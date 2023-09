El ‘Alacrán’ Berchelt regresa al ring para destruir al ‘Profeta’ Ruiz

El pugilista cancunense ex campeón del mundo, Miguel ‘Alacrán’ Berchelt, regresa a los cuadriláteros para enfrentar al argentino Diego ‘Profeta’ Ruiz, en lo que será el combate estelar de peso ligero.

El enfrentamiento será el próximo 14 de octubre en el Poliforum Zamna en Mérida, Yucatán.

Golden Boy Fight Night y Zanfer Boxing harán esta gala para marcar el regreso del cancunense, quien lleva año y medio sin pisar un ring y busca regresar a las carteleras mundiales.

🚨Former World Champion, 🦂𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 𝐁𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞𝐥𝐭 will face 🇦🇷 Argentina's 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐑𝐮𝐢𝐳 in a lightweight battle headlining the latest Golden Boy Fight Night. Also featured on DAZN will be Monterrey's own 🇲🇽Aaron Silva!#BercheltRuiz | LIVE on DAZN October 14th pic.twitter.com/xCK7HxEx0x