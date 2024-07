El buen líder no se basa en discursos, se define por los resultados

Es importe que quede bien claro, que alguien que tuvo el máximo éxito fue Alejandro Magno, y este personaje antes de morir reunió a todos su seguidores y a sus generales, a quienes les dijo que lo más importante que él quería, es que en su entierro lo llevaran cargando en una plataforma en la cual se pudieran observar claramente sus manos, para que la gente viera que de todo lo que logró no se podía llevar nada a la tumba, por lo que es de entenderse que ese es un mensaje muy positivo, ya que el día que el presidente muera, al igual que toda la bola de asociados que tiene, de todo lo que le han robado al pueblo pues no se llevaran nada a la tumba, al igual que de todos los absurdos cambios que ha pretendido hacer, al igual de que quiere autonombrarse como emperador de México destruyendo la autonomía de los tres poderes de la Unión, con esto queda claro que desde el punto de vista psicológico, a este señor ya lo trae loco el alemán, es decir el Alzheimer, que no sabíamos que era contagioso, pero está claro que es una realidad y es una pena, pero la historia lo juzgará, a él y a todos sus grupos, como la peor acción jamás tomada en el planeta, por un grupo de mega nacos.

Es sencillo de entender, si ellos pudieran comprar a la iglesia católica y al Papa, pedirían impunidad para todas sus acciones y quedar libres de culpa por la eternidad, sin embargo, esto no es una posibilidad ya que en algún momento todos los cárteles que lo apoyaron, que está traicionando, le cobraran las cuentas pendientes.

Ahí tenemos como ejemplo la muerte de Mussolini, quien fue colgado por sus propios seguidores, y otro ejemplo pronto lo veremos en las elecciones de Venezuela, donde el in-Maduro pasará a ser historia, porque el pueblo está harto de la demoniaca actitud que este señor ha tomado y con la que está destruyendo a la República de Venezuela.

Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador y la misma Argentina, son ejemplos de la destrucción de todo lo que tenían antes de que los socialistas, como Perón, iniciaran sus proyectos, muy similares a los de la Cuarta Transformación.

Es inconcebible, es inaceptable, no puede ser, no es posible, que un hombre que está totalmente deschavetado, continúe destruyendo a una república como lo es México, un país que en cierto momento fue respetado en el mundo entero, recordemos que en su momento, por las tonterías que cometieron con la aplicación de la Ley de la Nueva España, esto provocó la ira y el resentimiento, los cuales fueron los motivos que dieron inicio a la toma de acciones de Hidalgo y de todos los que hicieron posible la independencia, librando a México de una monarquía en la cual ninguno de sus escenarios reflejaba una mejor calidad de vida para los mexicanos de esa época, y ahora bien, como dice el dicho, “la burra vuelve” con estos seres que tienen intenciones similares y que quieren que el país y los mexicanos se conviertan en esclavos de un mega pen…

Si nos hacen el favor de leer con atención las opiniones de Alberto Woolrich, al igual que de otros grupos que representan, la respuesta es un no definitivo, a las intenciones de acabar con el Tribunal Superior de la Federación, por lo que si estas acciones continúan, los mexicanos tendremos que tomar acciones radicales para apoyar y defender al Estado de Derecho, a la Federación, a la República, con sus tres poderes autónomos, y el respeto a las garantías individuales que nos dieron la Constitución vigente.

Así es la historia y esa es la realidad, por lo que esperamos que todas las personas que nos hacen favor de leernos reflexionen de una vez por todas, antes de seguir convirtiéndonos en esclavos, sin orgullo, sin dignidad y sin respeto a la familia y a la patria que nos vio nacer.

Saecula Saeculorum, amén.

En otro tema, se escucha de un cierto rumor, cien por ciento verídico, que dice que uno de los hijos de este señor estaría incluido en el gabinete de la señora presidenta, de ser cierto eso demostraría que el nepotismo está presente, como nunca existió y de una manera radical, ya que se ha rodeado de coyotes.

El Estado soy yo y punto

Dentro de esa llamada Cuarta Transformación de la República existe un inconcebible deseo de crear unos tribunales que encarnen la justicia que exige Andrés Manuel López Obrador, que destaquen con luz propia aquellas determinaciones jurisdiccionales que amparen y protejan al honor del deplorable gobierno del Poder Ejecutivo.

Con la forma de pensar de los adoradores del Movimiento de Regeneración Nacional que aprobaron el adefesio de su “Reforma Judicial” se pretende que el Primer Magistrado de la Nación sea concebido como la institución más fuerte y poderosa del Estado, despreciando con ello la separación de poderes. Con esas reformas ya aprobadas, resultaría condenable para ellos cualquier crítica o tenue dubitación que se opusiera a la figura presidencial.

Ni la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, ni la abogacía independiente de la República, ni los actuarios, ni los notificadores, ni los guardianes de la ley, ni los secretarios, ni los jueces, ni los magistrados, ni los ministros, ni la dignidad de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos compartimos esa absurda Reforma Judicial.

El pueblo “bueno” de Andrés Manuel López Obrador, pretende que ahora se convierta en el mazo destructor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de nuestro Estado de Derecho: esa “Reforma” para los entendidos traerá como consecuencia la debilitación de los cimientos expresados en nuestra Constitución, por sobre todo en lo que se refiere a la Separación de Poderes.

El deseado voto popular para la elección de impartidores de justicia es una situación jurídicamente insostenible e indeseable.

Andrés Manuel López Obrador no se atrevió durante su gobernanza a combatir la corrupción de aquellos pocos jueces, magistrados y ministros que prostituían a la justicia, sin embargo, ahora se jacta de que existe gran corrupción dentro del ámbito de impartición de justicia y por lo mismo, fueron aprobadas esas indeseables “reformas”, para con ellas exhibir su rudeza y valentía destruyendo a los muchos y buenos impartidores de justicia que velan por la seguridad jurídica de nuestro México.

Vaya descaro de Andrés Manuel López Obrador y su caterva de seudo ilustrados que le aplauden y confunden a los buenos impartidores de justicia con aquellos que fueron protegidos por la corrupción y la narco-política de su Cuarta Transformación de la Nación.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

Sabadazo de Loret: ¡Hacen cantar a los socios del Peje!

Brozo y Loret

Brozo: Hermano no me gusta decir nos lo advertiste, pero nos lo advertiste hermano.

Resulta que el Instituto para devolverle al pueblo lo robado (Indep) informó de la renuncia de José Ángel Anzures Galicia, encargado del despacho de la dirección ejecutiva de recursos materiales, luego de que tal y como tú lo adelantaras en tu columna para El Universal, trabajadores de esta dependencia denunciaran que este señor les pedía nada más y nada menos que el 30% de su salario a cambio de dejarlos trabajar en el gobierno, seguir en la dependencia, o sea, les dio el mal de Delfina, no, nada más que aquí era 30% hermano, Delfina les pedía en Texcoco el 10%.

Bueno, el Instituto señaló que el ahora ya ex funcionario presentó antier su renuncia al cargo para facilitar, dijeron, las investigaciones que tiene que hacer la autoridad, pero a ver mi Charlie, de acuerdo con lo que venía en tu columna, lo que publicaste, testimonios presentados ante el órgano interno de control del Indep, pues bueno, este señor junto con su esposa, cobraba estos moches de manera periódica, de hecho tenía bajo su mando aproximadamente 70 personas, la esposa agarraba el Starbucks que está a dos cuadras de la dependencia ya como su oficina mi Charlie, ya era su oficina así de pídete un caramel macchiato y enséñame en lo que…

Loret: En lo que me caes con el 30% del sueldo, no.

Brozo: Es correcto, ya te pedí tu panini, pero quiero ver la ficha de depósito, no, era lo que aplicaba, lo que aplicaba la esposa, mi Charlie, pero espérate porque ahora El Universal todavía le rascó más.

Loret: Lo vi hoy, a 8 columnas.

Brozo: Le rascó más, sí, sí porque este señor, esta fichita, tenía a su cargo también la entrega de todos los contratos que este organismo licitaba y que nada más, piquen la salsa, nada más en el último año sumó casi 4000 millones de pesos.

En una revisión hecha por el diario El Universal a docenas de documentos disponibles en la plataforma compranet, se detalla que este ex servidor público ya, entregó contratos para diversos servicios que van desde, qué quieres, qué te imaginas hermano, seguros médicos, seguros de vida, hospitalizaciones, limpieza, trabajos de auditoría, bueno hasta compra de boletos al extranjero y organización de subastas.

Qué tal este personaje mi Charlie, no, no, no, de verdad que Dios los hace y ellos, y ellos se encargan de los trinquetes hermano, bueno triplicó su salario, imagínate, de ese tamaño, o sea, pasó de ganar 34 mil 820 pesos ahora a 136 mil, no, no, bueno

Loret: No le pierde verdad.

Brozo: No hombre hermano por favor, es la firma, es la rúbrica de este gobierno, tienes que entrarle al trinquete, tienes que andar en las trapacerías si no pues no eres de la 4T.

Loret: Cómo, cómo le va a Segalmex, el fraude del sexenio, el doble que la estafa maestra

Brozo: Es que a eso voy, espérate, espérate mi Charlie, espérate, porque a ver tú también lo comentabas en tu columna, no, o sea, esas dependencias como el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, que se supone era para meter en cintura a todos, o sea, acaban como bien lo comentas, siendo Segalmex que supuestamente era para decir, a ver qué trinquetes se hicieron en Conasupo, vamos a revisar lo de Diconsa, lo de Liconsa, pero pues terminan siendo más corruptas todavía, Segalmex es más corrupto todavía que las dependencias para las que supuestamente llegaron a parar, pues los trinquetes.

Y ahí te va, ahí te va mi Charlie, porque a pesar de que hay 38 denuncias ante la fiscalía general de la república por desfalcos que superan los 20 mil millones de pesos en Segalmex, tres de sus más altos directivos que fungieron durante la época en que se dieron estos quebrantos de dinero, esta quiebra, bueno, han librado enfrentar a la justicia.

Está Ignacio Ovalle Fernández, que nada más hay que escuchar cómo se expresa de él el presidente López Obrador “es gente buena”, o sea, Ignacio Valle es una persona buena, de todas mis confianzas, es una persona que es íntegra.

Oiga presidente, desde Conasupo hacia trinquetes, noo, es una persona limpia, bueno

Ignacio Valle mi Charlie.

Y también Carlos Antonio Dávila, y quien fue jefe de la unidad de administración y finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, a este último, por cierto, el juez sexto de Distrito en materia de Amparo y juicios federales, le concedió una suspensión definitiva para evitar la orden de aprensión, la orden de captura por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, entre otras muchas más.

Segalmex, no, bueno dos libran juicio y el principal acusado ya de plano logra la suspensión. No, si se hace justicia, me queda claro que ya se acabó la corrupción… sí cómo no.

Loret: Oye qué fue este sexenio, sexenio resumido en 60 segundos; el presidente decidió traicionar a todos aquellos que lo apoyaron y cerrarles las puertas, cerró las puertas al mundo de la cultura, a los científicos, a las mujeres, a los de Ayotzinapa, a las víctimas de la violencia, todos, todos los ecologistas, todos los que lo apoyaron.

Brozo: A la chingada.

Loret: Les cerró las puertas, sí, ¿con quién se sentó a negociar? con los gringos, con los oligarcas y con los narcos.

Brozo: Así es

Loret: Solamente con los gringos, oligarcas y narcos, y qué les dijo, ”tú Me apoyas, yo te apoyo”, a los gringos les dijo; “Yo te controlo la migración y tú te tapas los ojos porque yo me voy a quedar con este país”.

A los ricos les dijo; “ustedes no se preocupen, ustedes nada más no hagan olas, no me salgan a decir que estoy manejando… no, ustedes digan que todo va bien y sus negocios van a estar ahí”.

Brozo: Y si uno de ellos se pone pen…, y ahí tienes el expediente.

Loret: Claro, claro, y con los narcos agarró y dijo: “Oigan ustedes tranquilos nomás a la hora de las elecciones ahí les encargo.

Brozo: Sí y ayúdenme a co-gobernar, o sea, que se mantengan las regiones tranquilas, que no tengan que llegar las pinches policías, aunque sean de ustedes, llévenla tranquila, pongan a la gente en su lugar.

Loret: Ese fue al final el sexenio, el sexenio es un sexenio de un presidente que decide no sentarse a dialogar con la oposición, con la sociedad, con las víctimas de la violencia, con los jóvenes de Ayotzinapa y sentarse a dialogar con Estados Unidos, sí, con los oligarcas y con los narcos, así fue, ese lugar en la historia va a tener hermano y por eso está frustrado.

Brozo: Claro.

Loret: Porque él sí se imaginaba que iba a ser como Juárez, como Lázaro Cárdenas y no.

Brozo: No, no.

Exhiben a jueces por liberar a delincuentes en "sabadazos" (El Universal)

El subsecretario de Seguridad, general Luis Rodríguez Bucio, informó que 192 Personas Privadas de la Libertad (PPL) por delitos federales han sido liberadas por jueces en los llamados "sabadazos" (fines de semana), de 2018 a junio de 2024.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este 23 de julio en Palacio Nacional, Rodríguez Bucio agregó que en ese mismo periodo, los jueces sólo han liberado a 58 personas de lunes a viernes; entre semana.

En el Salón Tesorería, Rodríguez Bucio expuso ante López Obrador información que señala que 2019 es el año en el que los días jueves más han liberado a personas privadas de la libertad, con 89 casos los fines de semana de los 192 casos.

"En fines de semana tenemos registrado 192 PPL que se les ha otorgado su libertad entre el viernes y domingo, mientras que es de lunes a jueves solamente 58 PPL, otorgado libertad entre semana, de manera que el total que tenemos es de 250 PPL", dijo.

Rodríguez Bucio explicó 25 casos de jueces que han facilitado la liberación de personas privadas de la libertad los fines de semana, que han beneficiado prácticamente a todos los grupos de delincuencia organizada.

"El juez facilitador aquí fue Gregorio Salazar Hernández, la persona beneficiada Janeth Miriam colaboradora de Genaro ‘N’, exsecretario de Seguridad", mencionó.

La exfuncionaria estaba acusada de peculado y delincuencia organizada, pero se le cambió la medida cautelar.

El juez Andrés Escamilla González favoreció a Vicente Javier "N", presunto integrante de un grupo de secuestradores que son encabezados por Abigael González Valencia, "El Cuinis", cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Se le dictó sentencia absolutoria por robo con violencia, homicidio calificado, asociación delictuosa, se le notificó el viernes 3 de febrero de 2023 y obtuvo su libertad el domingo 5 de febrero.

“Intenta deslegitimar la función judicial”: jueces responden a AMLO sobre liberaciones de presuntos delincuentes en sábado (Animal Político)

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) respondió a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las liberaciones de presuntos delincuentes en sábado y apuntó que el mandatario intenta “deslegitimar la función judicial”.

Este martes, el gobierno federal exhibió a juzgadores a quienes acusó de facilitar la liberación de presuntos delincuentes en fines de semana durante esta administración. López Obrador dijo que jueces ponen como excusa el ser amenazados cuando en realidad hay dinero de por medio.

Durante su conferencia matutina, el mandatario también mencionó que los jueces que pasan por dicha situación, tienen como opción pedir un cambio, protección, dedicarse a la docencia o buscar otro trabajo y de esa forma, evitar convertirse en cómplices de la delincuencia.

Dichas declaraciones fueron calificadas por la Judef como “inexactas, parciales y descontextualizadas”.

Además, jueces reclamaron que las expresiones compartidas durante la conferencia de López Obrador “representan un intento claro de deslegitimar la función judicial y el debido proceso”.

“En ese mismo sentido se inscriben las aseveraciones del Ejecutivo Federal de esta mañana en las cuales se señala a 26 jueces federales por liberar personas privadas de la libertad durante los fines de semana. Afirmaciones que son no solo inexactas sino también parciales y descontextualizadas, y representan un intento claro de deslegitimar la función judicial y el debido proceso que debe imperar en nuestra sociedad”, indicaron en un comunicado.

Ataques buscan dañar la confianza en juzgadores, señala la Jufed

La asociación de magistrados y jueces apuntó que los “ataques” por parte de presidencia tienen la intención de crear un contexto que dañe la confianza en los juzgadores, pues ocurren en un momento en el que se busca reformar al Poder Judicial.

La Jufed puntualizó que “el actuar de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación se encuentra regido por el marco legal vigente”, el cual establece criterios claros y procedimientos específicos para tomar decisiones judiciales.

“Dichas decisiones son producto de un análisis riguroso y exhaustivo de las pruebas y argumentos presentados por todas las partes involucradas en cada caso, incluyendo al Ministerio Público Federal que se encuentra presente en todo momento, con el objetivo primordial de garantizar el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de todas las personas y el interés social”, detalló Jufed.

Ante ello, la directiva nacional de la asociación solicitó a las y los trabajadores a mantenerse atentos al desarrollo de estos acontecimientos y de acciones futuras.

Cancelan participación de jueza en foro sobre reforma judicial

Además de responder a los señalamientos de AMLO, también acusaron que fue cancelada la participación de la directora nacional de Jufed, la jueza Juana Fuentes Velázquez, en el sexto foro nacional sobre la reforma judicial que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla.

Jueces señalaron que esta acción “contradice el ofrecimiento de apertura y diálogo democrático” que les mencionaron cuando comenzaron los foros.

Añadieron que cancelar el diálogo de uno de los principales actores del sistema de justicia, refiriéndose a Fuentes Velázquez, “no puede más que generar sospechas sobre una ruta ya definida hacia la disolución del Poder Judicial y su papel de contrapeso”.

Anabel Hernández se lanza contra AMLO tras detención de ‘El Mayo’ Zambada:

“No olvidemos que dice que los narcos son pueblo” (Por Mayte Baena)

Luego de reportarse la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en El Paso, Texas, la periodista Anabel Hernández no dudó en reaccionar aprovechando la ocasión parta arremeter en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el partido que éste fundó señalándolos de haber llegado a varios acuerdos para evitar que los miembros el Cártel del Pacífico fueran detenidos.

A través de su más reciente columna publicada en el portal Deutsche Welle, la periodista reveló que una de sus fuentes quien fue infiltrado en la célula criminal antes citada, saber sobre los acuerdos a los que llegaron los miembros del actual Gobierno de México encabezado por el mandatario de origen tabasqueño, así como de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con los miembros del cártel señalado de tráfico de drogas entre México y Estados Unidos.

“Teníamos a Jesús Alfredo, hijo del “Chapo” ubicado en Sinaloa, tratamos de hacer esfuerzos de cooperación con el gobierno de México para lograr una detención, el gobierno de México nos decía que quería colaborar, pero desgraciadamente supimos directamente, a santo y seña, exactamente que filtraron información al cártel de lo que se estaba haciendo para tratar de lograr la detención”, cita Hernández a su fuente.

Conviene recordar que la periodista recientemente publicó un libro titulado La Historia Secreta en donde acusa de manera abierta al actual presidente de tener vínculos con el crimen organizado, en específico la célula denominada Los Chapitos donde los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fungieron como fundadores y líderes, entre ellos Joaquín Guzmán López, alias ‘El Guero Moreno’ y quien también fue detenido el pasado jueves 25 de julio.

“Hay relación personal y que había intereses de por medio”, declaró la fuente.

Cabe destacar que en la columna antes citada, se lanzaron además críticas al presidente López Obrador por haber guardado silencio incluso varias horas después desde que se dio a conocer la captura, tanto de ‘El Mayo’ como de ‘El Güero Moreno’. En ese sentido, cabe destacar que fue hasta la mañana de este viernes 26 de julio cuando a través de la conferencia ofrecida desde Palacio Nacional, tanto el tabasqueño como la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Rosa Ícela Rodríguez, dieron a conocer su postura al respecto.

“Durante las primeras horas después de la captura de Zambada y de Joaquín Guzmán Jr., el silencio sepulcral por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece revelador”, enmarcó la periodista en su columna

Arremete también contra el Gobierno de Sinaloa.

Por si fuera poco, Anabel Hernández se pronunció en contra del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya a quien, abiertamente, señalo de haber permitido que el crimen organizado tenga el control de la entidad, asegurando además tener “pruebas circunstanciales”.

Por si fuera poco, adelanta que el morenista quien está por terminar su cargo como titular del Poder Ejecutivo, defendería a ‘El Mayo’ Zambada acusando, según sus propias palabras, de que la captura en realidad fue un secuestro por parte de Estados Unidos, una postura que no se dio ya que el originario de Macuspana, Tabasco, resaltó que se trataba de un logro aunque a su vez, dejó claro que ambas capturas fueron iniciativa y trabajo por parte de las autoridades estadounidenses.

“El que él ―Zambada García― haya tomado la decisión de entregarse o ir, correr el riesgo de ir a Estados Unidos, pues significa un avance importante en el combate al narcotráfico”, declaró.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada es un narcotraficante mexicano, considerado uno de los líderes más influyentes del Cártel de Sinaloa. Nacido el 1 de enero de 1948 en Sinaloa, México y ha estado involucrado en el tráfico de drogas desde la década de 1970. A diferencia de otros capos conocidos, “El Mayo” había evitado ser capturado, utilizando su inteligencia y habilidades estratégicas para mantener su anonimato y liderazgo dentro del cártel. Bajo su mando, el Cártel de Sinaloa se ha convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, involucrada en el tráfico de marihuana, cocaína, metanfetaminas y heroína.

Harris ya sobrepasa a Trump en nueva encuesta tras retirada de Biden (AFP)

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ya supera por poco margen a su rival republicano Donald Trump en una encuesta presidencial de intención de voto publicada el martes, una de las primeras que se realiza desde que el mandatario Joe Biden se retiró de la campaña de reelección.

Harris marca un 44% y le saca una ventaja de dos puntos (42%) a Trump, según la encuesta de Reuters/Ipsos realizada dos días después de que Biden anunciara que abandona la carrera presidencial y que respaldaría a su vicepresidenta.

En la encuesta de la semana anterior, Harris, de 59 años, y Trump, de 78, estaban empatados en 44%.

El desempeño de Harris en las encuestas, beneficiado por el entusiasmo que produce barajar de nuevo la campaña demócrata, muestra que al parecer neutraliza el rebote que obtienen los nominados en días posteriores a la nominación de su partido.

En una encuesta de PBS News/NPR/Marist realizada el lunes, Trump supera a Harris por un punto porcentual con un 46%, con un 9% de indecisos.

La encuesta de PBS News encontró que el 87% de los estadounidenses piensa que fue correcta la decisión de Biden de abandonar la campaña, una opinión que atraviesa posturas partidistas y generacionales.

El 41% consideró que la decisión de Biden aumenta las posibilidades de los demócratas de ganar en noviembre, el 24% dijo que las disminuye, y el 34% cree que no hace ninguna diferencia.

Ambas encuestas se publican después del intento de asesinato que sufrió Trump en un mitin en Pensilvania el 13 de julio.

Según un promedio de encuestas recopiladas por RealClearPolitics, Trump mantiene una ventaja estrecha de 1,6% frente a Harris.

-------------------------------------------

Hijos de AMLO contestan a "calumnias" por supuesta corrupción (El Universal)

Gonzalo Alfonso López Beltrán y Andrés Manuel López Beltrán, hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, emitieron una carta a la opinión pública en la que señalaron que "no existe ninguna prueba" en acusaciones de corrupción a las que se les relaciona, pues son "calumnias".

En el documento, publicado en el periódico La Jornada, Gonzalo Alfonso Andrés Manuel López Beltrán dieron respuesta a "calumnias" y señalaron que decidieron responder "porque creemos en la importancia de hablar con la verdad y de ser honrados", además que "todo tiene un límite".

Acusan acoso y persecución.

Ambos acusaron que han sido acosados y perseguidos desde que eran niños, "dificultades que otras personas no suelen padecer". Indicaron que los ataques vienen "de gente de dudosa respetabilidad y probados vínculos con la corrupción política".

Cabe señalar que en junio pasado, el presidente López Obrador recomendó en su mañanera a sus hijos escribir un documento "ante todas las calumnias que han padecido".

"Durante estos años decidimos resistir la embestida guardando silencio y dejando que nuestro padre respondiera las calumnias y mentiras que nuestros adversarios han esgrimido continuamente en nuestra contra con el fin de usarnos para debilitar su credibilidad y fuerza moral.

"Sin embargo, todo tiene un límite. Creemos que la bajeza ha reinado en los últimos tiempos y se ha convertido en estrategia política. Esto no puede tolerarse. Ninguno de nosotros se dedica a la política o trabaja en el gobierno.

"No obstante, la oposición decidió romper todos los códigos éticos. Emprendieron una campaña de espionaje, mentira, difamación y ataque en contra de nuestra familia. Violaron nuestro derecho a la privacidad, a tener un trabajo y una vida tranquila alejada de la confrontación política", señalaron al mencionar al PAN, a Xóchitl Gálvez, a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y al medio digital "Latinus".

Señalaron que son parte de la primera familia de un "presidente del México moderno" que no recibe apoyo económico del presupuesto de la Presidencia. Acusaron que su papá es "la persona más atacada, difamada y espiada en la historia de este país".

Hijos de AMLO responden a "calumnias"

En el documento, los hermanos López Beltrán enumeraron las "calumnias" y dieron respuesta a cada una.

1.- Sobre lo planteado por MCCI y "Latinus" en relación con la obra del Malecón de Villahermosa, que se basa en que la obra fue encargada a Alejandro Castro, a quien supuestamente otorgaron contratos por ser una persona cercana a ellos, indicaron que "se atrevieron incluso a mencionar una red de lavado de dinero relacionado a dicha obra, la cual supuestamente terminaría en un fondo en Luxemburgo operado por un personaje de nombre Luis Doporto Alejandre".

"Nunca hemos recomendado a ninguna persona o empresa para la obtención de contratos de obra pública en dicho proyecto ni en ninguno otro. Además, debe aclararse que ni Alejandro Castro ni ninguna empresa de su propiedad tienen contratos con el gobierno o ejecutaron ningún contrato de obra pública en dicho proyecto", señalaron.

Sobre supuestas anomalías por 200 millones de pesos, lo desmintieron al señalar que solo se trataban de "observaciones" que ya fueron formalmente solventadas. Mencionaron que la obra se encuentra terminada al 100% desde su inauguración.

En relación a la participación de un exfuncionario de Segalmex llamado Hugo Buentello Carbonell, "primero que nada aclaramos que hasta la publicación de dicha calumnia no habíamos oído hablar, visto o sabido de la existencia de dicho personaje": No conocemos a Hugo Buentello Carbonell, jamás hemos tenido comunicación o relación alguna con él. Además de todo, no existe ningún tipo de relación entre dicha persona y la obra del Malecón de Villahermosa".

"Por último, en respuesta a la supuesta red de lavado de dinero en paraísos fiscales coordinada por Luis Doporto Alejandre podemos afirmar que no conocemos, nunca hemos visto y no tenemos ningún tipo de relación con dicho personaje", agregaron.

Puntualizaron que su papá encargó la supervisión de la obra a Alejandro Castro por tratarse de "una persona talentosa, comprometida con la Cuarta Transformación y por ser, como puede constatarse con el proyecto en cuestión, una persona experta en arquitectura, diseño y urbanismo".

2.- En relación a la empresa Romedic y su propietario, Jorge Amílcar Olán Aparicio, indicaron que se les acusa de haber tejido una red de corrupción política con la finalidad de beneficiar con contratos y presupuesto público del Insabi, de gobiernos estatales y de Pemex.

"En ningún momento hemos recomendado o intercedido por ninguna persona o empresa con la intención de beneficiarle con contratos o presupuesto público de las múltiples instituciones y niveles de gobierno", apuntaron.

Expusieron que conocen a Jorge Amílcar Olán Aparicio hace algunos años en Villahermosa, Tabasco: "Él se dedicaba a la venta y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción y no tenía ninguna relación comercial con ningún nivel de gobierno. La relación se dio por amigos en común y por su esposa, quien fue compañera de Andrés Manuel en la escuela primaria".

"Rechazamos categóricamente la manera en la cual se ha tratado de insinuar que recibimos dinero o que operamos una red de corrupción política con miras a favorecer a dicha empresa. Nunca hemos recibido dinero de dicha empresa, y no tenemos relación alguna con ella", dijeron.

3.-Sobre la nota "Amigo de Andy hace negocio millonario en Dos Bocas", publicada por MCCI, señalaron que la acusación parte en todo momento de insinuaciones, supuestos y difamaciones sin seriedad ni sustento.

4.- En relación a los audios dados a conocer por MCCI y "Latinus", en los que dijeron se intenta relacionar a Gonzalo con el supuesto otorgamiento para su explotación de una mina de balastro en Oaxaca y la compra-venta de balastro para las obras del Tren Maya, negaron categóricamente haber intervenido para beneficiar a algún grupo empresarial en las obras del gobierno, incluyendo la colocación de balastro.

Sobre "la preocupación" del presidente López Obrador por avanzar lo más rápido posible en las obras que deberían de quedar concluidas antes del cierre del sexenio, recordaron que le pidió a los encargados del proyecto del Tren Interoceánico recibir a Gonzalo en calidad de "asesor Honorífico", para que él pudiera estar supervisando los avances que se tienen e informarle de forma periódica para ahorrarle la necesidad de acudir a la zona de forma mucho más frecuente y poder dedicar dicho tiempo a otras labores: "Nunca recibió un salario por dicha aportación ni tampoco estaba dentro de las atribuciones o encargos intervenir en las decisiones o estrategia de las constructoras, simplemente se trataba de observar el avance en el tiempo y reportar de posibles atrasos o problemas en la obra para poder resolver los contratiempos eficazmente y terminar el proyecto en tiempo y forma".

"En suma, afirmamos que dicha acusación se trata de una calumnia, la cual carece de fundamento y su única intención es desacreditar una de las obras más importantes del sexenio con el objetivo de influir en la opinión de los ciudadanos y el resultado de la pasada elección", declararon.

5.- En respuesta a la nota "EU, indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México" publicada por el "New York Times", donde se les menciona, expresaron su "desaprobación, consternación, extrañamiento y coraje ante esta cobarde e irresponsable calumnia".

"Mencionar y relacionar con el narcotráfico y la delincuencia organizada a cualquier persona en un artículo periodístico en un medio de comunicación no debería ser un asunto tomado a la ligera. Los daños causados a la reputación, honorabilidad y seguridad de las personas, debería estar siempre presente en la decisión de publicar un ‘reportaje’ de este tipo. Está claro que en este caso no fue así y que se actuó con dolo, irresponsabilidad y cobardía", dijeron.

Aseguraron que jamás han tenido relación con la delincuencia organizada y cuestionaron dónde están las pruebas.

"Negamos rotundamente el haber recibido un solo centavo de la delincuencia organizada para alguna campaña o en algún otro momento o circunstancia", escribieron a la opinión pública. Exigieron a los periodistas que ofrezcan una disculpa pública y apelaron al "derecho al olvido".

6.- Sobre la nota publicada en el periódico El Universal "Eligen proyecto más caro para el Archivo Agrario", en la cual se menciona que se decidió pagar tres veces más a empresa ligada a hijo de AMLO, los hermanos afirmaron que jamás han recomendado a ninguna persona o empresa para la obtención de contratos de obra pública.

----"No existe ninguna prueba".

"No existe ninguna prueba acerca de nuestra participación o relación con las acusaciones. Todo está basado en mentiras, supuestos, fuentes de dudosa veracidad o incluso existencia, intervenciones telefónicas ilegales a terceros que ninguna o poca relación tienen con nosotros y nuestras vidas, malas intenciones y pésimo ejercicio del noble oficio del periodismo", reiteraron.

"Ninguno de los ‘reportajes’ mencionados ni ningún otro presenta una cuenta bancaria, un depósito, un vídeo o alguna prueba fehaciente que realmente nos coloque en alguno de todos los delitos que pretenden imputarnos en todos estos artículos. Nunca podrán hacerlo porque son simple y llanamente falsedades y mentiras", expresaron.

Enfatizaron que sus bienes e ingresos provienen "del trabajo honrado de nuestra familia y del propio".

Comentaron que juntos tienen un rancho de cacao y madera en Tabasco heredado originalmente de su abuelo materno, una marca, taller y tiendas de chocolate, entre otras actividades y negocios, los cuales les han garantizado el sustento, "manteniéndonos al margen de la actividad política y del gobierno". "Todos nuestros ingresos provienen del sector privado", apuntaron.

----"Nos mantendremos firmes".

"Nos mantendremos firmes en nuestra convicción de actuar siempre siguiendo los mencionados principios, así como de ser buenos hijos y buenos ciudadanos.

"Lamentamos profundamente y nos duele haber sido utilizados por nuestros adversarios para golpear al proyecto político que admiramos y pertenecemos. Pero nos tranquiliza saber que el árbol de la mentira es un árbol sin raíz que con el viento más ligero cae y el de la verdad resiste, manteniéndose de pie y perdurando por siempre", expresaron.

Lo invitamos a apoyar a niños, jóvenes y adultos mayores

La Fundación Chiara e Francesco A.C., brinda a niños y jóvenes las bases, tanto deportivas, como laborales, que necesitan para el desarrollo de sus habilidades y capacidades por medio de oficios; además de trabajar actividades de esparcimiento recreativas para los adultos mayores.

Si deseas más información y/o deseas apoyar con tu donativo (deducible de impuestos), comunícate con nosotros a los teléfonos 726 2625432 / 722 7113834 o al e-mail: [email protected] y en Facebook: “Fundación Chiara e Franceso AC”

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.

El crear una mejor sociedad, es obligación de todos, si todos ponemos nuestro granito de arena lograremos el cambio.

Personalidades en Política

Cumplimos 48 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]