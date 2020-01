El Congreso aprueba limitar acciones militares de Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, aprobó una resolución para limitar el poder del presidente Donald Trump para lanzar operaciones militares contra Irán, un texto simbólico con el que los congresistas buscan recuperar los poderes del Congreso. La resolución, que insta a Trump a “poner fin” a toda acción militar contra Irán sin la aprobación del Congreso, fue adoptada por 224 votos a favor y 194 en contra, con el apoyo de tres republicanos. Sin embargo, será difícil que tenga el visto bueno del Senado, controlado por el partido del presidente.

La Cámara Baja sacó adelante la moción destinada a demostrar su incomodidad con el hecho de que el gobierno de Trump no les notificara con antelación de la operación que el pasado día 3 de enero acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimaní. Para evitar un previsible veto de Trump, los demócratas eligieron una fórmula legal que se considera aprobada una vez que ambas cámaras del Congreso la ratifican, y que no requiere la firma del presidente, a pesar de que eso le resta fuerza de ley.

El dato: Ley de Poderes de Guerra La resolución se basa en la Ley de Poderes de Guerra de 1973 y exige que el presidente entregue un informe al Congreso en las 48 horas siguientes a cualquier ofensiva que no esté basada en una declaración formal de guerra. Una vez que envíe ese informe, el presidente debe detener cualquier acción militar en los 60 días siguientes, con una extensión posible de otros 30, a no ser que el Congreso declare formalmente la guerra o apruebe una autorización específica para esa acción militar en el extranjero.

El Congreso estadounidense le acaba de quitar el poder al presidente Trump para que pueda declarar la guerra si no está autorizada por el Congreso, eso es un mensaje muy claro para el resto del mundo de que la cámara de diputados, que ahora tiene un 53% controlado por los demócratas, ha realizado esta modificación con la cual se le restringen los poderes al presidente Trump.

Este es un mensaje muy claro tanto para México como para todos los países, que los Congresos deben entender que su compromiso es con el país y con el pueblo, no con los presidentes en turno, eso demuestra que la verdad siempre destruye al engaño y a la falacia como es el caso de las máximas manipulaciones que ha llevado a cabo el gobierno del señor López Obrador con sus encuestas totalmente manipuladas y sin ningún apego a la realidad.

UNTA y nietos de Zapata protestan y exigen cancelación de proyectos en Morelos

Un grupo de campesinos poblanos, agremiados a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), y familiares del caudillo revolucionario Emiliano Zapata protestaron en el municipio de Anenecuilco, Morelos, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde reclamaron la cancelación del gasoducto Morelos y el esclarecimiento del asesinato de Samir Flores.

Se trata de la segunda protesta al hilo en contra del gobierno de López Obrador por proyectos de muerte en Puebla, después de la manifestación de indígenas efectuada este sábado en la visita del mandatario a San Pablito, comunidad de Pahuatlán, donde exigieron la cancelación del gasoducto Tuxpan-Tula.

Los nietos del caudillo, Jorge y Benjamín Zapata, exigieron la conclusión del Proyecto Integral Morelos (PIM), que atraviesa 60 comunidades rurales de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Asimismo, demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarezca el asesinato del comunicador y uno de los principales opositores de la termoeléctrica de Huexca, Samir Flores.

En su intervención, Jorge Zapata lamentó que el gobierno federal no cumpla con su palabra y no haya frenado la cancelación del gasoducto Morelos y la termoeléctrica en Huexca.

Calificó de una medida criminal que López Obrador mantenga en el abandono el campo, sin infraestructura agrícola, en el primer año de su gestión, a pesar de ser uno de los ejes de trabajo de la Cuarta Transformación.

Afirmó que tal vez no sea una decisión directa del presidente de México, pero sí de la gente que lo rodea y que ocupa la titularidad de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); y Recursos Naturales (Semarnat).

“Parece que quienes están alrededor del presidente tienen una ‘venda en los ojos’; le dicen que todo va bien, sin embargo, nosotros creemos que las cosas van de mal en peor”, sostuvo.

Al final, Jorge Zapata dijo que creían que la visión de la Cuarta Transformación sería de un cambio estructural en las políticas públicas en el sector agrícola, que es esencial para la seguridad nacional y la alimentación; no obstante, refirió, fue una decepción.

El 2 de mayo de 2014, el entonces dirigente nacional de Morena visitó Tlalquiltenango, Morelos, y prometió que apoyaría a los habitantes para que no se construyera la termoeléctrica. Luego, en Yecapixtla, calificó de ofensa y agravio que quisieran “imponer una termoeléctrica”. “Qué les pasa a estos.

Es como si fueran a Jerusalén y construyeran un basurero toxico o una planta nuclear”, dijo en esa fecha. Organizaciones como el Frente Popular Revolucionario y el Congreso Nacional Indígena -que también se opusieron a la construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco-, así como pobladores y ejidatarios, señalaron que la consulta ahora promovida por López Obrador es una simulación, pues “no se puede votar para decidir si vivimos o morimos, eso sería irresponsable”.

Los nietos del señor Emiliano Zapata acaban de hacer una declaración en la cual denuncian que las promesas que hizo el actual presidente respecto a que no se iba a construir en Morelos una termoeléctrica y que ahora pretende llevarla a cabo con “asociaciones delictuosas” multinacionales para sacar provecho de los “amigos” de su gobierno.

Así mismo declara la Unión con el Ejercito Zapatista, dirigido por Marcos, que no reconocen las falsas encuestas ni la manipulación de información del señor López Obrador para realizar la destrucción sistemática de la selva yucateca, de la selva quintanarroense y de la selva chiapaneca.

Esto es un foco rojo que se prende y con el cual deben de entender que no pueden engañar a nuestros hermanos indígenas como lo hicieron con los “fifís” citadinos, que al final de cuentas esta bola de incautos ya se dieron cuenta que fueron engañados como borregos con las promesas no cumplidas de este mitómano que gobierna México y está por verse en la próxima… en el 2021 cuando venga la votación para desaforarlo una vez más, como cuando fue desaforado como regente de la Ciudad de México.

Sólo con la verdad y con estudios verdaderos supervisados por autoridades creíbles pueden dar soluciones que convengan a la república y al pueblo mexicano porque o es sustentable que esta bola de mitómanos se sigan burlando de esta bola de “fifís”.

Datos importantes de conocer respecto a la termoeléctrica de Huexca y un gasoducto ¿Qué es el PIM?

El proyecto consiste en la construcción de:

Dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca, Morelos.

Un gasoducto de 150 kilómetros que atravesaría Tlaxcala, Puebla y Morelos.

La instalación de una línea eléctrica de 20 kilómetros a la subestación de Yautepec y un acueducto desde Cuautla, con una longitud de 10 kilómetros.

Esto implica una inversión total de 1,600 millones de dólares, aproximadamente. Se proyectaba que para noviembre de 2012 la primera etapa del proyecto comenzaría a funcionar.

De acuerdo con la descripción del proyecto -presentada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2011, el gasoducto atravesaría 24 municipios, tendría una vida útil de 25 años y su inversión sería de alrededor de 170 millones de dólares.

Si bien el PIM pertenece a la CFE, fue concesionado a tres empresas españolas: Elecnor y Enagas, para la construcción del gasoducto, y Abengoa, para los trabajos y la operación de las termoeléctricas.

El PIM cuenta con dos manifestaciones de impacto ambiental: una correspondiente al gasoducto , en la que sí se contemplan zonas de actividad volcánica, y otra sobre la construcción de las dos termoeléctricas y el acueducto, con lo que logró el permiso de la Semarnat.

Las observaciones: En la carpeta del PIM -publicada en julio de 2011 por la CFE- se destaca la “seguridad” del gasoducto.

“Es muy seguro, ya que es una tubería que va enterrada aproximadamente a dos metros, no afecta a las actividades diarias de la comunidad, por ejemplo: el arado, incendio de maleza, realizar zanjas para desagües menores a un metro, entre otras, y cuenta con sistemas que lo protegen contra la oxidación de la tubería, evitando posibles fugas”, dice.

Sin embargo, no se mencionan las medidas de seguridad que se tendrían por su cercanía con el volcán Popocátepetl.

Estas son las gentes que quieren hacer lo de la termoeléctrica en Morelos, los socios que quieren hacerse los colonialistas para quedarse y explotar estos proyectos, tal como lo han hecho los canadienses con la explotación de la mina más grande de oro del planeta.

¿Cuándo habrá justicia? es lo que todos procuramos y queremos para México, un futuro que sea viable, que garantice a las nuevas generaciones la posibilidad de crecer y desarrollarse en un país cien por ciento democrático.

Claro está el negativo resultado de Cuba con los multimillonarios Castro, la familia de los Castros con la millonaria familia del señor Chávez y el señor Maduro, y como el caso de Nicaragua con el señor Ortega, que no han hecho más que robar al pueblo engañándolo e invitándolo a un futuro sin porvenir.

Bombardeo a la embajada de Estados Unidos en Bagdad

Se informó de un nuevo bombardeo a la embajada de Estados Unidos en Bagdad. De acuerdo con medios internacionales fueron 3 misiles los que impactaron.

Al menos dos proyectiles han caído en la llamada Zona Verde, el área más fortificada de la capital iraquí. Donde se concentran las instalaciones gubernamentales y diplomáticas, según reportes de los medios.

Tras el ataque con misiles a base militar estadounidense, Irán asegura que más de 80 soldados estadounidenses murieron. Una fuente del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica, anunció también que hay 200 más heridos.

Recordemos que el ataque de Irán, en el que se lanzó un total de 15 misiles, sobre la base aérea de Ain-Assad, es derivado del asesinato del general Qassem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de la IRGC.

Entre otras cosas, se anunció que varios aviones no tripulados y helicópteros estadounidenses se encuentran dañados gravemente, tras el ataque aéreo.

Los ataques que ha sufrido la embajada de Estados Unidos y las áreas de concentración de soldados, fueron el resultado del envío de varias docenas de misiles y también se dice que han sido derribados con unas nuevas ametralladoras que son capaces de disparar hasta mil balas por minuto, las cuales están siendo utilizadas para derribar los ataques de Irán.

Lo que opina Vladimir Putin de una Tercera Guerra Mundial

Una Tercera Guerra Mundial podría llevar al fin de la civilización, por lo que “debe contenernos a la hora de llevar a cabo acciones extremas o peligrosas en las relaciones internacionales”, dijo Vladimir Putin.

Después del ataque con misiles a la base de Ain Al Assad, Iraq, donde había tropas estadounidenses y luego de la muerte de Qasem Soleimani, mando militar de Irán, la sombra de una Tercera Guerra Mundial recorre el mundo.

Ante esos hechos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin respondió en una entrevista sobre un posible enfrentamiento bélico que podría derivar en una Tercera Guerra Mundial con una cita de Albert Einstein.

“Aquí podemos recordar a Einstein, creo, quien dijo: ‘No sé con qué armas se combatirá la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se peleará con palos y piedras”.

Además, Putin aseguró que una Tercera Guerra Mundial podría llevar al fin de la civilización, por lo que “debe contenernos a la hora de llevar a cabo acciones extremas o peligrosas en las relaciones internacionales”.

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no hubo víctimas en los ataques iraníes contra bases militares que albergan tropas de Washington en Iraq, y que Teherán parecía estar cediendo.

“Ningún estadounidense sufrió daños en el ataque de anoche por parte del régimen iraní. No tuvimos víctimas”, dijo Trump en un discurso de la Casa Blanca.

“Nuestras grandes fuerzas estadounidenses están preparadas para cualquier cosa. Irán parece estar refrenándose”.

El señor Putin declaró que si esta confrontación estalla tendría resultados catastróficos para la región y para el resto del mundo.

Buscando siempre la verdad y el derecho universal de la libertad de expresión seguiremos exponiendo las actividades de las asociaciones delictuosas que son la base de la actuación de estos, dizque, servidores públicos.

Casa Sativa, fusión de Alta Cocina de México y de Colombia

Ubicado en el corazón de Cancún, Casa Sativa es un restaurante de ambiente familiar y acogedor que te hará sentir como en casa. Una nueva propuesta gastronómica, con un concepto vintage-oriental.

Es un restaurante “pet friendly”, que permite a los comensales degustar, en la terraza de la entrada, deliciosos platillos y bebidas en compañía de su mascota.

Casa Sativa, ofrece un confortable ambiente climatizado donde podrá saborear los platillos gourmet, colombianos y mexicanos que ofrece, además de un nuevo menú de mariscos; acompañados de los más de 16 cocteles creados por el mixólogo de casa.

El lugar cuenta con área de fumadores ubicada en la segunda terraza en la parte posterior.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 44 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]