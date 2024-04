El Cedral: historia viva

La gran celebración de El Cedral es una oportunidad imperdible para conocer la historia, la identidad, las costumbres y las tradiciones de Cozumel. Mágica, como este Pueblo Mágico. En su entorno se combinan diversos elementos que mantienen viva desde hace 176 años, por lo que, vista desde distintas perspectivas, en ella radica una parte esencial del Quintana Roo de hoy. Su importancia es innegable en el presente y lo será en el futuro.

Para este año, autoridades, agrupaciones civiles, planteles educativos, comunidad artística, iniciativa privada y otros tantos sectores han preparado una atractiva cartelera del 28 de abril al 3 de mayo. La administración 2021-2024 se alista para una ocasión que también atrae a turistas y visitantes de todo el mundo; por cierto, en una época que el destino supera números en vuelos, cruceros y ocupación.

La tradición Maya (que contiene aspectos europeos) simboliza también la unión comunitaria, porque la población comparte el pan y la sal: o mejor dicho, el pan y la fruta, esto último como sinónimo de abundante comida, camaradería y júbilo. Las 21 familias fundadoras probablemente nunca imaginaron el impacto del festejo, convertido en Patrimonio Cultural Intangible del Estado y promovido más allá de las fronteras nacionales.

Es un espectáculo, comparado incluso con el carnaval, uno de los más importantes del Caribe, que fue presentado en Colombia este año por el gobierno de Juanita Alonso Marrufo. La cultura, pues, ha sido siempre un pilar fundamental para el éxito de este destino, vital para la economía regional, ícono de la pertenencia quintanarroense y orgullo de los primeros arraigos.

Esto no es política. Menos, aun, asunto electoral. Debe permanecer distante de aquello, para no que la manchen las veleidades de la actual etapa. El Cedral y sus manifestaciones son ajenas, no inmunes a la utilización. La sociedad tendrá que velar por su esencia. Lo vale.

El país es mundialmente reconocido por su oferta de turismo cultural. Quintana Roo en general, deben aprovechar su riqueza histórica, su arquitectura, su folclor, su gastronomía y sus tradiciones como esta. Cozumel, lo mismo que Isla Mujeres o la Zona Maya, tienen con qué deleitar.

El saldo por calcular después del 3 de mayo deberá ser positivo en todos los ámbitos. Para ello se trabaja, cabe repetir, entre todos los actores de la isla. Es una función en equipo, transversal e integral.