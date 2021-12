“El Chapa” invita a noche de humor con causa

Siendo ahora el comediante cancunense quien necesita apoyo, convoca a un espectáculo con causa para poder pagar su cirugía de columna. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Juan Antonio Díaz “El Chapa” comparte los detalles de su padecimiento y las sorpresas que prepara para este próximo fin de semana.

“Tengo una obstrucción de lumbares, los compañeros me están ayudando a hacer este show a beneficio, busco recaudar fondos para pagar mi cirugía pues llevo ya cinco años con este problema".

Entre los invitados especiales, buena vibra, risas garantizadas y una atractiva rifa son los ingredientes del “Chapatón”, un show de humor para ayudar al artista.

El comediante señaló que entrar a lo comedia lo ayuda a olvidar el dolor "me he tratado con sobadoras pero el año pasado, en una resonancia descubrieron que estaba peor y debo operarme antes de que el daño sea mayor, podría quedar inválido y en el IMSS tengo un año tratando de que me operen…”, compartió Juan Antonio Díaz “El Chapa”, quien también está organizando la rifa de una motoneta, una laptop y una noche en un resort del destino.

“Risas con causa x El Chapa” – Comedy Night

“Afortunadamente regresamos al teatro del Yak, después del encierro de la pandemia, estarán varios comediantes cancunenses que se han sumado a la causa como Chuy Marlo, El pinche Toño, Alex Sánchez y Brian Lara, además de uno de mis personajes y un invitado sorpresa muy especial".

El show de tipo stand up solo para adultos, con comedia de varios sabores, "donde las risas están garantizadas o le devolvemos su mal humor”, puntualizó el buen Chapa, quien busca que este evento llegue a las personas indicadas que quieran pasar un buen rato de humor y carcajadas y quieran sumarse a la causa para que el comediante siga en la escena.

El evento “Risas con causa x El Chapa” – Comedy Night se llevará a cabo en el Casino Royal Yak, ubicado en Plaza las Américas, este 4 de diciembre a las 9 de la noche.

