El cantante Callejo impone su estilo con “Anatomía”

Cancún.- El cantante cancunense Callejo promociona su más reciente sencillo titulado “Anatomía”, con el cual pretende dejar bien definido su particular estilo. Desde el confinamiento en su hogar, Callejo compartió con Novedades Quintana Roo detalles de su lanzamiento, así como del primer concierto acústico que ofrecerá en línea la tarde de hoy.

“Vivo en Ciudad de México pero vine a Cancún a pasar la cuarentena con mi familia; hace poco más de dos años me fui a vivir allá para comenzar a producir y a promocionar canciones, allá saqué mi primera canción urbana, se llama ‘Dices’ y desde ahí me gustó mucho este trip, me enamoré y es lo que hago hasta hoy en día, comencé escribiendo baladas y mi propuesta es esa, fusionar una forma de escribir romántica y melancólica con música urbana, un poco de R&B y pop”.

Callejo comenzó a estudiar música, componer y escribir sus propias canciones desde muy pequeño y de sus gustos por el reggaetón empezó a experimentar nuevos sonidos que mezclados con su original color de voz se abre paso a través de una nueva generación de artistas en México, tal como lo muestra hoy con “Anatomía”, su nuevo sencillo y video, que ya está en todas las plataformas digitales.

“Ahora estoy trabajando por sencillos, quiero llegar a más gente, y cuando me conozcan más, sacar un álbum o un EP, mientras ir preparando el camino, tengo como 35 canciones grabadas ya, listas para dos álbumes o más pero estoy esperando el momento correcto”.

Concierto acústico en vivo

“A las 7 de la noche estaré haciendo un pequeño concierto desde casa para que la gente no se saque los ojos (ríe), no, para platicar con mi gente y pasarla bien, será a través de mi canal de YouTube Callejomx, generalmente hago varios live con mi público pero este será el primer concierto acústico en el que presentaré este nuevo sencillo de ‘Anatomía’ en acústico, va a estar bueno”, expresó.

“Muchas veces se me ocurre un coro, un beat y voy combinando ideas para construir nuevas canciones, ya escribí dos o tres. Muchas veces mi música sale de ideas un poco tristes y más ahora que estoy encerrado y el panorama está un poco solitario, se me ocurren telenovelas, depende del mood, ahora es de baladitas y cosas así”.

Finalmente Callejo promete seguir presentando nuevos temas mientras dure la cuarentena para después continuar con los shows que dejó pendientes a lo largo de la República Mexicana, y por supuesto, en Cancún, lugar que lo vio nacer y donde empezó su proyecto musical.