudad con altos índices de inseguridad, desempleo, desigualdad y falta de oportunidades. Se registra aparatoso accidente en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, se derrumbó un tramo de la estructura entre las estaciones Olivos y Tezonco, en ambas direcciones y cayó un tren que viajaba en dirección a la terminal de Tláhuac.

De Marcelo Ebrard, se dice, que cuando fue Regente de la ciudad, sacó varios juegos de placas y de taxis, pero nunca se comprobó que hubiera registro de los ingresos del dinero al departamento del Distrito.

Indicó que se legalizarían alrededor de 22 mil autos que prestan servicio de taxis. Modelos 2000 y anteriores tendrían que ser sustituidos por vehículos nuevos, lo que garantizaría la no existencia de más taxis piratas.

Más de los casos de corrupción que se han presentado en lo que va del presente sexenio:

Triangulación de dinero de Conade

Ana Guevara, de la Dirección General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y tres empresas, en complicidad con las federaciones deportivas, fueron utilizadas para triangular los recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y financiar con sobreprecios los viajes a campamentos y competencias.

En febrero de 2020, una auditoría del Órgano Interno de la Secretaría de la Función Pública reportó el mecanismo mediante el cual un grupo de servidores públicos desvió en 2019 recursos federales del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. La revisión revela que el dinero del fondo fue comprobado con documentación “alterada, apócrifa y carente de validez fiscal” y que los recursos públicos fueron triangulados mediante empresas que facturaron a sobreprecio la realización de eventos deportivos, reveló una investigación de la revista Proceso.

Las casas de Manuel Bartlett

En agosto de 2019, una investigación periodística reveló que desde que dejó el gobierno de Puebla y se convirtió al lopezobradorismo, Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, ha amasado, en familia, una fortuna que no parece corresponder con los ingresos de alguien que ha dedicado su vida a la política. Señalaron que en los últimos 18 años Manuel Bartlett, su pareja, e hijos, han construido un imperio inmobiliario con 23 lujosas casas ubicadas en las zonas más caras del valle de México: Las Lomas, Polanco, Tecamachalco, la colonia Roma y la “milla de oro” en el Paseo de la Reforma.

La SFP investigó el caso y determinó que, de la revisión exhaustiva de sus declaraciones patrimoniales, se concluyó que no tenía la obligación de declarar los bienes inmuebles a los que se hace mención en las distintas denuncias presentadas porque no son de su propiedad.

El ex delegado Carlos Lomelí y sus negocios en el sector salud

En junio de 2019, el (ahora ex) delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños fue señalado de ser el eje detrás de una red de empresas farmacéuticas que venden a gobiernos y que buscaba ser contratista de la administración de Andrés Manuel López Obrador en la mega licitación de medicinas que convocó la oficial mayor de Hacienda y Crédito Público. Además, fue denunciado de ser el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el ex funcionario solo reconoce como propias 4 de esas compañías.

Lomelí Bolaños, renunció a su cargo y lo anunció él mismo en su cuenta de Twitter. Los Laboratorios Solfran y Lomedic, empresas de Carlos Lomelí, fueron inhabilitadas por dos años y seis meses.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que tenía siete investigaciones abiertas contra Lomelí y adelantó que existían indicios de que incurrió en conductas irregulares, por lo que podría ser sancionado.

El IMSS compra a empresa sancionada

En abril de 2020 el gobierno federal siguió un inusual procedimiento exprés, de apenas cuatro días, para asignar directamente un contrato por 93 millones de dólares a un proveedor que desde hacía años estaba acusado de fraude, sobornos e incumplimiento. La empresa Levanting Global Servicios presentó una propuesta al IMSS para venderle hasta 3,000 ventiladores pulmonares. Ese mismo día la institución respondió que era viable asignarle el contrato y dos días después, formalizó la adjudicación. La empresa expidió ese día una factura para cobrar 660 millones de pesos de adelanto, pese a que el contrato se formalizó hasta el día siguiente. La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el dueño de esa empresa era Baldemar Pérez Ríos, un empresario guanajuatense residente en Houston que había sido sentenciado por fraude bursátil en Estados Unidos y por falsificación de documentos e incumplimiento de contratos en Pemex y en la CFE. Señaló que Baldemar Pérez fue investigado por la Función Pública por tejer una red de 30 “empresas fantasmas” con las que se hizo de contratos millonarios con Pemex entre los años 2000 y 2010, además de haber sido acusado de sobornar a funcionarios.

Los negocios del hijo de Manuel Bartlett con el IMSS

El 30 de abril del 2020 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) celebró un contrato con León Manuel Bartlett Díaz, hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, para la adquisición de 20 ventiladores para uso en el tratamiento de pacientes con afecciones en sistema respiratorio y en estado crítico. La institución pagaría 1. 5 millones de pesos cada uno, los más caros de cuantos había comprado la Federación hasta el 1 de mayo.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que cuenta con más de siete líneas de investigación abiertas sobre ese asunto y que las diligencias y visitas de verificación e inspección iniciaron desde el 1 de mayo con lo que ya se contaba con los elementos para los procedimientos de asignación de la sanción correspondiente por presuntas irregularidades.

En tanto el IMSS informó que levantó un acta de rechazo para devolver los 20 ventiladores. Explico que luego de una revisión física, detectó que los ventiladores no contaban con pantalla táctil, es decir no cumplían con los requerimientos funcionales acordados, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicada en mayo de 2020.

La casa de campaña de AMLO

En mayo de 2010 una investigación periodística reveló que la casona de Chihuahua 216, en la colonia Roma de la Ciudad de México, la cual funcionó como casa de campaña y luego del gobierno de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador, es parte de la red de propiedades, empresas e intereses del grupo encabezado por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz. El periodista Carlos Loret de Mora difundió que cuando fue usada por el ahora presidente de la República, esa casa era de Jesús González Torres, un político que ha trabajado dese hace 49 años con Bartlett y que es socio de su hijo León Manuel Bartlett Ávila.

Hermano de titular de la SFP, acusado de proselitismo con programas sociales

Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y delegado del gobierno federal en Guerrero, fue señalado de utilizar los programas sociales del gobierno federal, para construir su candidatura a la gubernatura del estado.

En un video que circuló en redes sociales y portales de medios de comunicación se escucha cómo durante un evento de entrega de apoyos a comunidades el orador hace énfasis en que se aprendan el nombre del funcionario.

El propio señalado presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Guerrero para que se investigue el hecho. Posteriormente el diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, denunció ante la Secretaría de la Función Pública que el Sandoval hace uso “reincidente de recursos públicos y programas sociales con fines político-electorales.

El gobierno prefiere las adjudicaciones directas

Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal se establece que las adjudicaciones directas estarían prohibidas durante el sexenio del presidente López Obrador su administración ha abusado de esta forma de comprar. De acuerdo con MCCI, al cierre de julio de 2020, la base de datos de Compranet contiene información sobre 84,372 procedimientos. De estos, 65,156 han sido entregados por vía de la adjudicación directa, equivalentes al 77.2% del total, mientras que la licitación pública ha sido utilizada 10,786 veces, es decir, el 12.8% de las ocasiones.

En fin, muchos de estos y otros más, todos tienen antecedentes negativos que no corresponden con las frases que tanto proclama el presidente como en el caso de “Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie” es mejor hacerse que no vemos, “No le vamos a fallar al pueblo de México” pero tampoco a cumplir; “No vamos a ocultar nada, no vamos a ser tapadera de nadie” sólo de los miembros de la familia, “No se va a tirar un solo árbol” uno no, muchos, “Son tiempos de canallas”, así es lo que estamos viendo, todas estas frases huecas que son como él que las dice, porque más pareciera que son actos criminales.

En el año 1985, México vivió un terrible escenario, provocado por un terremoto, y ahora en el 2022 estamos viviendo un escenario parecido a un “mega terremoto político” causado por todos los actos ocultos que se han estado llevando (y siguen llevando), a cabo este tipo de gentes que siguen cometiendo y haciendo cosas totalmente fuera de la legalidad, lo que los convierte en unos vulgares delincuentes.

Carta dirigida a los amlovers (¡Inocentes palomitas, los volvieron a engañar!) Carlos Alazraki

Estimados amlovers:

Llegó su día, sí amigos, finalmente hoy jueves, primero de septiembre de 2022, llegó su día más esperado del año para escuchar, disfrutar y aplaudir las aventuras de sus héroes favoritos Superman, Batman, Capitán América, Hércules, Rey Midas y por supuesto Hulk, personaje que esta vez será estelarizado y actuado nada más y nada menos por el único e inigualable actor y comediante Don Andrés Manuel López Obrador.

En este cuarto Informe ustedes se emocionarán escuchando como Superman destruye con sus ojos las reservas ecológicas en Quintana Roo.

También sufrirán como Batman, y su insuperable Robín, buscan y buscan las vacunas para los niños con cáncer, sin poder encontrarlas al día de hoy.

También veremos al grandioso Hulk, salvar un avión que se iba a estrellar en el mejor aeropuerto de metrópoli llamado Santa Lucía.

Y no se pierdan por favor la gran persecución del Capitán América, cuando con una grandiosa elegancia corre a patadas a todos los narcotraficantes del país. ¡Guau ya no hay violencia en México!

Y como platicarles cuando Hércules con toda su fuerza destruye los alberges infantiles, Progresa, el sistema de salud, la compra de medicina y el Cisen, entre otras dependencias federales.

Otra de las secuencias más emocionantes de estos cuentos que no se deben perder es sin duda el triunfo del Rey Midas cuando convierte en oro todo lo que toca.

Van a llorar cuando Midas nos platica con lágrimas en los ojos que México es el país más rico del mundo. Y por favor no se les olvide llevar sus kleenex.

También verán la escena fantástica jamás narrada, todos nuestros súper héroes destruyendo a los malditos adversarios conservadores, no solamente destruyendo a los empresarios, no señor, también a los periodistas, a la clase media y a los medios impresos no alineados a su sistema y a todos los neoliberales.

Y que tal la escena bellísima de los papas de Superman despidiendo a su hijito que viajaba a un planeta más civilizado.

Sí amigos amlovers, el cuento de este año será inolvidable, como los últimos tres. Hay escenas maravillosas, hay humor, hay ironía y por supuesto hay mentiras, muchas mentiras, muchas de las que ya conocen.

Ya saben el Capitán América diciendo se acabó la corrupción.

O Superman diciendo todos los niños ya están vacunados, como en Dinamarca.

O Batman y Robín diciendo, la educación de nuestros hijos es una educación de primer mundo.

Y para cuando se levanten el viernes, desgraciadamente, su hipnosis va a seguir.

De verdad amlovers, espero que muy pronto despierten, abran los ojos y se den cuenta de las mentiras de su presidente y vean la triste realidad.

Mientras tanto, ¡Inocentes palomitas, se volvieron a dejar engañar!

Es sorprendente ver como los cárteles siguen ganando terreno en México

Un importante diario publicó a los responsables de la fundación de los cárteles que tienen más presencia en México, uno de ellos relacionado al “Chapo” Guzmán, donde al parecer, los barones de lo ilícito tienen una relación directa con el presidente.

Hay una alarma en el país, ya que estas organizaciones están presentes en muchísimos estados de la República Mexicana, incluyendo el estado de Quintana Roo, por lo que la DEA ya está haciendo investigaciones a fondo, para conocer las relaciones que tienen con los “gobernadores”, quienes de tener nexos con ellos los convierte en “narco gobernadores”, por su relación con el narcotráfico, igualmente a los estados donde se encuentran, los convierte en “narco estados”.

Todo esto ya está identificado y se va a seguir este tipo de delitos ya que no prescriben, no desaparece, y tendrán que enfrentar en cierto momento la osadía de haber engañado al pueblo y al país, pero no así a los países que están combatiendo el tráfico de drogas como lo es el fentanilo, esa es la realidad y ni modo, hay que aceptarla tal cual.

Y si México se repuso de un terremoto como el que hubo en el 85, pues igualmente los mexicanos, en una unión fraternal estaremos en busca de la democracia, haremos lo necesario para recuperar y rescatar a nuestra hermosa República Mexicana.

¡Viva México! ¡Viva la Libertad de expresión! y ¡mueran todos los delincuentes!

Y tenemos los ejemplos de otros países que también tienen relación con estas organizaciones, como es Nicaragua, Venezuela, Bolivia y otros, que en algún momento también tendrán que enfrentar la ley internacional para acabar con sus abusos.

Amén. Así sea.

Delitos, violaciones y más de quien está por ahora en el poder (Tercera parte)

La familia incómoda de AMLO

La familia del presidente Andrés Manuel López Obrador ha protagonizado diversos escándalos desde que llegó al poder en diciembre de 2018.

¡Escándalo familiar! El hermano menor de AMLO recibiendo dinero.

Como aquí hemos señalado, el presidente Andrés Manuel López Obrador está lejos de eliminar la corrupción ya que la fomenta y la permite, prueba de ello han sido los escándalos y negocios millonarios que han hecho sus familiares en su gobierno.

Y para demostrar que el mandatario y su llamada “Cuarta Transformación” no han sido tan “honestos” como se presume, existe una investigación del periodista Carlos Loret de Mola la cual reveló como otro hermano del titular del ejecutivo Federal fue captado recibiendo fajos de dinero.

Se trata de Martín Jesús López Obrador, hermano menor de Andrés Manuel, quien fue grabado mientras recibía 150 mil pesos en efectivo por parte de David León, operador político del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

De acuerdo con la indagatoria revelada por Latinus, León Romero le entregó estos recursos a Martín en su casa ubicada en Tuxtla Gutiérrez en 2015, año en que Morena, encabezado en ese entonces por AMLO, participó en su primera elección como partido político.

De acuerdo con David León, la entrega de este dinero forma parte de una serie de entregas recurrentes que son anotadas y descontadas de una suma más grande.

Cabe recordar que Loret de Mola reveló una investigación similar en la que se muestra como Pío López Obrador también recibió varios sobres con dinero para financiar la campaña del partido guinda rumbo a las elecciones del 2018.

El sobrino con sueldazo

El primer caso es el de su sobrino Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido -quien es hijo de una prima del presidente- este individuo se pudo convertir en juez solo hasta que el tabasqueño llegó al poder.

Resulta que desde 2015, Obrador Garrido buscaba ser juez, pero fue hasta 2019 cuando la SCJN resolvió su caso y en septiembre de 2020 tomó protesta para dicho cargo por parte del ministro presidente Arturo Zaldívar.

Sin embargo, lo que más llama la atención, es que este sobrino de AMLO tras ser asignado al juzgado primero de distrito con sede en el estado de Colima, ostenta un sueldo neto de 131 mil 158 pesos, más el bono anual por riesgos de trabajo de 405 mil 341 pesos, es decir, gana más que su tío, quien como presidente percibe un salario neto mensual de 112 mil 122 pesos.

Felipa y sus contratos

En su familia incómoda también se incluye a su prima Felipa Obrador, quien como dueña de la empresa Litoral Laboratorios Industriales, obtuvo contratos con Pemex por 365 millones de pesos, esto durante el inicio de la “Cuarta Transformación”.

Cabe señalar que el mismo presidente reconoció -en diciembre de 2020- que sí se detectaron y cancelaron algunos contratos, pero dicha empresa se asoció con otra y así obtuvo más contratos.

El medio Latinus reveló que la empresa de Felipa Obrador ganó contratos para realizar análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos en procesos que ocurren en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción.

Ante esta situación, López Obrador aseguró que se le quitaron contratos a la compañía de su prima, por lo que tenía la conciencia tranquila.

El hermano Pío y los video escándalos

Pío López Obrador, hermano del presidente, ha sido uno de los integrantes de su familia que más revuelo causó con sus acciones, sobre todo cuando en agosto de 2020 se difundieron videos donde se le ve recibiendo dinero a manos de David León, entonces funcionario del gobierno de Chiapas.

Dichos recursos fueron usados, nada más y nada menos, para la campaña electoral de Morena de 2018, misma que llevó a AMLO a la presidencia de la República.

En su momento, el mandatario rechazó que se tratara de un acto de corrupción, como sí lo era el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

“Esto puede significar 2 millones de pesos. No solo es eso. Es el fin del hecho que se está ventilando, en aquellos casos que los tiene muy molestos a nuestros adversarios; sin duda es extorsión, mordidas, para obtener de manera indebida recursos públicos, es corrupción, en el otro caso, en el de mi hermano con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba”, dijo.

Pero por tales “aportaciones”, el Instituto Nacional Electoral (INE) inició una investigación para saber en qué delitos se habría incurrido al recibir esos recursos.

José Ramón vacaciona en Aspen

Un integrante de la familia de AMLO que lo ha incomodado en diversas ocasiones, es su hijo José Ramón López Beltrán, quien para festejar su cumpleaños número 40 vacacionó con su esposa Carolyn Adams en una lujosa zona de Aspen, Colorado.

Este viaje del hijo mayor del presidente causó gran indignación en redes sociales, pues muchos usuarios criticaron que con este tipo de acciones la familia presidencial no respeta la “austeridad” que tanto pregona AMLO.

Por otra parte, el sitio Infobae detalló que un viaje a Aspen como el que hizo López Beltrán tendría un costo de 61 mil 500 pesos, pero para una sola personas, al menos un fin de semana (tres días y dos noches), y sin contar alimentos y el transporte dentro de la zona.

Müller y sus desafortunados comentarios

La no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller también es parte de la familia incómoda de AMLO, porque a pesar de ser escritora ha cometido diversas pifias de conocimiento general y ha dado declaraciones muy desafortunadas.

Una de las primeras “metidas de pata” fue cuando en una entrevista llamó al poeta Amado Nervo, “Mamado Nervo”; después no pudo mencionar a sus escritores favoritos.

Tras una serie de señalamientos contra el hijo que tuvo con López Obrador, armó un revuelo en redes sociales asegurando que “con los niños no”. Además, minimizó el problema del desabasto de oncológicos diciendo que “ella no es doctor”.

También se fue contra el INE por no promover la consulta popular que impulsó su esposo para juzgar a actores políticos del pasado. Sin embargo, trascendió que le ordenaron “guardar silencio” para limpiar la imagen del presidente.

Pues así la familia incómoda de López Obrador, que en los últimos tres años más que ayudarlo lo han estado perjudicado, aunado a que él tampoco hace mucho para encabezar un buen gobierno.

Con información de Infobae y Expansión Política

José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de AMLO

La lujosa casa del hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, en la que ha vivido en Houston, Texas, (EU) puso en jaque el discurso moralista y de austeridad del presidente mexicano.

El primogénito del mandatario de México se pronunció sobre el reportaje que reveló, en enero pasado, que él y su pareja, Carolyn Adams, ocuparon en 2019 y 2020 una casa que pertenecía a Keith L. Schilling, ejecutivo de Baker Hughes, que ese año obtuvo un contrato de Pemex.

“Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia”, indicó López Beltrán, en un breve comunicado.

Nacido el 30 de marzo de 1981, en Tabasco, José Ramón es el primogénito del presidente López Obrador y es licenciado en derecho por la Universidad de Las Américas.

Trabajo en la política

En 2016, José Ramón fue designado coordinador estatal de Morena en el Estado de México, en donde la ahora titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, fue la candidata a la gubernatura por esa colectividad política.

El hijo de López Obrador fue el encargado de formar más de 6,500 comités seccionales de partido en ese entonces.

En 2018, tras el triunfo de AMLO en la elección presidencial, López Beltrán dijo que él no ocuparía ningún cargo público durante el Gobierno de su padre.

López Beltrán y sus hermanos son propietarios de una chocolatería llamada Rocío, en la que fabrican cervezas artesanales y refrescos, realizados a base de chocolate.

El nombre de sus empresas es en honor a su madre Rocío Beltrán, quien falleció en 2003 por una enfermedad del sistema inmunológico.

De acuerdo con el propio José Ramón, desde 2018 se dedica a ejercer su profesión como abogado y actualmente ejerce como asesor legal de desarrollo y construcción de la firma KEI Partners en Houston, Texas, pero lo que no está claro es si consiguió la licencia para ejercer de abogado en el estado de Texas.

Nueva polémica

Esta no es la primera vez que José Ramón López Beltrán se ve envuelto en la polémica. En 2007, el entonces diputado federal del PAN José Antonio Zepeda aseguró que el hijo del presidente trabajaba en un cargo de subdirector -cuando era todavía pasante en derecho- en la Procuraduría General de Justicia capitalina, durante el Gobierno de Marcelo Ebrard, hoy secretario de Relaciones Exteriores.

En 2018, tras el triunfo de su padre en las elecciones presidenciales, negó que fuera a ocupar algún puesto público.

En abril de 2021 fue criticado al conocerse en redes sociales que estaba de vacaciones en un lujoso resort de Aspen, Colorado, con su familia, luego de que su esposa, Carolyn Adams, publicara en su perfil de Instagram fotografías sobre sus vacaciones en Semana Santa junto a José Ramón.

Carolyn ha destacado en sus redes sociales la ostentosa vida que llevan, viajes en jets privados, visitas a Europa, juegos de la NBA, del Súper Bowl y de la Selección Mexicana de Fútbol.

Continuará…

